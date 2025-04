Z Bostonu

25. 4. 2025 / Milan Kohout

čas čtení 1 minuta

Milí přátelé





Zde je jasný příklad toho, jak je slovo „antisemitismus“ znehodnocováno, degradováno a znesvěcováno na úroveň „vlastenecké“ reklamy na Coca-Colu.





Tento billboard stojí nedaleko Harvardovy univerzity v Cambridge, která se jako první postavila proti vládnímu diktátu pod vedením Trumpovi takzvané Federal Antisemitism Task Force skupiny (Federální pracovní skupina pro boj proti antisemitismu).Když jsem si ho včera fotil, položil jsem si otázku: Jaká motivace stojí za rozhodnutím „vyřvávat“ tuto zprávu z tak obrovské reklamy?Je to zoufalství? Projev zraněného ega? Má to být varování – „půjdeme po vás“ – nebo je to panika ze ztráty kontroly nad společností?Může mi někdo pomoci pochopit tuto kontraproduktivní propagandu, která mi připomíná billboardy totalitních režimů, jako bylo komunistické Československo, kde vláda neustále lidem říkala, jak by měli myslet?V každém případě je to přitroublé a trapné.Samozřejmě respektuji jejich právo na svobodu projevu – právo, které by mnohé podobné náboženské skupiny v Americe rády cenzurovaly.