TZ: Tisícovka zastánců a zastánkyň ženských práv zablokovala pochod za zákaz interrupcí

26. 4. 2025

V sobotu 26.4. odpoledne zablokovala zhruba tisícovka zastánců a zastánkyň ženských práv v centru Prahy fundamentalistický a protiženský Pochod pro život. Ten organizuje Hnutí pro život, jehož cílem je omezení práv žen, včetně zákazu interrupcí. Jakožto lobbyistická skupina se snaží ovlivnit legislativu týkající se dostupné zdravotní péče. Takto se Hnutí pro život například pokoušelo prosadit registr těhotných žen po vzoru Polska nebo povinné varovaní na těhotenských testech, které by odkazovalo na hnutím provozovanou manipulativní linku „Nesoudíme, pomáháme".



Přes tisíc lidí se v sobotu ve 13:00 sešlo na Jungmannově náměstí na demonstraci organizované platformou Praha je feministická, na které zástupci feministických, queer a studentských spolků vyjádřili odpor vůči snahám o omezování ženských práv a s ní spojené konzervativní agendě.







Po ukončení demonstrace se kolem 14:30 se několik stovek účastníků demonstrace spontánně vydalo nenásilně zabránit protiženskému Pochodu pro život v průchodu městem. Policie nejprve pochod Hnutí pro život odklonila z plánované trasy přes Karlův most, přesto se zastánkyním a zastáncům práva na interrupci podařilo pochod v Kaprově ulici na více než dvě hodiny zcela zablokovat. Většina účastníky pochodu během toho protiženský průvod opustila. V 17:00 byl Pochod pro život v Kaprově ulici díky blokádě rozpuštěn.



„Podařilo se nám zablokovat protiženský a queerfobní Pochod pro život. Praha ukázala, že je a bude feministická a že na omezování ženských práv tady nikdo není zvědavý. Dnes jsme nedovolili těm, co upírají ženám jejich práva, procházet se v poklidu městem. Jasně tím říkáme, že Česko odmítá konzervativní agendu, kterou Hnutí pro život reprezentuje“ říká zástupkyně platformy Praha je feministická Kateřina Jelínková.



„Dnešek ukázal, že nás je víc než jich. Lidi odmítají fundamentalistickou politiku Hnutí pro život a jsou kvůli tomu ochotní vyjít do ulic. Blokádou chceme vyjádřit i solidaritu s ženami z Polska nebo Slovenska, kde jsou reprodukční práva omezována a je na ně neustále útočeno. V Česku chceme minimálně zachovat současnou dostupnost interrupcí. Právo na vlastní volbu je neoddiskutovatelně jedno ze základních lidských práv." říká Michaela Ledvinková, účastnice blokády.



Kontakt na mluvčí Praha je feministická: Kateřina Jelínková,







