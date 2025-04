Robert Reich: Neschopnost, nekompetentnost, hloupost a chaos

25. 4. 2025

čas čtení 12 minut



Trump je v zásadě neschopný vládnout. To je téma, které vše spojuje



Někteří demokraté se obávají, že hrají Trumpovi do karet tím, že bojují proti jeho masovým deportacím, místo aby se soustředili na jeho selhání v otázkách, které se týkají základních životních potřeb, jako jsou náklady na život.

Ale nejde o to, že by se dalo vybrat jedno nebo druhé. Tématem, které spojuje Trumpovo neschopné řešení deportací, pošlapávání lidských a občanských práv, odmítání právního státu, diktátorskou centralizaci moci a naprosto neschopné řízení ekonomiky, je samotná neschopnost.

V jeho prvním funkčním období nejenže jeho poradci a členové kabinetu bránili jeho nejšílenějším sklonům, ale také poskytli jeho první administrativě určitou stabilitu a zaměření. Nyní panuje chaos.

Ukázky z posledních týdnů:





1. Katastrofa ministra obrany Petea Hegsetha. Hegseth nejenže omylem sdělil vojenské plány redaktorovi časopisu The Atlantic, ale nyní víme, že je sdělil i druhé skupině Signal, včetně své ženy, bratra a osobního právníka.





Je to chodící katastrofa. John Ullyot, který minulý týden rezignoval na funkci mluvčího Pentagonu, napsal do Politico komentář, který začíná slovy: „V Pentagonu je už měsíc totální chaos.“ Minulý pátek Hegseth propustil tři ze svých nejvyšších spolupracovníků. Jeho šéf štábu odchází. Jak napsal Ullyot, je „velmi pravděpodobné“, že brzy přijdou „ještě větší bomby“. Ministerstvo obrany „je pod Hegsethovým vedením v chaosu“.





Nejde jen o ministerstvo obrany. Celá federální vláda je v chaosu.





2. Debakl na Harvardu. Trump nyní tvrdí, že výzva zaslaná 11. dubna Harvardské univerzitě byla „neoprávněná“. Haló? Co to vůbec znamená?





Jak Harvard na to poukázal, dopis „byl podepsán třemi federálními úředníky, byl na oficiálním hlavičkovém papíře, byl odeslán z e-mailové schránky vysokého federálního úředníka a byl odeslán 11. dubna, jak bylo slíbeno. Příjemci takové korespondence od vlády USA – i když obsahuje rozsáhlé požadavky, které jsou překvapivé svou přehnaností – nezpochybňují její autentičnost ani vážnost.“





I když byl dopis „neautorizovaný“, Trumpova administrativa za ním stojí, což nyní vedlo Harvard k podání žaloby.





3. Parodie na cla. Sotva Trump uvalil „odvetná“ cla na téměř všechny naše obchodní partnery – na základě vzorce, který nedává nikomu smysl – začaly americké akciové a dluhopisové trhy klesat.





Aby zastavil výprodej, Trump vyhlásil 90denní pozastavení odvetných cel, ale zvýšil cla na Čínu na 145 procent, což způsobilo další propad trhů.





Aby zastavil hrozící hospodářskou krizi, vyhlásil výjimku z čínských cel na smartphony a počítačové vybavení. Tím Trump v podstatě přiznal to, co předtím popíral: že náklady na cla nesou dovozci a spotřebitelé.





Nyní Trump tvrdí, že ani jeho cla na čínské zboží nejsou ve skutečnosti skutečná. Poté, co společnosti Walmart, Target a Home Depot varovaly, že cla povedou k prudkému zvýšení cen, Trump označil cla, která uvalil na Čínu, za „velmi vysoká“ a slíbil, že „budou podstatně snížena. Ale nebudou nulová. Dříve byla nulová.“ Trhy na tuto zprávu reagovaly prudkým růstem.





4. Fiasko útoku na předsedu Fedu. Když Trump obnovil své útoky na Jerome H. Powella, předsedu Federálního rezervního systému, nazval ho „velkým poraženým“ a požadoval, aby Fed snížil úrokové sazby, vyděsil již tak nervózní investory, kteří chápou význam nezávislosti Fedu a obávají se, že politizovaný Fed nebude schopen věrohodně bojovat s inflací.





Poté Trump ve středu v dalším obratu prohlásil, že nemá „v úmyslu“ Powella propustit, což také pomohlo trhy zvednout.





