Trump vraždí civilisty v Jemenu

29. 4. 2025

čas čtení 4 minuty



Eskalace ze strany americké armády naznačuje, že předchozí omezení týkající se způsobování civilních obětí byla uvolněna



„Jsem kandidátem míru,“ prohlásil Donald Trump v listopadu loňského roku v předvolební kampani. Po třech měsících jeho prezidentství nejenže pokračuje válka na Ukrajině a znovu se rozhořela válka v Gaze, ale v Jemenu se rychle a záměrně zvyšuje počet civilních obětí způsobených americkým bombardováním.



Húsíové uvedli, že přes noc zahynulo 68 osob, když americká armáda v rámci bojů proti této povstalecké skupině bombardovala záchytné centrum pro africké migranty v Saadě na severozápadě Jemenu. Podle slov Ústředního velitelství USA (Centcom) je jejím účelem „obnovení svobody plavby“ v Rudém moři a především „americké odstrašení“.

„Jsem kandidátem míru,“ prohlásil Donald Trump v listopadu loňského roku v předvolební kampani. Po třech měsících jeho prezidentství nejenže pokračuje válka na Ukrajině a znovu se rozhořela válka v Gaze, ale v Jemenu se rychle a záměrně zvyšuje počet civilních obětí způsobených americkým bombardováním.Húsíové uvedli, že přes noc zahynulo, když americká armáda v rámci bojů proti této povstalecké skupině bombardovalav Saadě na severozápadě Jemenu. Podle slov Ústředního velitelství USA (Centcom) je jejím účelem „obnovení svobody plavby“ v Rudém moři a především „americké odstrašení“.





Před měsícem, když USA znovu zahájily bombardování proti Húsíům, vyhrožoval mírotvorný Trump, že „húsíjští barbaři“ budou nakonec „zcela vyhlazeni“. Je to vysoce destruktivní cíl, možná v souladu se závazky izraelských představitelů „zlikvidovat“ Hamás po 7. říjnu a rozhodně v souladu s prohlášeními Trumpova ministra obrany Peta Hegsetha, že americká armáda se musí zaměřit na „zabíjení, zabíjení, zabíjení“.



Fotografie hútsjské mediální organizace Almasirah ukazovaly rozbitou budovu s těly uvnitř trosek. Televizní záběry ukazovaly, jak jedna z obětí volá svou matku v amharštině, úředním jazyce Etiopie. Není bezprostředně zřejmé, zda se jednalo o materiál pro húsijské válečné úsilí, v jehož rámci skupina zaútočila na obchodní lodní dopravu v Rudém moři a pokusila se zasáhnout cíle v Izraeli.



O tom, že se Húsíové snažili bojovat jménem Palestinců v Gaze, není sporu, co se však změnilo, je to, že se vystupňovala vojenská reakce USA - společné letecké útoky USA a Velké Británie v době, kdy byl v Bílém domě Joe Biden. Údaje jasně naznačují, že dřívější zábrany způsobovat civilní oběti byly nyní uvolněny.



Podle údajů organizace Yemen Data Project, která monitoruje konflikt, bylo při bombardování přístavu Ras Isa 18. dubna zabito přibližně 80 jemenských civilistů a 150 jich bylo zraněno. Centcom uvedl, že cílem bylo zničit schopnost přístavu přijímat pohonné hmoty, jejichž příjem podle něj kontrolovali Húsíové, a americká armáda dodala, že „cílem nebylo ublížit obyvatelům Jemenu“ - ačkoli země je již 11 let pustošená občanskou válkou. Polovina z 35 milionů obyvatel se potýká s vážným nedostatkem potravin.



Odhaduje se, že bombardovací kampaň Trumpovy administrativy, operace Rough Rider, si dosud vyžádala více než 500 civilních obětí, z nichž nejméně 158 bylo zabito. Srovnejte to s předchozí kampaní, operací Poseidon Archer, která probíhala za Bidena od ledna 2024 do ledna 2025: Yemen Data Project napočítal 85 obětí, což je menší počet za delší období.



Strany ve válce se mají řídit mezinárodním humanitárním právem, dodržovat zásadu rozlišování mezi vojenskými a civilními cíli a respektovat zásadu proporcionality, kdy útoky, které způsobují nadměrné civilní ztráty v poměru k případné získané vojenské výhodě, jsou teoreticky válečným zločinem.



Z kampaně USA v Jemenu jasně vyplývá, že se řídí volnějším přístupem, který odráží bezprecedentní míru civilních obětí ve válce mezi Izraelem a Gazou. Není to nijak překvapivé vzhledem k tomu, že Hegseth již zrušil úřad Pentagonu pro zmírňování civilních škod, který se zabýval politikou v této oblasti, a související Centrum excelence pro ochranu civilního obyvatelstva, zodpovědné za výcvik.



To by mohlo ztížit pomoc tradičních spojenců. Zatímco Velká Británie se účastnila operace Poseidon Archer, britské zapojení do nejnovější operace se změnilo z minimálního na žádné. Při posledních útocích nebylo poskytnuto žádné doplňování paliva ve vzduchu, uvedlo britské ministerstvo obrany, na rozdíl od března.





V odůvodnění Centcom uvádí, že po úderech na 800 cílů se počet odpálených balistických raket Húsíů od 15. března snížil o 69 %. Neuvádí však jeden údaj, a to, že tranzity nákladních lodí v Rudém moři během března zůstávají podle Lloyd's List na poloviční úrovni před říjnem 2023. Širší mír v regionu se může ukázat jako účinnější pro obnovení obchodu než nárůst demonstrativního násilí.





Zdroj v angličtině ZDE

0