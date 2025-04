Jak rodičovství chrání mozek před účinky stárnutí

25. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Nová studie ukazuje, že roky strávené výchovou a péčí o děti přináší výhody nejen matkám, ale každému pečovateli píše Ignacio Morgado Bernal. Nová studie ukazuje, že roky strávené výchovou a péčí o děti přináší výhody nejen matkám, ale každému pečovateli

Mnoho rozvinutých zemí má regresivní populační pyramidu s nízkou porodností a úmrtností. Především z ekonomických důvodů se mladé páry zdráhají mít děti. Jsme stárnoucí společnost, a pokud se s tím nic neudělá, staneme se ještě více stárnoucí společností. Vlády usilovně pracují na zavedení materiálních a ekonomických pobídek na podporu přirozeného růstu populace, ale nyní k tomu může přispět i neurověda silným argumentem: Pozitivními účinky na zdraví potenciálních rodičů.

V posledních letech není nouze o výzkumy, které zdůrazňují neuroprotektivní změny – strukturální a funkční – které se vyskytují v mozku ženy během těhotenství a jak tyto změny mohou ovlivnit zbytek jejího života. Nový výzkum nám nyní ukazuje, že kromě samotného těhotenství zesilují přínosy pro mozek i změny související s rodičovstvím – tedy roky strávené výchovou a péčí o děti. A to nejen pro matky, ale také pro otce a všechny pedagogy, kteří na sebe berou odpovědnost za výchovu dětí.

Studie s názvem "Ochranná role rodičovství pro mozkové funkce související s věkem ve středním až pozdním věku", kterou provedla skupina výzkumníků z univerzit v USA, Singapuru a Austrálii a která byla nedávno publikována v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Science, použila složité statistické techniky a funkční magnetickou rezonanci ke zkoumání vztahu mezi počtem vychovávaných dětí a mozkovou konektivitou. funkce podle věku u 19 964 žen a 17 607 mužů z britského biomedicínského zdroje dat (UK Biobank).

Jejich výsledky jasně ukazují, že počet vychovávaných dětí je "spojen s vyšší funkční konektivitou celého mozku, zejména v sítích spojených s pohybem a vnímáním [...] Tyto výsledky naznačují, že rodičovství může být v pozdějším životě neuroprotektivní."

Kromě toho, jak u žen, tak u pečovatelů vnitřní neuronální architektura mozku a jeho neuronální konektivita pozitivně korelovala s počtem vychovávaných dětí, ale negativně korelovala s věkem. To znamená, že čím větší je počet vychovaných dětí, tím lepší je neuronální konektivita a funkce mozku, což působí proti přirozeným změnám způsobeným samotným stárnutím. Zdá se tedy, že rodičovství chrání mozek před ztrátou strukturální a funkční konektivity spojenou se stářím.

Zdroj v angličtině: ZDE

