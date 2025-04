Pražské jaro a fašismus

28. 4. 2025 / Petr Andreas

Jan Čulík v Vlny jako historicky nevěrohodný; vracím se k tomu poté, co Mádlův snímek obdržel šest Českých lvů a přivalila se přes něj druhá, rovněž historicky zaměřená kritická vlna. S Čulíkovými výtkami souhlasím, hrdinové filmu jsou zkresleně a antikomunisticky zobrazeni jako kvazibojovníci proti režimu, společnost a média na konci šedesátých let byly značně svobodnější než v padesátých létech, kdy vládla tajná policie, což film směšuje, atd. Chci zde rozvést, zda je historické, aby Moskva označovala Pražské jaro jako fašismus. Jan Čulík v Britských listech 1. 7. 2024 ztrhal filmjako historicky nevěrohodný; vracím se k tomu poté, co Mádlův snímek obdržel šest Českých lvů a přivalila se přes něj druhá, rovněž historicky zaměřená kritická vlna. S Čulíkovými výtkami souhlasím, hrdinové filmu jsou zkresleně a antikomunisticky zobrazeni jako kvazibojovníci proti režimu, společnost a média na konci šedesátých let byly značně svobodnější než v padesátých létech, kdy vládla tajná policie, což film směšuje, atd. Chci zde rozvést, zda je historické, aby Moskva označovala Pražské jaro jako fašismus.

Dění Pražského jara 1968 vzbudilo proud údivu, pohoršení, výtek, výzev a ultimát, které ze zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem přicházely do Československa několika hlavními kanály: na úrovni politického a diplomatického jednání, skrze oficiální tisk a posléze prostřednictvím pokoutně šířených propagandistických tiskovin a médií (brožury, letáky, rádiové vysílání). Každý měl jinou ideovou povahu, adresáty a funkci. Předesílám, že hovořím pouze o diskursivní rovině – fašismus jako reálný politický fenomén ve smyslu lidí s autoritářskou a nacionalistickou vizí společenského uspořádání, nota bene usilujících o její uskutečnění, se na konci šedesátých let v Československu nevyskytoval.





Politická debata stranických a státních představitelů zemí Varšavské smlouvy včetně Československa se odehrávala v ideologickém rámci pravice (antisocialistické síly, buržoazie, sociální demokracie, liberalismus) versus pravověrní marxisté-leninisté. Československý problém z tohoto hlediska spočíval v tom, že vedení KSČ nezvládlo situaci a dopustilo přesun moci v médiích i politice od pravověrných k pravici, takže hrozilo, že dojde ke kontrarevoluci. Ta by se odehrála v zájmu a s podporou západního imperialismu. Úvahy a výtky komunistických vůdců se točily okolo toho, zda KSČ zůstává stranou bolševickou, anebo se stává již sociálnědemokratickou a nakolik jsou československá média a společenské organizace liberální a pravicové. Státně-stranické reprezentace se sice k fašismu vztahovaly jako ke společnému, především historickému nepříteli a vzájemnému pojítku, avšak jako aktuální politický jev pro ně nebyl téma.





