Máme se nejlépe v historii

25. 4. 2025 / David Marenčák

Potkal jsem člověka, co popíral domácí krizi bydlení a tvrdil, že když ČSÚ říká, že průměrně lidi vydávají na bydlení 30% příjmů a on též, tak žádná krize neexistuje. Pohodlně vynechal, že před pár lety to bylo pod 20%. Dle PAQ dolní chudší polovina platí 45%, ale to ho také nezajímalo. Všeobecná nedostupnost bydlení bez ohledu na ceny neexistuje a je to jen osobní selhání. Postupně jsem mu vyvrátil všechny argumenty, které by mohly podpořit jeho tvrzení. Nakonec v nouzi vítězoslavně vytasil red herringa: “Trvám na tom, že se máme nejlépe v historii.”

„Máme se nejlépe v historii“ je léta budované „malé vyprávění“ (narativ). Jde o účelové, částečně vylhané, ale především zákeřně úskočné tvrzení, vyslovované s jediným účelem – zavřít hubu těm, kdož jsou s něčím nespokojeni v současnosti, bez ohledu na oprávněnost, bez ohledu na jinou platnou osobní životní zkušenost či rozhled.

Vlastně je to miliontá šestá verze psychohygienického eskapismu, ignorantství a popření. Říkají to lidé, kteří chtějí rozhodovat o tom, kdo s čím má povoleno být nespokojen nebo spokojen, resp. všichni MUSÍ být spokojeni s tím, s čím jsou spokojeni oni sami. Je to idiotské a také především arogantní. Dílem je to také ono konzervativně pravicové - hlavně se probůh nesnažte něco měnit, natož k lepšímu! Lepší neexistuje, maxima bylo dosaženo, hovte si na vavřínech!

Vady na kráse onoho vyprávění jsou mnohá, namátkou:

-máme méně volného času než středověký rolník

- země, voda a vzduch nebyly nikdy tak moc otrávené jedy a znečištěním v celé historii planety

- nikdy nebylo tolik ekologických problémů ohrožujících šance přežití všeho živého

- nikdy v historii nebyly zemské zdroje tak vydrancované jako nyní

- kognitivní zátěž a stres jsou také nejvyšší v historii

- posledních několik dekád pozbýváme skutečných sociálních a společenských vazeb (viz např. pokles průměrného počtu přátelství z 10 na 3)

- ani za Karibské krize jsme nebyli tak blízko jadernému holokaustu jako nyní

- v dlouhé řadě ekonomických, zdravotních a sociální ukazatelů se západní společnosti zhoršují, značně se to geograficky liší; když ale budete dobře sbírat třešně, jistě se doberete krásného průměru

( lokálně klesá doba dožití, dožití ve zdraví, roste nadúmrtnost, kupní síla setrvale klesá od 70-80. let)

- jsme v probíhajícím úpadku civilizačního systému, celoplanetárním klimatickém kolapsu a čeká nás jen nezastavitelný úpadek, hnití; ještě zvládneme pár válek o zdroje a tím končíme.

A to jsem ani nezačal s hromadou metrik, které se zhoršují za posledních 30 let nebo které se začaly drasticky zhoršovat během posledních pěti let.

Další podobný PR úkon jsem nedlouho poté viděl v podobě „velikonočního listu vděčnosti“.V něm bylo vyjmenované topení, voda, bydlení a jídlo. Pomiňme, že i tyto výdobytky si nemůže dovolit rostoucí skupina obyvatel i u nás, o globálním Jihu nemluvě.. To už víme, že je normální zaměňovat (JÁÁÁ se mám dobře, VY buďte vděční). Nicméně spatřuji dechberoucí pokrytectví stran lidí, kteří se dojímají sami nad sebou v hrané vděčnosti za tyto bazální věci, když přitom mají tisíckrát více a také si užívají řadu ničím nezasloužená privilegia, které z té divadelní vděčnosti vynechají.

Ve své hrané sebe-spokojenosti pak tahají absurdní srovnání s paleolitem nebo Somálskem, nebo že si můžeme rozsvítit a teče nám voda a tím je dosaženo maxima možného.

Jak opakovaně tvrdím, bylo by férovější mluvit příště za sebe, když hovoří o tom, jak se mají skvěle a přiznat také ty záležitosti, které v daném čase a místě má čím dál méně lidí, jako například minimální důstojnou mzdu. A když se se „spokojenci“ někdy náhodou povede další kolo argumentů k přiznání toho, že ne všichni všude se mají stejně dobře, vytáhnou Fisherův „magický voluntarismus“ a začnou dokazovat, že když se někdo má hůře než oni, je to výhradně jeho individuální selhání. Selhání, ve kterém neexistují žádné strukturální nerovnosti, žádné geografické rozdíly, žádné pevně dané mantinely společnosti, žádné vykořisťující mechanismy a zotročující politiky. A pokud to nestačí, zahrnou do toho obvyklé ageistické předsudky, rasismus, xenofobii, orientalismus, klasismus a další.A to všechno vlastně jen proto, aby na chvilenku unikli úzkostem z vlastního vnímání zhoršujících se poměrů společnosti a mohli svou pasivitou podpořit další snižování životní úrovně a erozi práv.

