Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu poté, co Trump zpochybnil Putinovo odhodlání k míru

28. 4. 2025

Podle místních zdrojů si letecký útok v Doněcku vyžádal tři životy a útok dronů v Dněpru jeden



Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu sérií útoků dronů a leteckých úderů, několik hodin poté, co Donald Trump zpochybnil odhodlání Vladimira Putina ukončit konflikt.



Podle regionální prokuratury byly v neděli ráno při leteckých úderech na Kosťantynivku v Doněcké oblasti zabity tři osoby a čtyři byly zraněny. Při útoku dronů na město Pavlohrad v Dněpropetrovské oblasti byla po třetí noci útoků zabita jedna osoba a zraněna 14letá dívka, uvedl místní guvernér Serhij Lysak.



Vyjádřil se tak po schůzce, která byla v diplomatických kruzích označena za potenciálně historickou, mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, i když šlo pouze o patnáctiminutový rozhovor v sobotu během pohřbu papeže Františka.



V příspěvku na sociálních sítích, který Trump zveřejnil během letu zpět do USA, naznačil, že Rusko není odhodláno vyjednat příměří.



„Putin neměl v posledních dnech žádný důvod střílet rakety na civilní oblasti, města a obce,“ napsal. ‚To mě vede k myšlence, že možná nechce válku zastavit, jen si se mnou hraje.‘ Naznačil také, že zvažuje další sankce proti Rusku.



Jednalo se o první setkání obou mužů od jejich velmi nepřátelského střetu v Oválné pracovně před dvěma měsíci.



Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Rusko nepřestane útočit na cíle používané ukrajinskou armádou, včetně těch, které souvisejí s evropskou pomocí Kyjevu nebo zahraničními bojovými silami. V rozhovoru pro pořad CBS Face the Nation tvrdil, že obytná budova v Kyjevě, kterou minulý týden zasáhla ruská raketa a zabila nejméně 12 lidí, nebyla „zcela civilním“ cílem.



„Budeme i nadále útočit na místa využívaná ukrajinskou armádou, některými žoldáky ze zahraničí a instruktory, které Evropané oficiálně vyslali, aby pomáhali útočit na ruská civilní místa,“ uvedl v rozhovoru, který byl natočen ve čtvrtek.



Zelenskyj popřel sobotní tvrzení Moskvy, že ukrajinská armáda byla vytlačena z ruského Kurského regionu. „Naše armáda nadále aktivně brání určené oblasti v Kurské a Belgorodské oblasti,“ napsal na Telegramu a připustil, že situace v těchto a mnoha dalších oblastech zůstává obtížná.



Ukrajinská armáda odmítla jako ‚propagandistické triky‘ tvrzení Ruska, že provedlo ‚úplné osvobození‘ Kurské oblasti, kde Ukrajina dosáhla značných úspěchů během překvapivé ofenzívy v srpnu 2024.



Zelenskyj uvedl, že napjatá situace na frontách a pozice ruské armády jsou důkazem nedostatečnosti „současného tlaku na Rusko, aby ukončilo tuto válku“. Podle něj by zvýšený tlak na Moskvu mohl přinést více příležitostí pro „skutečnou diplomacii“.



V Moskvě muž podezřelý z pátečního zabití ruského generála při výbuchu bomby v autě uvedl, že za čin byl zaplacen ukrajinskou bezpečnostní službou, podle ruských úřadů se přiznal k terorismu.



Ignat Kuzin řekl, že za zabití generálporučíka Jaroslava Moskalika, zástupce vedoucího hlavního operačního oddělení generálního štábu ruských ozbrojených sil, který v pátek zahynul nedaleko Moskvy při výbuchu bomby v autě, když procházel kolem, dostal od Ukrajiny zaplaceno.



Ukrajina dosud nereagovala na obvinění, že se podílela na druhém útoku tohoto druhu za čtyři měsíce, při kterém byl zabit vysoký ruský vojenský důstojník.



V nedělním pořadu NBC Meet the Press byl Rubio dotázán na možné ústupky Rusku a zdůraznil, že je třeba být „dospělí a realističtí“.





„V této válce neexistuje vojenské řešení. Jediným řešením této války je vyjednaná dohoda, v níž obě strany budou muset vzdát se něčeho, co tvrdí, že chtějí, a dát druhé straně něco, co by raději neměly,“ řekl.





