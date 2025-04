AI a úředníci

25. 4. 2025 / Beno Trávníček Brodský

Tentokrát jen úzká poznámka, nikoli celá šíře „RUR“. Jsou země, i když zatím v podstatné menšině, které už zkouší významně využívat umělou inteligenci ve veřejné správě. Tzn. zejména v práci úředníků. Tak bylo zjištěno, že procesy lze díky AI zrychlit až o 30% oproti obvyklému tempu. A to jsme na začátku. Současně se objevuje tvrzení, že úředníci se obecně příchodu AI bát nemusí, bude se ale stávat, že negativní pracovníci příliš s AI nekamarádící budou postupně nahrazeni těmi pozitivními.





Trochu mi to nehraje. Pokud dokážeme „úřednické“ postupy zrychlit (zatím) o desítky procent, nedokážu si představit, že za pár let zůstane u nás obdobný počet úředníků. Pokud je jich nyní v Česku něco kolem půl milionu, pak je to během poměrně krátké doby nedostatek práce třeba pro 150 tisíc z nich. Leckomu, kdo úředníky nesnáší to může znít jako radostná informace. Na druhou stranu v leckteré rodině se nějaký úředník vyskytuje, tu a tam jsou úředníky i oba partneři.

Co pak budou dělat? Kde budou pracovat do věku i 67 let? 8 hodin denně?!

Samozřejmě – budou se rekvalifikovat. Všichni? Na jakou podobnou práci, které bude dostatek? Když lékař nezíská práci lékaře, bude zcela jistě považován za nezaměstnaného a nikdo mu nebude nabízet třeba mytí nádobí v restauraci nebo práci účetního. A co úředníci, velmi často také s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním? To mne vždycky napadá, když slyším kolik je u nás stále a stále a stále volných pracovních míst.

Už slyším lecjakého dravce, jak si libuje: „Dobře tak úředníkům – k lopatě s nimi!“ Posadil bych takového člověka na pár desítek let třeba k PC do kanceláře open-space (hovořím ze zkušenosti). Pak ať kritizuje, čemu zatím vůbec nerozumí.

Všechno nasvědčuje tomu, že sociální dopady masivního zavádění AI, robotizace, komplexní automatizace (RUR) budou časem možná až fatální. Na vůdčích mainstreamových politických i novinářských pozicích však jenom „p-š-t“. Co je komu po nějakých úřednících. Co je komu po nějakém plebsu. Co je komu po práci na vývoji nějaké vhodné formy nepodmíněného základního příjmu, k zajištění lidí, kteří budou možná velmi dlouho hledat přiměřenou práci?

AI mi přijde jako živel. A živel většinou pomáhá i škodí. Poměr si právě teď budeme volit my všichni. Možná, že prvním zásadním krokem do budoucna mohou být letošní podzimní volby. Do té doby si můžeme mapovat jednotlivé politické subjekty, co o téhle problematice vědí a jaká navrhují sociální řešení. Implementace evropského „AI Act“ do českého práva je nezbytnost a je fajn, že se na ní nejspíš pracuje. Ta ale kontext zaměstnanosti nevyřeší!

