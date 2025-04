Čínské továrny kvůli americkým clům zastavují výrobu a hledají nové trhy

30. 4. 2025

Čínští výrobci pozastavují výrobu a obracejí se na nové trhy, protože se dostavuje dopad amerických cel, tvrdí společnosti a analytici. Čínští výrobci pozastavují výrobu a obracejí se na nové trhy, protože se dostavuje dopad amerických cel, tvrdí společnosti a analytici.

Ztracené zakázky zasahují i pracovní místa, upozorňuje Evelyn Cheng.

"Znám několik továren, které řekly polovině svých zaměstnanců, aby se na několik týdnů vrátily domů, a zastavily většinu své výroby," řekl Cameron Johnson, šanghajský senior partner poradenské firmy Tidalwave Solutions. Řekl, že továrny vyrábějící hračky, sportovní zboží a levné zboží dolarového typu jsou nyní nejvíce postiženy.

"I když to zatím není ve velkém měřítku, děje se to v klíčových (exportních) centrech Yiwu a Dongguan a existují obavy, že to poroste," řekl Johnson. "Existuje naděje, že cla budou snížena, aby bylo možné obnovit objednávky, ale mezitím společnosti propouštějí zaměstnance a zastavují část výroby."

Podle odhadů Goldman Sachs je v Číně přibližně 10 až 20 milionů pracovníků zapojeno do exportních podniků směrovaných do USA. Oficiální počet pracovníků v čínských městech byl v loňském roce 473,45 milionu.

Během řady rychlých oznámení tento měsíc USA přidaly více než 100 % cel na čínské zboží, na což Čína odpověděla recipročními cly. Zatímco americký prezident Donald Trump ve čtvrtek tvrdil, že obchodní jednání s Pekingem probíhají, čínská strana popřela, že by probíhala jakákoli jednání.

Dopad nedávného zdvojnásobení cel je "mnohem větší" než dopad pandemie COVIDu-19, řekl Ash Monga, zakladatel a generální ředitel společnosti Imex Sourcing Services se sídlem v Kantonu, která se zabývá řízením dodavatelského řetězce. Poznamenal, že pro malé podniky s pouhými několika miliony dolarů zdrojů by náhlé zvýšení cel mohlo být neúnosné a mohlo by je vyřadit z podnikání.

Řekl, že ze strany klientů a dalších dovozců čínských výrobků je tak velká poptávka, že v pátek spustil novou webovou stránku "Tariff Help", která má pomoci malým podnikům najít dodavatele se sídlem mimo Čínu.

Zdroj v angličtině: ZDE