Závěr: Ekonomika potřebuje předvídatelnost. Pokud se vše bude neustále měnit, investoři nebudou investovat, spotřebitelé nebudou nakupovat a výrobci nebudou vyrábět. Trump však nemyslí dopředu. Reaguje pouze na bezprostřední hrozby a problémy.





Kdo z tohoto chaosu profituje? Každý, kdo má vnitřní informace o tom, co Trump chystá: nejspíš Trump a jeho rodina.





5. Neštěstí Kilmar Abrego Garcia. Poté, co Trumpova administrativa přiznala „administrativní chybu“ při poslání Abrego Garcii do brutálního salvadorského mučícího vězení v rozporu s rozhodnutím federálního soudu, Trump prakticky ignoroval rozhodnutí Nejvyššího soudu v poměru 9:0, které mělo usnadnit jeho návrat.





Naopak, před kamerami v Oválné pracovně Trump objal Nayiba Bukeleho, který vládne Salvadoru v permanentním stavu nouze a sám uvěznil 83 000 lidí v brutálních žalářích bez řádného soudního řízení. Trump pak spekuloval o využití Bukeleho věznic pro „domácí“ (tj. v Americe narozené) zločince nebo disidenty.





Mezitím, poté, co Trumpův režim deportoval další skupinu migrantů do salvadorské věznice na základě zřídka uplatňovaného válečného zákona z 18. století, Nejvyšší soud mu zabránil v deportaci dalších migrantů.





6. ICE a jeho nešikovnost. Dalším příkladem chaosu Trumpova režimu je zatýkání amerických občanů ze strany ICE. Jeden Američan byl zadržen ICE v Arizoně na 10 dní, dokud jeho příbuzní nepředložili doklady prokazující jeho občanství, protože ICE nevěřila, že je Američan. Mezitím ICE spoutala a deportovala skupinu německých teenagerů na dovolené na Havaji, protože se dostavili bez předem rezervovaného hotelu, což ICE shledala „podezřelým“.





Závěr: Svoboda závisí na právním státě. Právní stát závisí na předvídatelnosti. Stejně jako Trumpova naprosto nekonzistentní hospodářská politika ohrožuje jeho politika vůči imigrantům všechny.





7. Muskova katastrofa s DOGE. Kde začít? Muskovy tvrzení o úsporách pro vládu se ukázala jako směšně přehnaná. Vzpomínáte si na tvrzení, že 50 milionů dolarů z peněz daňových poplatníků bylo použito na kondomy v Gaze? Mělo to být první velké „odhalení“ DOGE, ale jak nyní víme, byla to lež. Americká vláda kupuje kondomy za asi 5 centů za kus, což znamená, že za 50 milionů dolarů by se dalo koupit miliarda kondomů, tedy zhruba 467 pro každého obyvatele Gazy. Kromě toho podle federální zprávy z roku 2024 Agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) v celém Středním východě v rozpočtových letech 2021, 2022 ani 2023 žádné kondomy neposkytla ani nefinancovala.





Poté následovaly zběsilé telefonáty propuštěným federálním zaměstnancům, například až 350 zaměstnancům Národní agentury pro jadernou bezpečnost, kteří pracují na citlivých úkolech, jako je například opětovná montáž hlavic. Čtyři dny poté, co je DOGE propustil, zrušil prozatímní ředitel agentury propuštění a požádal je, aby se vrátili. Podobné odvolání následovalo v Správě sociálního zabezpečení, poté co propuštění zaměstnanci opustili agenturu v takovém stavu, že nikdo nezvedal telefony a webové stránky nefungovaly.





Závěr: Trump a Musk ohrožují bezpečnost Američanů – a to téměř bez skutečných úspor.





8. Chaotická situace kolem spalniček. Zatímco se po celé zemi šíří spalničky, které dosud nakazily stovky lidí a zabily nejméně dvě děti, Trumpův ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy Jr. nadále tvrdí, že vakcína proti spalničkám „každý rok způsobuje úmrtí ... a všechny nemoci, které spalničky samy o sobě způsobují, jako je encefalitida, slepota atd.“





Ve skutečnosti je vakcína proti spalničkám bezpečná a její rizika jsou nižší než rizika komplikací spojených se spalničkami. Podle CDC nemá většina lidí, kteří se nechají očkovat proti spalničkám, žádné vážné problémy. Podle Americké společnosti pro infekční nemoci (Infectious Diseases Society of America) nebyly zaznamenány žádné úmrtí v důsledku očkování u zdravých lidí bez oslabeného imunitního systému.





