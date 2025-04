HRW: Zrušení práva na azyl

25. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

Právo požádat o azyl je univerzálním lidským právem

Poslouchej Rakušane, a neporušuj mezinárodní právo

V den inaugurace americký prezident Donald Trump prohlásil, že na hranicích mezi USA a Mexikem dochází k „invazi“. Zároveň tvrdil, že lidé, kteří překročili hranice bez povolení, nemohou požádat o azyl.

Podle amerického práva však každý – bez ohledu na to, jak se do země dostal – má právo požádat o azyl, pokud se nachází na hranicích nebo na území Spojených států. Slova následovala činy. Méně než měsíc poté Spojené státy provedly hromadné vyhoštění 299 státních příslušníků třetích zemí do Panamy. Lidé vyhoštění do Panamy všichni překročili hranice USA z Mexika od inaugurace prezidenta Trumpa.

Státní příslušníci třetích zemí jsou v tomto případě lidé, kteří nepocházejí ani z USA, ani z Panamy.



Nová zpráva zjistila, že USA těmto lidem odepřely spravedlivý proces a právo požádat o azyl, a to v kombinaci s drsnými podmínkami zadržení a špatným zacházením.

Panama je naopak držela v izolaci, kde jim úřady zabavily telefony, zakázaly návštěvy a izolovaly je od vnějšího světa.



HRW osobně vyslechlo 48 z 299 osob. Mnohé z nich uprchly před pronásledováním z důvodu etnické příslušnosti, náboženského vyznání, pohlaví, sexuální orientace, rodinných vazeb a politických názorů.

Sedmadvacetiletá žena z Íránu uprchla ze své země poté, co konvertovala ke křesťanství a obávala se zatčení a pronásledování ze strany úřadů, protože konvertité čelí vážnému porušování lidských práv a mohou být dokonce odsouzeni k smrti.



Sdělila organizaci Human Rights Watch,, že po příjezdu do USA opakovaně žádala o azyl: „Nechápala jsem, proč mě neposlouchají. Pak mi imigrační úředník řekl, že prezident Trump zrušil azyl, takže nás deportují.“

Mezi 12. a 15. únorem ji spolu s dalšími osobami spoutali a naložili do letadel americké armády. Neměli tušení, kam je vezou. Lidé si uvědomili, že jsou v Panamě, až po přistání.



Na začátku března byli propuštěni. Panamské úřady jim vydaly 30denní humanitární povolení k pobytu, které lze prodloužit až na 90 dní, a vyzvaly je, aby opustili zemi. V dubnu byla povolení prodloužena o dalších 60 dní.

Z 299 vyhoštěných osob se 180 později vrátilo do svých domovských zemí.



USA by měly přestat posílat cizince do jiných zemí a dodržovat zásadu nenavracení, která znamená, že nelze posílat lidi zpět na místa, kde by jim mohlo být ublíženo. Jedná se o porušení mezinárodního práva.



Panama by v budoucnu neměla přijímat státní příslušníky třetích zemí z USA.

Nyní je odpovědností této země tyto lidi chránit. A to začíná tím, že jim bude poskytnuto úplné a spravedlivé projednání jejich žádostí o přiznání statusu uprchlíka.

Právo požádat o azyl je univerzálním lidským právem.











