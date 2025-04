Více než deset států USA podalo žalobu na zastavení Trumpovy „bezohledné a šílené“ celní politiky

24. 4. 2025

čas čtení 2 minuty



Žaloba vyvrací tvrzení, že prezident může svévolně zavádět cla na základě zákona určeného pro mimořádné situace



Více než deset států ve středu zažalovalo Trumpovu administrativu u amerického soudu pro mezinárodní obchod v New Yorku s cílem zastavit její celní politiku s tím, že je nezákonná a vnesla do americké ekonomiky chaos.



V žalobě se uvádí, že politika zavedená Donaldem Trumpem podléhá jeho „rozmarům, nikoli rozumnému výkonu zákonné moci“. Více než deset států ve středu zažalovalo Trumpovu administrativu u amerického soudu pro mezinárodní obchod v New Yorku s cílem zastavit její celní politiku s tím, že je nezákonná a vnesla do americké ekonomiky chaos.V žalobě se uvádí, že politika zavedená Donaldem Trumpem podléhá jeho „rozmarům, nikoli rozumnému výkonu zákonné moci“.





Zpochybňuje tvrzení amerického prezidenta, že může svévolně zavádět cla na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích. Žaloba žádá soud, aby cla prohlásil za nezákonná a zablokoval vládním úřadům a jejich úředníkům jejich prosazování.



Jako žalobci jsou v žalobě uvedeny tyto státy: Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nové Mexiko, New York a Vermont.



Arizonský generální prokurátor Kris Mayes ve svém prohlášení označil Trumpův celní plán za „šílený“.



Podle ní je „nejen ekonomicky bezohledný - je nezákonný“.



Generální prokurátor státu Connecticut William Tong uvedl: „Trumpova nezákonná a chaotická cla jsou obrovskou daní pro connecticutské rodiny a katastrofou pro connecticutské podniky a pracovní místa.“



Žaloba tvrdí, že pravomoc zavést cla má pouze Kongres a že prezident se může odvolat na zákon o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích pouze v případě, že mimořádná situace představuje „neobvyklou a mimořádnou hrozbu“ ze zahraničí.



„Tím, že si prezident přisvojil pravomoc uvalovat obrovská a neustále se měnící cla na jakékoli zboží vstupující do Spojených států, ať už se mu k vyhlášení stavu nouze hodí jakýkoli důvod, narušil ústavní pořádek a vnesl do americké ekonomiky chaos,“ uvádí se v žalobě.



Minulý týden zažaloval kalifornský guvernér, demokrat Gavin Newsom, Trumpovu administrativu u amerického okresního soudu v severním kalifornském okrese kvůli celní politice s tím, že jeho stát jako největší dovozce v zemi může přijít o miliardy dolarů příjmů.





Mluvčí Bílého domu Kush Desai na Newsomovu žalobu reagoval slovy, že Trumpova administrativa „je i nadále odhodlána řešit tuto národní nouzovou situaci, která decimuje americký průmysl a zanechává naše pracovníky na holičkách, a to všemi nástroji, které máme k dispozici, od cel až po vyjednávání“.





Zdroj v angličtině ZDE

0