Propaganda v tisku zemí Varšavské smlouvy. Propaganda, která se objevovala v tisku spojeneckých zemí během pražského jara a v první fázi normalizace, měla širší cíle než referovat o ideologické, nicméně z hlediska zúčastněných stále poměrně věcné politicko-diplomatické debatě. Mimo jiné měla přesvědčit domácí obyvatelstva o existenci krize v Československu a oprávněnosti postupu spojenců, a aby kontraproduktivně nevzbudila naopak sympatie k Pražskému jaru, označovala je pomocí pojmů nacházejících se v pravolevém spektru ještě více vpravo než ty, které používali spojenečtí politici. A. A. Gordin, který analyzoval dobový regionální sovětský tisk, dochází k závěru, že propaganda vedla sovětské občany k tomu, aby si asociovali činnost progresivistů (jejich vlastní označení) neboli antisocialistických sil v Československu (kritické označení sovětských politiků) s fašismem a vzpomínkami na Velkou vlasteneckou válku. Neváhala ani psát o neonacismu v západním Německu jako opoře československých kontrarevolučních živlů. Neonacismus, respektive neofašismus figuruje také v Dopise pěti komunistických a dělnických stran ústřednímu výboru KSČ z 15. července 1968, který vyšel ve všech hlavních denících spojeneckých zemí: „Německá spolková republika, v níž narůstají síly neofašismu, útočí proti statu quo, žádá revizi hranic, nechce se zříci ani záměrů na pohlcení NDR, ani přístupu k jaderným zbraním, je proti návrhům na odzbrojení.“ Několik dní předtím byly na Sokolovsku nalezeny zjevně podvržené, údajně západoněmecké zbraně.





Propaganda zemí Varšavské smlouvy do Československa. Podobně jako domácí sovětský tisk před invazí i po ní, líčily situaci v Československu brožury, letáky a rozhlasové vysílání z NDR po vpádu vojsk. Vojenští propagandisté usilovali využít toho, že mysli ovlivněné schematickým marxisticko-leninským vnímáním politiky mohou mít sklon vnímat přechod mezi pravicí a fašismem jako náhlý a nevyzpytatelný, a blouznili například o fašistických kořenech hnutí KAN 231; ostatně podobně jako ve svých projevech třeba Vasil Biľak. Jako hlavní nepřítel zde ale byla prezentována předúnorová pravice, poražené buržoazní živly nebo pravicoví revizionisté.





Použití termínu „fašismus“ je tedy v souvislosti s Pražským jarem 1968 doložitelné. Zdrojem a původcem je Moskva (ale i Vasil Biľak), nikoli však politici, nýbrž spíše sovětská domácí a zahraniční propaganda. Nicméně v politickém diskursu československé krize sehrálo obviňování z fašismu zcela marginální úlohu a v propagandě bylo jen o málo významnější.





Je tím opodstatněné, aby termín fašismus zazněl v historickém dramatickém filmu? Pokud by takový film byl historicky přemýšlivý a dostatečně detailní, proč ne. Ve zjednodušujícím díle formátu Vln, které si s mnohými historickými motivy pohrává pouze za účelem emotivní dramatizace fiktivní zápletky, mluvit o fašismu jednoznačně překračuje hranice smysluplného.







Přidám osobní, jistě subjektivní zkušenost ze samotného roku 1968. Mě jako patnáctiletého výrostka veřejné diskuse Pražského jara a rozhlasové a televizní vysílání naprosto uchvátily, takže jsem to sledoval absolutně bedlivě. I když "spojenci" ve Varšavském paktu začali události v Československu označovat za "fašismus" (asi tak, jak Rusko nyní označuje situaci na Ukrajíně za "fašismus", přestože Zelenskyj je žid) - tedy ta kritika se nezačala podle toho, co si pamatuji, ozývat hned, ale asi tak až tak od května 1968, rád bych upozornil, že aktéři Pražského jara si dávali opravdu velký pozor, aby nikdy nevystupovali "antisocialisticky". Šlo pořád jen o "socialismus s lidskou tváří". Pokusy o nesocialistické činy a výroky nebyly sice trestány, ale byly většinou oficiálně odsuzovány. Pamatuji se, že byl odsouzen pokus založit sociálně demokratickou stranu. Existoval sice Klub angažovaných nestraníků KAN a klub politických vězňů K231 (to bylo číslo paragrafu, podle něhož byli lidi za stalinismu odsouzeni), ale ty byly dost stranou. Silně bylo kritizováno, když časopis Student odjel do Mnichova a publikoval pak rozhovor s redaktory Svobodné Evropy. Celkově si Dubčekův režim dával značný pozor, aby neopustil ideologii "socialismu".