Trumpův modrý den ve Vatikánu

26. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty



Na Svatopetrském náměstí, kde se duchovnost mísí s turisty a drahými selfie tyčemi, se sešla smuteční elita, aby odeslala papeže Františka do nebeské lóže. Všichni přišli v černém, jak velí tradice, smuteční etiketa a základní lidský takt. Všichni… až na jednoho pána, který vypadal, jako kdyby si spletl pohřeb s castingem do filmu Limonádový Joe. Ano, Donald Trump dorazil v obleku tak modrém, že by z něj spadl do Tyrhénského moře a nikdo by ho nenašel. Barva jeho saka připomínala nebe po hurikánu, třpytku na dětském karnevalu a náhodně vybraný odstín z katalogu „Realitní magnáti 90. let“.