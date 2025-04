Evropa při jednáních o Ukrajině odmítla zrušit sankce proti Rusku a uznat anexi Krymu

25. 4. 2025

Zástupci evropských států se postavili proti americkému návrhu kvůli mírovému urovnání na Ukrajině uznat anektovaný Krym jako ruský. Stejná reakce následovala po americké iniciativě zrušit sankce proti Ruské federaci ještě před koncem války. Zástupci evropských států se postavili proti americkému návrhu kvůli mírovému urovnání na Ukrajině uznat anektovaný Krym jako ruský. Stejná reakce následovala po americké iniciativě zrušit sankce proti Ruské federaci ještě před koncem války.

Taková opatření vůči Moskvě oznámily Spojené státy minulý týden v Paříži během rozhovorů se zástupci Evropy a Ukrajiny, řekli evropští představitelé agentuře Reuters. Na schůzce měly strany "vypracovat společnou pozici", aby přiblížily Washington evropským a ukrajinským pozicím. Kromě těchto dvou bodů Spojené státy navrhly de facto uznat již okupovaná území Ukrajiny jako ruská a upustit od plánů na přijetí Ukrajiny do NATO, aby bylo dosaženo příměří. Evropané "rezolutně" odmítli přinejmenším první dvě iniciativy Washingtonu – týkající se Krymu a zmírnění sankcí.

Tyto body se staly "kameny úrazu" mezi spojenci, a proto šéf ministerstva zahraničí Marco Rubio dokonce odmítl jet na další schůzku o urovnání na Ukrajině, která se konala 23. dubna v Londýně za účasti ministrů zahraničí Francie, Velké Británie a Německa. Jak informoval The New York Times, důvodem zrušení návštěvy bylo prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z předchozího dne, že Kyjev neuznává Krym jako ruský. "To je mimo naši ústavu. Je to naše země, území ukrajinského lidu," řekl během brífinku. Zelenského postoj podpořila i šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas. Případné uznání anexe Krymu by podle jejího názoru bylo "hrubou chybou".

Vyšlo také najevo, že ministři zahraničí Francie a Německa Jean Noël-Barrot a Annalena Baerbock se také rozhodli nezúčastnit se jednání v Londýně. V důsledku toho se budou konat na úrovni vysokých představitelů Velké Británie, Francie, Německa, Spojených států a Ukrajiny. V čele americké delegace povede zvláštní prezidentský vyslanec Keith Kellogg. Plánuje se také bilaterální setkání ministrů zahraničí Ukrajiny a Velké Británie Andrije Sybihy a Davida Lammyho.

Bílý dům také agentuře Reuters řekl, že zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff, se tento týden znovu setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Rusku v rámci "paralelní cesty diplomacie" mezi Washingtonem a Moskvou.

Zdroj v angličtině: ZDE

