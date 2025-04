24. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

A opět sledujeme velkolepé představení amerického úpadku, které se odehrává před očima celého světa. V hlavní roli: Donald J. Trump - nikoliv jako prezident, ale jako vrchní producent té nejabsurdnější moderní frašky: diplomacie přes sociální sítě. Jednoho čtvrtečního dne, kdy Kyjev halil dým z trosek, obrátil se ke svému oblíbenému médiu - digitální agoře, kde moudrost měříme v úhozech kláves - a oslovil svůj protějšek na Východě. „Vladimire, STOP!“ Člověk by žasl nad úsporností jeho diplomacie: sloveso, jméno, vykřičník. Taková stručnost! Cicero by zčervenal. Nejspíš od dob, kdy Caligula jmenoval svého koně konzulem, jsme neviděli vládní akt, který by byl zároveň tak teatrální, neúčinný a podivně upřímný.

Trump, jehož porozumění Východní Evropě se zdá být utvářeno hlavně realitními kšefty, soutěžemi krásy a rychlými přátelstvími s oligarchy, opět přichází s „mírovým plánem“. Hlavní složkou tohoto receptu na klid zbraní je - pochopitelně - kapitulace. Ovšem nikoliv ruská, nýbrž ukrajinská. A zdá se, že tento plán je součástí širší strategie, jak ukončit válku před třicátým dubnem, což, náhodou převelikou, připadá na stý den Trumpova návratu do úřadu - datum, jež si vryl do paměti s podobnou horlivostí, s jakou jiní slaví své narozeniny. Trump, ve svém donkichotském zápalu, určil stý den svého panování jako konec té „doby vraždění“ - fráze, jíž vládl s jemností řezníka a hlubokou znalostí televizního titulkovacího studia.



Jeho podmínky? Krym, ta sluncem zalitá perla Černomoří, má být Moskvě darován jako cetka na dětské narozeniny, zatímco další území se posunou po mapě jako figurky v jeho oblíbené hře Monopoly. Člověk by řekl, že i Chamberlain by se zhrozil - ten alespoň odletěl do Mnichova, kde se přinejmenším tvářil provinile.



Volodymyr Zelenskyj - muž, jenž smích vyměnil za brnění - odmítl. „Krym není suvenýr,“ mohl by říci, kdyby nebyl zaměstnán počítáním mrtvých. Zelenskyj, stále ten tragický Hamlet k Trumpovu Falstaffovi, s únavou a důstojností připomíná, že přijetí těchto podmínek by znamenalo nejen konec Ukrajiny, ale i mezinárodního práva jako takového. Což je, zdá se, poněkud staromódní představa, zvláště v době, kdy se dohody uzavírají v podcastových studiích a mezinárodní vztahy se řeší mezi dvěma jamkami golfového hřiště.



Zatímco bývalý moderátor reality show míchá martini svou ješitností, obyvatelé Ukrajiny tráví noci ve sklepech a stanicích metra. Naslouchají bzučení dronů, dunění raket a sladké, pokrytecké rétorice Trumpa, jenž mezi dvěma recepcemi tweetuje svou „hlubokou znepokojenost“.





„Nevhodné a velmi špatné načasování“, dodal Trump. Člověk si klade otázku, zda měl na mysli masakr, nebo zrušený golfový turnaj.