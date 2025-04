Ukrajina vyzve západní partnery k diskusi o třicetidenním příměří, namísto Trumpova mírového plánu

25. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Ukrajinská delegace plánuje ignorovat mírový plán navržený Washingtonem a soustředit se na diskusi o třicetidenním příměří, řekl zdroj z Bílého domu readakci listu Axios. Minulý týden Spojené státy předložily Ukrajině a evropským partnerům svůj návrh na řešení konfliktu a očekávaly reakci Kyjeva na jednáních v Londýně. Ukrajinská delegace plánuje ignorovat mírový plán navržený Washingtonem a soustředit se na diskusi o třicetidenním příměří, řekl zdroj z Bílého domu readakci listu Axios. Minulý týden Spojené státy předložily Ukrajině a evropským partnerům svůj návrh na řešení konfliktu a očekávaly reakci Kyjeva na jednáních v Londýně.

Americký plán předpokládá uznání anektovaného Krymu jako ruského území de iure a zbytku dobytého ukrajinského území de facto. Iniciativa také obsahuje klauzule o odmítnutí Ukrajiny vstoupit do NATO a převodu jejích zdrojů pod kontrolu Spojených států. Na oplátku jsou Kyjevu nabízeny "spolehlivé bezpečnostní záruky", ale ne od Spojených států, ale od jiných spojenců. Dokument také hovoří o zrušení sankcí proti Rusku, které jsou uvaleny od roku 2014.

V předvečer setkání v Londýně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opět veřejně prohlásil, že Kyjev nikdy právně neuzná Krym jako ruské území, protože to odporuje ústavě země. Ukrajinská delegace se podle něj zaměří na možnost nastolení "bezpodmínečného příměří". Poté šéf ministerstva zahraničí Marco Rubio odmítl letět do Londýna kvůli "logistickým problémům v letovém řádu". Ministři zahraničí Británie, Francie a Německa se také rozhodli schůzku odložit, uvedla Sky News. Místo toho se rozhovorů zúčastní další vysocí představitelé, včetně zvláštního prezidentského vyslance USA Keitha Kellogga.

Americký prezident Donald Trump již dříve varoval, že Washington by se mohl přestat účastnit mírových rozhovorů o Ukrajině, pokud jedna ze stran zabrání dosažení dohod. "Ale doufám, že k tomu nedojde. Věřím, že máme všechny šance tuto situaci vyřešit," řekl Trump. Zdůraznil, že Spojené státy usilují o brzké ukončení války. "Nedáváme konkrétní časový plán - ať už je to týden nebo dva - ale musí to být rychlé. Mluvíme o tisících životů. V průměru umírá každý týden 2 500 mladých vojáků. Chceme to zastavit a zachránit lidi," řekl šéf Bílého domu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0