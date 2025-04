Zajímá vlastně někoho, zda a na čem se Trump údajně dohodl s Putinem – nebo jde jen o mediální popravu Ukrajiny?

25. 4. 2025 / Boris Cvek

Trump oznámil, že se dohodl s Putinem na míru. A média na skočila a upírají pozornost na Ukrajinu, která údajně brání míru. Rusko přece mír chce. Každý den vraždí na Ukrajině, to je přece jasná touha po míru. A Trump se s Putinem dohodl. Na čem? Na čem se proboha dohodl? Zajímá to někoho? Není to jen další žvást šílence?

Potvrdil nějakou dohodu Kreml? Na čem by měla být založena? Na tom, že Ukrajina obětuje Krym, a dostane mír? To se ruské jednotky vrátí z okupovaných území zpět, tedy kromě Krymu? Takže co vlastně dostane Ukrajina? Bezpečnostní záruky? Ne. Mírové jednotky? Ne. Putin chce Ukrajinu celou. A bude ji mít celou, pokud se jen tzv. zmrazí současné frontové linie. Vznikne ukrajinský stát, který nebude schopen ani střednědobě samostatné existence.

Modely NSR-NDR nebo hranice mezi oběma Korejemi předpokládají vojenskou přítomnost západní supervelmoci na území prozápadní zóny. Jenže to v případě Ukrajiny nepřichází v úvahu. Rusko na to nikdy nepřistoupí, Trump to nechce.

Médiím, analytikům, odborníkům je ale najednou jedno, na čem se vlastně Trump s Putinem dohodl. Pozornost se soustředí na Ukrajinu. Zelenskyj je ten, kdo může za to, že není mír. Putin se přece s Trumpem dohodl. Na čem? To nikdo neví. A nikoho to nezajímá. Přitom samo o sobě by to mělo být velmi zajímavé bez ohledu na ty hrůzy kolem. Cílem mediální kampaně je místo toho dostat Ukrajinu na kolena. Putin je přece ten, kdo chce mír. Kolik nechá zavraždit lidí na Ukrajině zítra? To je vlastně ten mír, ne?

Doplním ještě fakt, že Trump žádá Putina, aby už přestal s tím vražděním na Ukrajině a uzavřel mírovou dohodu. Trump jednou tvrdí, že se s Putinem dohodl na míru, a pak zase na něj veřejně apeluje, aby přestal s tím vražděním a uzavřel dohodu. Cituji:

„Americký prezident Donald Trump vyjádřil své rozhořčení nad čtvrtečním ruským útokem na Kyjev, při němž zemřelo devět lidí a dalších asi 90 bylo zraněno. Vyzval ruského vůdce Vladimira Putina, aby s útoky přestal a uzavřel mírovou dohodu. Trump to napsal na své vlastní síti Truth Social.“

