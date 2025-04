Jarní Sbírka potravin prokázala, že Češi mají srdce na správném místě

28. 4. 2025



tisková zpráva V sobotu se při Sbírce potravin sesbíralo 518 tun potravin a drogerie, což je 10% nárůst proti loňské jarní sbírce

Do Sbírky se zapojilo více než 2 500 obchodů po celé České republice a do 6. května sbírka probíhá u on-line prodejců potravin

Se sbírkou pomáhalo na 5 100 dobrovolníků z charitativních organizací i z řad zaměstnanců obchodů a veřejnosti. Praha 27. dubna 2025 – Jarní kolo Sbírky potravin opět ukázalo, že Češi mají srdce na pravém místě. Darovali celkem 518 tun pomoci, z toho 464 tun potravin, což odpovídá 928 000 porcím jídla, a 54 tun hygienických potřeb. Klíčovým prvkem celé akce bylo nasazení více než 5 100 dobrovolníků v rekordním počtu obchodů – bez jejich pomoci by tato sbírka nemohla fungovat v takovém rozsahu. „Je úžasné být součástí tak velké dobročinné akce, která spojuje“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank. „Díky vám všem můžeme rozdávat víc než jen jídlo – můžeme rozdávat naději, důstojnost a pocit, že nikdo nezůstává sám. Dobrovolníci, kteří stáli celé hodiny u sběrných míst nebo zajišťovali logistiku, jsou hrdiny celé sbírky.“ Pozn. BL: Je to jistě chvályhodná činnost, avšak nemůže nahradit indolentní chování vlády. Česká vláda nese přímou odpovědnost za to, že lidé nemají na jídlo.

Společná snaha tisíců lidí

Do sbírky se zapojily tisíce zákazníků obchodních řetězců, aby darovaly základní trvanlivé potraviny a drogerii a tím doplnily zásoby v potravinových bankách. Celkem se sbírka konala na 2 550 místech v obchodech.

„Pro úspěch sbírky je důležitý nejen počet obchodů, ale také aktivní zapojení dobrovolníků, kteří zákazníky upozorňují na možnost pomoci potřebným, radí jim s nákupem a vysvětlují, kam budou vybrané potraviny směřovat. Chci proto poděkovat všem dobrovolníkům, včetně stovek zaměstnanců obchodů, kteří se včera rozhodli se sbírkou pomoci. Díky jejich aktivitě se opět podařilo doplnit sklady potravinových bank a spolu s každodenním darováním čerstvých potravin ze strany obchodních řetězců tak mohou potravinové banky všem potřebným nabídnout potraviny i základní drogerii,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. „Pro darování potravin máme v Česku nastaven systém, kterým se inspiruje celá Evropa. Pevně věřím, že podobně dokážeme rozvinout i darování drogerie či textilu, i když zatím je kvůli špatně nastavené daňové legislativě bohužel výhodnější zboží zlikvidovat než darovat.“

Sbírka potravin se stala za více než deset let fungování v Česku největší materiální sbírkou a efektivním nástrojem pomoci, což se ukázalo například i v době nedávných povodní. Opíráme se o spolupráci napříč obchodními řetězci, logistickými partnery, neziskovými organizacemi a komunitními spolky s jediným cílem, svým zapojením a energií pomáhat těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

„Sbírka potravin je pro nás příkladem solidarity a spolupráce napříč celým trhem. Makro ČR je součástí Sbírky potravin od roku 2013, kdy akce v České republice začínala. Během dvanácti let jsme se pravidelně zapojovali do jarních i podzimních kol v našich 13 velkoobchodních prodejnách po celé ČR a celkem jsme zprostředkovali dary ve výši přes 250 tisíc kilogramů potravin a zboží. Jako partner profesionálů v gastronomii a maloobchodu vnímáme naši roli komplexně – od zajištění kvality a stability dodávek až po odpovědnost vůči komunitám, které potřebují pomoc,“ uvedl Jiří Nehasil, generální ředitel makro ČR.

Online pomoc pokračuje

Zatímco sběr v prodejnách skončil, až do 6. května mohou lidé pomáhat online – darováním potravin či hygienických potřeb prostřednictvím partnerských e-shopů Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco, Billa e-shop, dm drogerie markt a Teta drogerie.

Efektivní pomoc i prevence plýtvání

Darované zboží míří do skladů potravinových bank, kde je dále tříděno a distribuováno nejohroženějším skupinám obyvatel – seniorům, samoživitelům, rodinám v krizi nebo lidem bez domova. Potravinové banky zároveň zachraňují potraviny, které by jinak skončily jako odpad – jen za minulý rok to bylo více než 16 600 tun.

Děkujeme všem, kteří se zapojili

Sbírka potravin je organizovaná Českou federací potravinových bank a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) za podpory klíčových obchodních řetězců i neziskových organizací. Záštitu Sbírce potravin poskytli ministr zemědělství Marek Výborný, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a Evropská federace potravinových bank.

Více informací: www.sbirkapotravin.cz

Děkujeme všem, kteří se na realizaci Sbírky potravin podílejí:

Organizátoři: Česká federace potravinových bank, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Záštity: Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Evropská federace potravinových bank

Obchodní řetězce a internetové obchody: Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Košík.cz, Lidl, MAKRO, Penny Market, Rohlík.cz, ROSSMANN, Tesco, Teta drogerie

Logistický partner: Raben Logistic Czech

Třetí sektor a partneři: Armáda spásy, Asociace společenské odpovědnosti, Člověk v tísni, Diakonie českobratrské církve evangelické, Charita Česká republika, NADĚJE, Slezská diakonie, Asociace společenské odpovědnosti, kreativní tým Dentsu Creative a Bistro Social, výzkumná agentura IPSOS

Tisíce dobrovolníků v zelených zástěrách

