Musíme být prý silní proti Rusku, ale naši politici ukazují veřejně, jak jsme slabí a hloupí

27. 4. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Protože tématem posledních dubnových Otázek V. Moravce byla ruská agrese na Ukrajině, ať tak či onak, začnu tím, že Rusko opět v noci ze soboty na neděli vraždilo na Ukrajině úderem na civilní cíle. A to bez ohledu na prohlášení prezidenta Trumpa, že ty útoky nelze omluvit (ještě nedávno v souvislosti se stejným vražděním v městě Sumy říkal, že šlo o omyl) a že Rusku hrozí sankcemi. Putin na Trumpa kašle. Tedy situace je vážná.

Ostatně i hosté zmíněného pořadu, ministryně obrany Černochová (ODS), místopředseda Sněmovny Havlíček (ANO) a náměstek pražského primátora Hřib (piráti), se shodli na tom, že Rusko u nás páchá teroristické útoky. Velká, zásadní hrozba. Hřib mluvil výslovně v tom smyslu, že je třeba zbrojit a snažit se o to, aby Rusko bylo odstrašeno. Pokud by ale někdo podával zprávu ruskému vedení o současném stavu České republiky na základě debaty ve studiu, muselo by se ruské vedení smát až k popukání.





Bohužel nejdůležitějším rysem diskuse ve studie bylo překřikování, vzájemné obviňování se ze lží, urážky, zmatek, nesrozumitelnost. Černochová a Hřib byli sice jednoznačně proti Rusku, a to právem, zdůvodněně, ale celkový dojem bylo jen žvanění, jako by ve skutečnosti nikomu z nich o bezpečnost nešlo. Neříkám, že neměli Havlíčkovi odporovat, ale nemělo by se to dělat jako na jarmarku. Úcta k vážnosti tématu naprosto chybí. Smějí se nám, když mluví o obraně, vážnosti hrozby, Rusku. Moderátor marně zdůrazňoval, že čekal věcnou debatu. Došel tak daleko, že řekl, že by potřeboval velké množství léků pro zklidnění hostů ve studiu. To řekl snad poprvé, co se na pořad dívám.





Havlíček se zastával proti české muniční iniciativě NATO, protože Rusko se prý nejvíce bojí silných USA. Jistě, zejména když je tam Trump, že? Pokud jde o Trumpa, paní ministryně vyjádřila naději, že po schůzce Zelenskyj-Trump ve Vatikánu se vrací na stůl reparace Ruska vůči Ukrajině a bezpečnostní záruky napadené zemi. Prý je konečně zase jasno, kdo je agresor. Vůbec nechápu, kde k tomu přišla. Suverénně také mluvil Hřib, který odmítl americký návrh na uznání anexe Krymu, a naopak pochválil mírový návrh tzv. koalice ochotných. To je jistě správně. Stejně jako je správně, že bychom se měli Rusku bránit. Ale sami, jak říkal Havlíček, to asi nevyhrajeme. Zejména ne ve stavu, v jakém jsme.





V druhé hodině se ministryně obrany výmluvně svěřila, že jí chybí čtrnáct tisíc vojáků, a co s tím prý má dělat. Několikrát se zeptala naléhavě: co mám dělat? Naléhavé zvolání v rámci debaty o tom, jak platit vojáky, policisty, hasiče. Samozřejmě je zásadní postavit proti sobě vojáky, hasiče a policisty: kdo si zaslouží více? Za co? Ministryně nám prozradila: vojákům se neplatí přesčasy, policistům ano! Hnusní policisté, co si to dovolují, že? Co se najde na hasiče? K čemu hasiči, že?





Co třeba zvednout daně bohatým? To bychom třeba mohli ty lidi zaplatit. Místo toho zase nepřehledná hádka. Havlíček, představitel politická formace, která spolu s ODS a SPD vypustila z rozpočtu více než sto miliard ročně pro vysokopříjmové, kritizoval Černochovou z ODS za to, že nedává do platů vojáků dost peněz. To je prostě ta naše Česká republika. Ministryně obrany se chlubila tím, že nechce po ministru financí nové prostředky. Věříte těm lidem, že berou opravdu nebezpečí, hrozící z Ruska, vážně? Skutečné priority jsou jinde.

