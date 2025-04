Světový den Červeného kříže: Stojíme na straně lidskosti

25. 4. 2025

čas čtení 4 minuty



Lidskost na prvním místě: je základem veškeré humanitární činnosti, hnací silou naší činnosti, která se snaží předcházet nebo zmírňovat utrpení, ať se vyskytuje kdekoli. Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jenž připadá na 8. květen, je oslavou oddanosti milionů členů, dobrovolníků a zaměstnanců Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce ve192 zemích po celém světě ideálu lidskosti a dalším hodnotám vyjádřeným v Základních principech ČK&ČP.

Letošní motto Světového dne – Na straně lidskosti – podtrhuje význam sedmi základních principů, kterými se řídí naše každodenní činnost. Principy lidskosti, neutrality, nestrannosti, nezávislosti, dobrovolné služby, jednoty a světovosti jsou základem veškeré naší práce, a to jak v krizových oblastech, tak i ve všech našich aktivitách v mírových obdobích. Rok 2025 je navíc výjimečný – v říjnu si připomeneme 60 let od formálního přijetí těchto principů. O to víc letos vnímáme význam lidskosti jako základní hodnoty, kterou prosazujeme, hodnoty, která ve spojení s ostatními Základními principy umožňuje poskytovat humanitární pomoc napříč náboženskými, politickými i kulturními rozdíly.

Světový den ČK je oceněním odolnosti a obětavost členů, zaměstnanců a dobrovolníků Hnutí ČK&ČP, kteří pomáhají lidem zasaženým krizemi. Znovu potvrzujeme náš společný závazek stát vždy na straně lidskosti a zajistit, aby humanitární akce zůstala zásadová, nezávislá a nestranná. Stát na straně lidskosti znamená také obětavost a odvahu těch, kteří pod vlajkou Červeného kříže působí. Připomínáme si i památku těch, kteří svou věrnost lidskosti zaplatili životem, loňský rok patřil v tomto ohledu k nejtragičtějším a tento rok právě před měsícem přinesl největší útok na zdravotníky od roku 2017…

Nás může velmi těšit, že Světový den ČK&ČP vychází z československé tradice Velikonočního míru Červeného kříže založené první předsedkyní tehdfejšího Československého červeného kříže PhDr. Alicí Masarykovou. Osmý květen byl po 2. světové válce vybrán Mezinárodní konferencí ČK&ČP jako den narození Henri Dunanta, zakladatele Červeného kříže.

Poslání Červeného kříže je již více než jeden a půl století stále stejné - předcházet nebo alespoň zmírňovat lidské utrpení. Činíme tak nestranně, neutrálně a nezávisle, vedeni pouze snahou pomoci s ohledem na potřebu trpícího. To nás spojuje s ostatními 191 národními společnostmi, jejich mezinárodní federací i s Mezinárodním výborem Červeného kříže, tedy s partnery v Mezinárodním hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce působícím všude na světě.

Veřejnosti – nejen letos – sdělujeme: Nečekáme, až pomůže Někdo jiný, protože Někdo jiný neexistuje. Připojte se k nám!

Český červený kříž se snaží na celém území republiky prospívat veřejnosti známými programy – výukou první pomoci dětí i dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními a zdravotnickými aktivitami našich čtyř desítek zařízení, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory, šířením humanitárního práva či pátrací službou.

V případě potřeby jsme připraveni pomáhat také při katastrofách nebo válkách. Připomeňme loňské zářijové povodně na Severní Moravě a ve Slezsku nebo probíhající humanitární pomoc v zahraniční – na Ukrajině a v Sýrii.

Oslavy tohoto dne proběhnou v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, 6. května 2025 v 11:00. Budou zde oceněni zasloužilí členové a dobrovolníci Českého červeného kříže, stejně jako laičtí zachránci života a významní podporovatelé naší organizace. Záštitu nad oslavami převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, RNDr. Miloš Vystrčil. Jeho podpora je pro nás potvrzením významu humanitární práce v české společnosti i důvěry v poslání Českého červeného kříže.

Děkujeme všem za podporu našich činností, ať již osobní, materiální nebo finanční.

