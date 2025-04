Obliba Donalda Trumpa v posledním průzkumu Economist/YouGov dále klesá

25. 4. 2025

čas čtení 2 minuty

Čistá popularita prezidenta Donalda Trumpa klesla v novém průzkumu časopisu The Economist/YouGov o -13 procentních bodů, upozorňuje Kinsey Crowley. Čistá popularita prezidenta Donalda Trumpa klesla v novém průzkumu časopisu The Economist/YouGov o -13 procentních bodů,

Průzkum mezi 1 625 dospělými Američany od 19. do 22. dubna zjistil, že 41 % respondentů schvaluje Trumpovu práci, ve srovnání s 54 %, kteří nesouhlasí. To je méně než čisté hodnocení -10 zjištěné v průzkumu z předchozího týdne časopisu The Economist/YouGov.

Trump začal své funkční období s vyšší podporou než v prvním funkčním období. Ale jeho popularita v dubnu 2017 (první funkční období) a dubnu 2025 (druhé funkční období) jsou dvě nejnižší známky schvalování mezi všemi nově zvolenými prezidenty od roku 1953, ukazují historická data Gallupova ústavu.

Hodnocení souhlasu prezidenta Joea Bidena v tomto okamžiku jeho prezidentství bylo podle YouGov kladné o 11 procentních bodů.

Nejnovější průzkum Economist/YouGov je jedním z mnoha nedávných průzkumů, které ukazují pokles Trumpovy popularity. Průměr průzkumu RealClearPolitics ukazuje, že prezidentova celková míra souhlasu se dostala do záporných hodnot kolem 13. března, během týdne eskalující obchodní války se sousední Kanadou. Od té doby klesla průměrná míra souhlasu RealClearPolitics na -4,1 procentního bodu k 22. dubnu.

Průzkum Economist/YouGov ukazuje hodnocení imigrace a ekonomiky nižší než v prvním volebním období

Trumpovo druhé funkční období začalo masovým propouštěním ve federální vládě, rozsáhlými cly, eskalující obchodní válkou s Čínou a deportačním programem, který vedl k hořké soudní bitvě. Akciový trh byl volatilní s obavami z inflace a recese, protože Trump se blíží ke 100 dnům v úřadu.

Ekonomika a imigrace byly ústředními tématy prezidentské kampaně a voliči měli tendenci upřednostňovat Trumpa, aby se s nimi vypořádal.

Ale Trumpova čistá podpora jeho přístupu k ekonomice byla podle posledního průzkumu Economist/YouGov -12 procentních bodů, což je pokles z -7 v předchozím týdnu a +12 na začátku funkčního období. Ve stejnou dobu během Trumpova prvního funkčního období podle YouGov více lidí s jeho ekonomickou politikou souhlasilo, a to o 5 procentních bodů.

Podobně se od začátku jeho funkčního období drasticky snížila Trumpova popularita v otázce přístupu k imigraci. Nejnovější průzkum společnosti YouGov ukazuje čisté negativní hodnocení souhlasu -5 procentních bodů ve srovnání s čistým pozitivním souhlasem o 11 procentních bodů na začátku volebního období. Ve stejné době během svého prvního funkčního období měl podle YouGov podporu imigrace -4 procentní body.

Nejnovější průzkum Economist/YouGov zahrnoval 1 446 registrovaných voličů s chybovostí ±3,3 procentního bodu. (Chybovost průzkumu popisuje, jak přesně se můžeme spolehnout na to, že výsledky průzkumu budou reprezentativní pro celou populaci.)

Zdroj v angličtině: ZDE

0