Kennedy Jr. také říká: „Spalničky tu budou vždy, ať se stane cokoli, protože účinnost vakcíny proti spalničkám velmi rychle klesá.“ Ve skutečnosti je vakcína proti spalničkám vysoce účinná a u většiny lidí chrání po celý život. Podle CDC a lékařských odborníků z celého světa jsou dvě dávky vakcíny proti viru účinné z 97 %. Před zavedením vakcíny v roce 1963 bylo v USA ročně hlášeno 3 až 4 miliony případů. Nyní je jich v běžném roce obvykle méně než 200.





9. Problémy se studentskými dluhy. Po pětileté pauze v penalizaci dlužníků za nesplácení studentských půjček nyní Trumpova administrativa vyžaduje, aby domácnosti obnovily splátky. To způsobilo propad kreditního skóre milionů dlužníků a rekordní počet z nich nyní riskuje nesplácení svých půjček.





Mnoho domácností, které musí obnovit splácení studentských půjček, se také potýká s dluhy z kreditních karet s téměř rekordními úrokovými sazbami a vysokými hypotékami, které si myslely, že budou moci refinancovat na nižší sazby, ale nestalo se tak. Místo toho, aby Trumpova administrativa navýšila počet zaměstnanců ministerstva školství, aby zvládli nápor práce, a vyjasnila často se měnící pravidla svých nesčetných splátkových programů, udělala pravý opak a snížila počet zaměstnanců.





10. Kdo je za to zodpovědný? Během jediného týdne měl daňový úřad IRS tři různé vedoucí. Tři dny poté, co byl Gary Shapley jmenován úřadujícím komisařem, bylo oznámeno, že Shapleyho nahradí náměstek ministra financí Michael Faulkender. Není náhodou, že to bylo ve stejný den, kdy IRS ukončil přístup DOGE k agentuře.





Co se stalo? Ministr financí Scott Bessent si stěžoval Trumpovi, že Musk ho obešel a dosadil Shapleyho (který byl konzervativci chválen poté, co veřejně prohlásil, že ministerstvo spravedlnosti zdržuje vyšetřování daní Huntera Bidena).





Trumpova administrativa mezitím snižuje počet zaměstnanců IRS na polovinu – nejprve propustí 6 700 lidí a zruší oddělení, které provádí audity osob s nadměrným majetkem. Jedná se o sabotážní akce proti agentuře, která má za úkol zajistit, aby miliardáři nesli odpovědnost za své činy.





Zároveň se obchodní poradce Peter Navarro pustil do veřejné hádky s Muskem a obvinil ho, že není „výrobcem automobilů“, ale „montérem automobilů“, protože Tesla závisí na dílech z celého světa. To Muska přimělo, aby Navarroa v příspěvku na X nazval „kreténem“ a „hloupějším než pytel cihel“, později pak napsal, že se chce „omluvit cihlám“ a Navarrovi řekl „Peter Retarrdo“.





Ministerstvo zahraničí rozdělilo propuštění Petera Marocca, úředníka, který rozebíral USAID, ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Kariérní úředníci obvinili Marocca, loajálního stoupence MAGA, že ničí agenturu; Trumpovi stoupenci MAGA považují Maroccovo propuštění za znamení, že Rubio je součástí establishmentu, který chtějí zničit.





Ještě horší je, že Trump na radu krajně pravicové agitátorky Laury Loomerové, které byl umožněn vstup do Oválné pracovny a která Trumpovi předala seznam úředníků, které považuje za neloajální, propustil více než půl tuctu úředníků národní bezpečnosti.





Závěr: Nikdo není ve vedení. Trump drží dvůr, ale má pozornost mušky. To způsobuje chaos v celé federální vládě, protože rivalové se předhánějí v lichocení, aby upoutali jeho omezenou pozornost.





**





Všechna tato neschopnost jen za posledních pár týdnů odhaluje, že Trumpův režim se rozpadá. Nekompetentnost je všudypřítomná. Režim nedokáže udržet vojenská tajemství. Nedokáže udržet finanční stabilitu. Nedokáže ochránit děti před spalničkami. Nedokáže ochránit Ameriku.





Zatímco musíme pokračovat v odporu proti Trumpově autoritářství, musíme také zdůrazňovat jeho naprostou neschopnost vládnout Americe.

0