Ve Vídni plné migrantů získali socialisté bezmála 40 procent hlasů

29. 4. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Tak ve Vídni, plné migrantů muslimského (podle wikipedie ve Vídni žije skoro čtvrt milionu muslimů) a jiného původu, opět vyhráli socialisté. Získali téměř 39,4 procent (v minulých volbách to bylo 41,6). Daleko za nimi jsou krajně pravicoví svobodní s 20,4 procenty, pak následují zelení (14,5 %), liberálové (10 %) a lidovci (9,7 %). Když sečteme zelené a socialisty jako levici, máme 56 procent.

Je tedy zcela zjevné, že ve velkém městě s nejvyšší kvalitou života na světě může dokonce i necharismatický lídr v čele tak odepisované politické myšlenky, jakou je sociální demokracie, výrazně uspět. Dokonce i navzdory mnoha migrantům ve městě. Dokonce i navzdory tomu, že Rakousko – venkov! – zažívá vzestup krajní pravice, která téměř dosáhla na kancléřské křeslo.

Myslím, že to má naprosto zásadní význam pro veškeré to mudrování, co si počít s populismem. Myslím, že to jasně ukazuje, že samotná migrace není ten problém, který vede k nástupu fašismu v Evropě. Ne, ten problém je jinde. Vysoká kvalita života je to, co potřebujeme na prvním místě. Otázka dostupnosti bydlení, veřejných služeb, vzdělání, otázka důvěry ve veřejné instituce, to jsou ty základní otázky, které krajně pravicoví populisté chtějí zatlačit strašením migrací a bojem proti progresivismu.

Odkaz na výsledky vídeňských voleb:

https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Viennese_state_election

0