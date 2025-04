Španělsko a Portugalsko postihl rozsáhlý výpadek elektřiny

28. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Foto: Lidi evakuují metro v Madridu



Telefonování, semafory, španělský parlament a zpravodajské redakce jsou údajně postiženy, stanice metra se ponořily do tmy.

Není to příliš dobrá zpráva pro odolnost evropských států

Španělsko a Portugalsko zasáhl rozsáhlý výpadek elektřiny, který podle provozovatelů rozvodných sítí přerušil dodávku elektřiny milionům lidí v obou zemích, včetně jejich hlavních měst, a zasáhl také části jihozápadní Francie.



Výpadek v pondělí pozdě ráno vyřadil vlakovou dopravu, síť metra, telefonní linky, semafory a bankomaty. Nebylo bezprostředně jasné, co výpadek způsobilo ani kolik lidí přesně byl postižen. Španělsko a Portugalsko zasáhl rozsáhlý výpadek elektřiny, který podle provozovatelů rozvodných sítí přerušil dodávku elektřiny milionům lidí v obou zemích, včetně jejich hlavních měst, a zasáhl také části jihozápadní Francie.Výpadek v pondělí pozdě ráno vyřadil vlakovou dopravu, síť metra, telefonní linky, semafory a bankomaty. Nebylo bezprostředně jasné, co výpadek způsobilo ani kolik lidí přesně byl postižen.





Španělská vláda svolala krizovou schůzi u národního provozovatele elektrické energie, společnosti Red Eléctrica, které se zúčastnili premiér Pedro Sánchez a ministři financí, životního prostředí a dopravy, aby projednali „nejhorší výpadek elektřiny v nedávné historii země“.



Vláda ve svém prohlášení uvedla, že „pracuje na zjištění původu a dopadu tohoto kolapsu a věnuje veškeré zdroje na její co nejrychlejší vyřešení“.



Provozovatel uvedl, že pracuje na obnovení dodávky elektřiny a že se mu to podařilo v některých částech severu a jihu země. Mluvčí sdělil místním médiím, že úplné obnovení dodávek elektřiny může trvat šest až deset hodin.



Španělská média informovala, že národní institut pro kybernetickou bezpečnost vyšetřuje možnost kybernetického útoku. V pondělí odpoledne byla také svolána národní bezpečnostní rada země, která měla výpadek proudu projednat.



Portugalský kabinet rovněž svolal mimořádné zasedání v sídle premiéra. Operátor REN uvedl, že výpadek, který podle něj nastal v 11:33 , zasáhl celý Pyrenejský poloostrov a část Francie.



Španělský železniční operátor Adif uvedl, že výpadek proudu zastavil vlaky v celé zemi, zatímco provozovatel letišť Aena uvedl, že na španělských letištích došlo k „několika incidentům“. Mobilní telefonní sítě a přístup k internetu byly mimo provoz.



V Portugalsku výpadek zasáhl hlavní město Lisabon a okolní oblasti, jakož i severní a jižní části země. Vláda uvedla, že incident zřejmě pramenil z problémů v zahraničí.



„Vypadá to, že šlo o problém s distribuční sítí, zřejmě ve Španělsku,“ řekl ministr kabinetu António Leitão Amaro národní tiskové agentuře Lusa. Několik vagonů lisabonského metra bylo evakuováno a bankomaty a elektronické platební systémy zamrzly.



V Madridu a dalších městech přestala fungovat řada semaforů, takže vozidla téměř stála, protože zpomalovala, aby se vyhnula srážkám, a zastavilo se i metro. Španělský národní silniční úřad DGT vyzval řidiče, aby přestali jezdit po silnicích.



Deník El País na svých internetových stránkách zveřejnil fotografie a videa, na nichž se cestující pohybují v potemnělých tunelech metra ve španělské metropoli a policie řídí dopravu v ulicích města. Záběry ukazovaly také práci vlastních reportérů při světle baterek.



Španělské ministerstvo zdravotnictví v aktualizaci na sociálních sítích uvedlo, že je v kontaktu s regionálními úřady, aby posoudilo rozsah rozsáhlého výpadku proudu, ale ujistilo veřejnost, že nemocnice mají k dispozici doplňkové systémy.



Graf na internetových stránkách španělské elektrické sítě zobrazující poptávku po elektřině v celé zemi ukázal prudký pokles kolem 12.15 hod. z 27 500 MW na téměř 15 000 MW.





Evropská komise uvedla, že je v kontaktu se španělskými a portugalskými orgány, aby pochopila základní příčinu výpadku.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0