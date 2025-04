Jak Donald Trump změnil kanadské volby

30. 4. 2025

Zpochybněním kanadské suverenity prezident Trump změnil zaměření soutěže ze selhání liberální vlády na sebe, píše Lake Dodson.

Po rezignaci bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua na post předsedy se Liberální strana snažila najít vhodnou náhradu, která by se postavila soupeři Konzervativní strany, Pierru Poilievreovi.

Trudeauovo téměř desetileté působení ve funkci premiéra vyčerpalo popularitu Liberální strany. Politické skandály, imigrační a bytová krize, dopad COVIDu-19 na zemi a protesty řidičů kamionů v Ottawě vytvořily všeobecný pocit nespokojenosti s vedením. V lednu 2025 se zdálo, že kanadská veřejnost začala upřednostňovat konzervativnější cestu země. Lídr opozice Pierre Poilievre se zdál být pro tento post jako stvořený.

Jedné chladné zimní noci 14. března však byly Poilievrovy vyhlídky na snadné vítězství zmařeny, když členové Liberální strany zvolili Marka Carneyho, bývalého guvernéra Bank of Canada a Bank of England, jako předsedu strany a premiéra.

Vstupte, Trumpe

Pierre Poilievre se proslavil svým poselstvím "zdravého rozumu", když upoutal pozornost pohotovými odpověďmi na adresu Trudeaua v Dolní sněmovně nebo živými rozhovory. Jeho kampaň se zaměřila na zdůraznění role liberální administrativy při zvyšování životních nákladů a dopadu jejích nadměrných regulací.

Tyto otázky však byly odsunuty stranou, když americký prezident Donald Trump proměnil volby v soutěž o to, kdo dokáže udržet kanadskou suverenitu.

Prezident Trump v prosinci 2024 na své platformě sociálních médií Truth Social řekl: "Nikdo nedokáže odpovědět, proč dotujeme Kanadu více než 100 000 000 dolarů ročně? To nedává smysl! Mnoho Kanaďanů chce, aby se Kanada stala 51. státem. Masivně by ušetřili na daních a vojenské ochraně. Myslím, že je to skvělý nápad. 51. stát!!"

Trump vznesl podobné komentáře delegitimizující kanadské vedení, a překvapivě zaútočil na samotnou Konzervativní stranu.

"Raději bych jednal s liberálem než s konzervativcem," prohlásil Trump začátkem tohoto měsíce. "Je mi to jedno, myslím, že je jednodušší jednat s liberálem a možná vyhraje, ale mě to opravdu nezajímá. Na tom mi vůbec nezáleží."

Trump pak pokračoval v útoku na postavu Pierra Poilievra, když prohlásil: "Konzervativec, který kandiduje, není hloupě žádný můj přítel. Neznám ho, ale říkal negativní věci. Když říká negativní věci, je mi to jedno."

Spolu se jmenováním Marka Carneyho do čela Liberální strany donutily tyto komentáře Konzervativní stranu udělat tvrdý obrat od zdůrazňování domácích selhání předchozí administrativy k řešení nejnovějšího problému v myslích kanadského lidu: Hrozby z jižní strany hranice.

"Lokty nahoru": Carney reaguje na Trumpa

25. dubna 2025, tři dny před kanadskými volbami, byl premiér Carney v úřadu necelé dva měsíce. V té době Carney využil svého bleskového představení kanadské veřejnosti k rozšíření obchodních vztahů s Francií a Velkou Británií a investování do národních podniků, které byly těžce zasaženy americkými cly.

Jako bývalý guvernér dvou národních bank Carney klade důraz na reformu daňového zákoníku a rozšíření dosahu kanadské ekonomiky. Jeho sociální platforma se točí kolem výrazu "lokty nahoru", což je termín vytvořený podle charakteristického hokejisty Gordieho Howea narozeného v Saskatchewanu, který se bránil soupeřovým hráčům na ledové ploše.

Toto gesto našlo nový význam jako fyzické znázornění kanadské opozice vůči Trumpově politice.

Carney však projevil ochotu vést otevřený dialog s Trumpem, když spolu oba lídři minulý měsíc hovořili po telefonu. Carney tvrdil, že konverzace proběhla dobře: "Prezident má v hlavě určité věci, ke kterým se neustále vrací. Vedli jsme diskuse jako suverénní národy. Jako suverénní národy jsme se dohodli, že tato jednání začnou po pondělních volbách."

Carney zdůraznil srdečnost projevu a prohlásil, že "[Trump] se mnou zacházel jako s premiérem, ne jako s někým jiným", s odkazem na dobu, kdy Trump nazval Trudeaua "guvernérem".

Tento týden však Carney odhalil, že prezident Trump nadále hovořil o Kanadě jako o "padesátém prvním státě".

Carneyho opozice se shromažďuje

Když se Trump v rozhovoru pro časopis TIME zamýšlel nad svými 100 dny v úřadu, řekl, že "opravdu netrolluje" o tom, že z Kanady udělá 51. stát.

"Staráme se o jejich armádu. Staráme se o každý aspekt jejich života a nepotřebujeme, aby pro nás vyráběli auta. Ve skutečnosti nechceme, aby pro nás vyráběli auta... Nepotřebujeme jejich dřevo. Nepotřebujeme jejich energii. Z Kanady nic nepotřebujeme. A já říkám, že jediný způsob, jak tato věc funguje, je, aby se Kanada stala státem."

Carney se nyní ocitá v horké vodě s Konzervativní stranou, stranou NDP a Bloc Québécois. Tato federální politická strana zastupuje zájmy kanadské frankofonní menšiny, která je pro vítězství Liberální strany zásadní demografickou skupinou.

Yves-François Blanchet, vůdce Bloku Québécois, vyjádřil pochybnosti o kompetenci premiéra. Řekl: "Nemáme žádné informace o tom, že by pan Carney dostál svým tvrzením jako skvělý krizový manažer." Pierre Poilievre tento názor podpořil a tvrdil, že Carney vytvořil falešný dojem, že může ovládat Trumpa.

Liberální strana v současné době vede nad všemi soupeři s hubenými 42 %, ve srovnání s 38 % konzervativců.

Pro Kanadu je jistá jen jedna věc: Bude to prodloužený víkend.

