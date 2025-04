Paul Krugman: Co se stane, když nebudou žádné dohody?

28. 4. 2025

čas čtení 2 minuty



Trump by mohl jednoduše říct: „Uvalím obrovská cla a hotovo.“ Ale on stále trvá na tom, že cla uvaluje, protože ostatní země zacházejí s Amerikou nespravedlivě, a že je donutí, aby s tím přestaly. Tato fantazie o dominanci naráží na dva problémy: většina zemí s námi nezachází nespravedlivě a obchodní jednání, pokud vůbec probíhají, se vyvíjejí špatně. Trump přesto stále trvá na tom, že velké dohody s ostatními zeměmi jsou na dosah. Přečtěte si jeho úžasný rozhovor pro časopis Time: Trump by mohl jednoduše říct: „Uvalím obrovská cla a hotovo.“ Ale on stále trvá na tom, že cla uvaluje, protože ostatní země zacházejí s Amerikou nespravedlivě, a že je donutí, aby s tím přestaly. Tato fantazie o dominanci naráží na dva problémy: většina zemí s námi nezachází nespravedlivě a obchodní jednání, pokud vůbec probíhají, se vyvíjejí špatně. Trump přesto stále trvá na tom, že velké dohody s ostatními zeměmi jsou na dosah. Přečtěte si jeho úžasný rozhovor pro časopis Time:





Váš obchodní poradce Peter Navarro říká, že je možné uzavřít 90 dohod za 90 dní. Je to už 13 dní od chvíle, kdy jste zrušil svá reciproční, tedy snížená reciproční cla. Dosud nebyla uzavřena žádná dohoda. Proč?



Ne, dohod je mnoho.



Kdy budou oznámeny?



Musíte pochopit, že jednám se všemi společnostmi, s velmi přátelskými zeměmi. Jednáme s Čínou. S všemi vycházíme dobře. Ale nakonec jsem všechny dohody uzavřel já.



Zatím nebyla oznámena ani jedna. Kdy je oznámíte?



Uzavřel jsem 200 dohod.



Uzavřel jste 200 dohod?



Na sto procent.



Pokud vás to zajímá, Čína Trumpa zesměšnila a prohlásila, že žádná jednání neprobíhají. Komu věříte? Vzhledem k Trumpově dlouhé historii fantazií a velikášství a Xiho dlouhé historii neústupnosti a neúnavnosti věřím Číňanům.



Navíc japonští obchodní vyjednavači odjeli domů, protože se jim nepodařilo získat jasnou představu o tom, co Amerika chce. Trump mimo jiné kritizoval Japonce za testování amerických automobilů házením bowlingových koulí na ně – což nedělají.



V určitém okamžiku, a to brzy, se Trumpova fantazie o obchodní dominanci stane neudržitelnou. A naráží na zeď i na mnoha dalších frontách, včetně svých dalších charakteristických témat, ekonomiky a imigrace. Nedávné průzkumy veřejného mínění jsou kruté: Trump už nemá žádné karty.



Řeknu to jasně: to, že Trump narazil tak brzy, je pro přežití americké demokracie dobrá věc. Konsolidace vlády jedné strany dnes vypadá mnohem méně pravděpodobná než před několika týdny.



Ale kam se vydáme dál? Na rozdíl od britského parlamentního systému nemají Spojené státy žádný nouzový vypínač, který by nám umožnil zbavit se hluboce nepopulárního a pomateného vůdce. Impeachment se neuskuteční, protože nejsme v Nixonově éře: Trumpova strana je příliš zkorumpovaná, než aby pomohla zachránit zemi.



Musíme si tedy začít klást otázku: kolik škody může Trump za zbývajících 1364 dní své vlády ještě napáchat? A co můžeme my, kteří chceme zemi zachránit, udělat, abychom škody minimalizovali?

