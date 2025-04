Když jazyk rozhoduje o hranicích: Trump, Krym a geopolitika v novém slova smyslu

Moje část Brazílie, stát Rio Grande do Sul, se několikrát pokoušela o odtržení, včetně jednoho pokusu, který vedl můj pradědeček, protože se svým přízvukem a zvyky podobáme spíše Buenos Aires než Riu de Janeiru. Na rozdíl od našich severních sousedů pijeme podivnou věc zvanou chimarrão (hořká zelená bylina s horkou vodou v tykvi) a téměř každý den jíme barbecue.



Přeskočme Atlantik do Spojeného království - nebo spíš toho, co z něj zbyde. Skotsko sice hlasovalo pro setrvání v UK v roce 2014, ale po Brexitu je nálada jiná. Když se skotská gaelština dostává zpět na mapu, proč by se nemohlo stát součástí Norska - Vikingové tam přece kdysi vládli?



A co Severní Irsko? Tamní situace není ani vtipná, je to tragikomedie na pokračování, kde se náboženská identita, státní loajalita a jazyk prolínají do nekonečné hospodské hádky. Oblasti, kde se mluví irsky, by se mohly přiklonit k Dublinu, zbytek by mohl zůstat jako korunní enkláva zvaná „Korunní republika Belfast“.



Ve Španělsku se rozdávání území mění v tapas bar plný ambicí. Katalánsko chce ven, Baskicko nikdy nechtělo být uvnitř a Galicie se ptá, jestli už dávno neměla být součástí Portugalska. Pokud začneme rozdávat nezávislost jako olivy, dočkáme se, že Valencie zavede vládu založenou na paelle a fiestách.



A Itálie? To je teprve sranda. Jako sjednocený stát existuje teprve od 19. století a stejně je to jen volné sdružení regionů. Sicílie by si ráda opět hrála na království, zvlášť pokud dostane výhodnější smlouvu na vývoz citrusů. Jižní Tyrolsko? Tam se mluví německy - Trumpova logika říká, že patří Rakousku. Tyrolské klobouky připraveny.



Přejděme na Balkán, kde se jazyky mění každých 15 kilometrů a každý má historickou křivdu vytesanou do mramoru. Srbové v Bosně, Albánci v Kosovu, Bulhaři v Severní Makedonii, Řekové v Severním Epiru - tady by bylo nejlepší rozhodovat hranice pomocí rulety nebo lahve od rakije. Kam lahev ukáže, tam patří území.



Turecko je samostatná kapitola. Řekové a Turci se přou o Kypr, Arméni o historickou pravdu, Kurdové o státnost a arabsky mluvící menšiny o uznání. Kurdové by podle Trumpovy logiky měli dostat stát přes části Turecka, Iráku, Sýrie a Íránu - mají jazyk, kulturu i motivaci. Ale o ropná území se nikdo dobrovolně dělit nechce, že ano.



V Iráku by se šíitský jih mohl připojit k Íránu, kde sdílejí jazyk i víru. Sunnitský západ by mohl být adoptován Jordánskem nebo Saúdskou Arábií. Kurdové opět klepou na dveře a svět jim opět odpovídá pokrčením ramen.



Afrika? Ta byla rozdělena koloniálními pravítky, ne jazykem. Nigérie by se mohla rozdělit alespoň na tři části: hausa mluvící sever, jorubský západ a igboský východ. Kamerun má anglicky mluvící menšinu, která by se ráda připojila k Nigérii, zatímco francouzští rebelové v Kongu by mohli požádat o členství ve Francii, pokud to znamená lepší sýry a elektřinu.



V Asii? Indie a Pákistán by si mohly střídat Kašmír každý týden. Pákistán by tvrdil, že muslimská většina má nárok, Indie by mávala demokracií a historií. Lidé v Ladakhu, mluvící tibetskými dialekty, by si mezitím přáli, aby se jich vůbec někdo zeptal.



Tibeťané? Mluví jazykem, který se v Pekingu nepěstuje. Ujgurové? Taky. Ale Čína si na secesi nepotrpí - maximálně na potlačování kulturní odlišnosti. Pokud by jazyk určoval státnost, Čína by se přes noc rozdělila na deset států a pak zase spojila pod tankovým páskem.



Vnitřní Mongolsko? Kulturně mongolské, ale pod Čínou. Možná je čas obnovit chanát a spojit se s Mongolskem. Koně už sedlají. Jihovýchodní Asie? Jižní Thajsko mluví malajsky - připojit k Malajsii? Filipíny mají jazyků na výběr - Tagalog, Cebuano, Ilocano - a podle Trumpa by se měly rozdělit na ostrovní konfederaci, kde každý má vlastní prezidenta a karaoke hymnu.



A Oceánie? Francouzi drží Novou Kaledonii, ale referenda o nezávislosti jsou těsnější než francouzský croissant. Pokud tam začne víc lidí mluvit anglicky než francouzsky, může USA konečně ostrov koupit, jak si Trump kdysi přál. Austrálie? Desítky domorodých jazyků tu byly dávno před Cookem. Pokud jazyk znamená státnost, pak by měla být rozdělena na desítky mikronárodů s vlastními vlajkami z klokaní kůže.



A co Antarktida? Tam nikdo trvale nebydlí, ale vědci ze všech koutů světa mluví různě. První stát, který naučí tučňáka mluvit v jejich jazyce, může vztyčit vlajku. Bude to Rusko, Amerika, nebo Čína?



A nakonec se vraťme ke Krymu. Pokud opravdu platí, že „Krym zůstane Rusku“ jen kvůli většině rusky mluvící populace, pak žijeme ve světě, kde jazyky a demografie fungují jako kouzelný prášek na změnu státnosti. Pokud jazyk znamená osud, pak jsou mezinárodní hranice jen písek, který vítr národních nálad přeskupuje podle nálady.



Hranice jsou složité, historie bolestivá a lidé víc než jen jazyk a pas. Krym není o jazyce. A žádný z těchto konfliktů také ne.

A proč se zastavovat v Severní Americe, když Belgie přímo volá po rozdělení? Tato země je už dlouho rozpolcena mezi nizozemsky mluvící Flandry a francouzsky mluvící Valonsko, s trochou němčiny navíc, aby to bylo ještě zmatenější. Pokud by jazyk rozhodoval o hranicích, Nizozemsko a Francie by si Belgii mohly rozdělit jako toast. Brusel by zůstal smutným trojjazyčným diplomatickým sirotkem - s krásnou architekturou a nekonečnými summity, ale bez domova.A co třeba Kanada - nevinná, javorový sirup milující Kanada. Pokud je jazyk a dějiny určující, pak by Québec měl dávno být nezávislý, nebo alespoň připojený k Francii. Vždyť francouzština tam dominuje, a nostalgie po době králů a baget je stále silná. Zatímco západní Kanada si často stěžuje na východní elity, možná je čas, aby se připojila k Montaně a Idahu a vytvořila novou zemi jménem „Grainland“. Přízvuky už ostatně téměř ladí.