Děti Země zaslaly dvě žaloby proti jadernému bloku v Dukovanech

25. 4. 2025

V obou územích rozhodnutí chybějí potřebná ochranná opatření



Děti Země 8. dubna 2025 a 17. dubna 2025 zaslaly Krajskému soudu v Ostravě dvě žaloby proti umístění nového jaderného bloku v Dukovanech a přeložek silnic v jeho okolí.



Ve svých žalobách předkládají sedm okruhů námitek, které se například týkají požadavku na uložení jasné lhůty a způsobu kácení dřevin či obsahu opatření proti zásahu stavby do vodních toků, do krajinného rázu a do zdraví osob před hlukem.



„Zjistili jsme, že se ministr Lukáš Vlček našimi návrhy na změnu některých podmínek a na uložení nových pečlivě nezabýval. Přitom již z územního rozhodnutí musí být zřejmé, jak a kdy se budou realizovat zmírňující a kompenzační opatření za vlivy jaderného bloku a souvisejících staveb na životní prostředí. A současně musejí mít spolky možnost se k těmto opatřením vyjádřit,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik obsah žalob.



Podle Dětí Země mělo být v obou územních rozhodnutích například uvedeno, že dřeviny se vykácejí až po vydání pravomocného stavebního povolení a jen v mimovegetačním období.



Dále v nich nebylo neuloženo, že ke stavebnímu řízení by se měl například předložit plán na sledování stavu životního prostředí během realizace bloku a souvisejících staveb, dále hluková studie, studie o zajištění přírodního charakteru překládaných koryt potoků či studie o rozsahu, umístění a době výsadby dřevin kolem obcí ke zmírnění vlivů stavby na krajinný ráz.



Nový jaderný blok má podle Fialovy vlády stát asi 160 miliard korun a má se stavět v letech 2029-2036. Pokud by k výstavbě došlo, tak podle Děti Země mohou být náklady i dvakrát vyšší, resp. nejméně 200 miliard korun, k zahájení výstavby bloku by mohlo dojít později a doba výstavby se může protáhnout, např. na 12 let.



Vláda v červenci 2024 vybrala jihokorejskou firmu KHNP, která má reaktor o výkonu 1 200 megawatt teprve vytvořit.



„Potřebné množství elektřiny kolem roku 2040 je možné mít i bez dalších jaderných bloků, jak dokládá třeba studie z roku 2021 s názvem Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv, takže stát by měl svou pozornost soustředit na masivní rozvoj obnovitelných zdrojů a na úspory,“ tvrdí Patrik, který ještě upřesňuje, že podle této studie lze v ČR do konce roku 2030 ukončit spalování uhlí a kolem roku 2050 lze i bez výstavby nových jaderných bloků splnit Zelenou dohodu a dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů.



Děti Země také kritizují plán postavit přeložku silnice I/23 v Třebíči novým průtahem délky asi 6 km za asi 5,6 miliardy korun, takže se od srpna 2021 účastní řízení o povolení škodlivého zásahu do jedinců a biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů a od listopadu 2022 územního řízení s procesem hodnocení vlivů na životní prostředí.



„Podle nás a spolku Obchvat Třebíče by si město zasloužilo obchvat délky asi 11,5 km, který by probíhal mimo město a převážně po poli, takže by nezničil přírodní a rekreační část Třebíče jako nový průtah,“ tvrdí Patrik.



Odkazy na internetové stránky:



Umístění jaderného bloku v Dukovanech snad v roce 2023 (TZ, 19.12.2022)

https://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2844928



Účastníci dukovanského tendru nezvládají dodržovat ceny ani termíny (16.12.2022)

https://temelin.cz/aktuality/ekonomika-jadra/zajemci-o-dukovansky-tendr-nezvladaji-dodrzovat-ceny-ani-terminy



studie „Energetická revoluce: Jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv“ (55 stran, 10/2021)

https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2021/10/energeticka_revoluce.pdf_0.pdf





* * * * * * * * * * *





1. Průběh řízení o umístění stavby „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ společně s povolením kácení dřevin





01.06.2021 = Elektrárna Dukovany II, a. s., zasílá žádost o vydání územního rozhodnutí

30.07.2021 = MěÚ Třebíč oznamuje zahájení řízení

27.08.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje

13.09.2021 = Děti Země zasílají námitky o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ Třebíč a KÚ v Jihlavě

29.09.2021 = Děti Země zasílají námitky



18.11.2021 = Děti Země zasílají doplnění námitek o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ a KÚ

29.11.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.2022

27.05.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.12.2022

16.11.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.03.2023

27.02.2023 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.23



22.05.2023 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.11.23

30.10.2023 = Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává územní rozhodnutí (322 stran)

29.11.2023 = Děti Země zasílají blanketní rozklad

22.01.2024 = Děti Země zasílají rozklad i s důvody

14.02.2024 = Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že obdrželo 6 rozkladů (4 od českých spolků, 1 od rakouského spolku a 1 od české firmy), k nimž je možné zaslat do 30 dní vyjádření



31.10.2024 = ministr průmyslu a obchodu sděluje, že do 30 dní lze zaslat vyjádření k novým podkladům

27.02.2025 = ministr průmyslu a obchodu všech 6 rozkladů zamítá (279 stran)

10.04.2025 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Ostravě 1. část správní žaloby

17.04.2025 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Ostravě 2. část správní žaloby





2. Průběh řízení o umístění stavby „Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu“ společně s povolením kácení dřevin





01.06.2021 = Elektrárna Dukovany II, a. s., zasílá žádost o vydání územního rozhodnutí

30.07.2021 = MěÚ Třebíč oznamuje zahájení řízení

27.08.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje

13.09.2021 = Děti Země zasílají námitky o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ Třebíč a KÚ v Jihlavě

29.09.2021 = Děti Země zasílají námitky



18.11.2021 = Děti Země zasílají doplnění námitek o riziku tzv. systémové podjatosti MěÚ a KÚ

29.11.2021 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.2022

27.05.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.12.2022

16.11.2022 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.03.2023

27.02.2023 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.06.23



22.05.2023 = KÚ v Jihlavě lhůtu pro vydání rozhodnutí prodlužuje do 01.11.23

30.10.2023 = Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává územní rozhodnutí (63 stran)

29.11.2023 = Děti Země zasílají blanketní rozklad

22.01.2024 = Děti Země zasílají rozklad i s důvody

14.02.2024 = Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že obdrželo 4 rozklady (3 od českých spolků a 1 od rakouského spolku), k nimž je možné zaslat do 30 dní vyjádření



31.10.2024 = ministr průmyslu a obchodu sděluje, že do 30 dní lze zaslat vyjádření k novým podkladům

04.12.2024 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům v rozkladovém spise

27.02.2025 = ministr průmyslu a obchodu všechny 4 rozklady zamítá (56 stran)

08.04.2025 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Ostravě správní žalobu





