Bílý dům hledá náhradu za Peta Hegsetha na postu ministra obrany

23. 4. 2025

Bílý dům zahájil proces hledání nového šéfa Pentagonu, který by nahradil Peta Hegsetha, podle amerického úředníka, který nebyl oprávněn mluvit veřejně. To přichází v době, kdy se Hegseth opět utápí v kontroverzi ohledně sdílení vojenských operačních podrobností ve skupinovém chatu, píší Tom Bowman a Quil Lawrence. Bílý dům zahájil proces hledání nového šéfa Pentagonu, který by nahradil Peta Hegsetha, podle amerického úředníka, který nebyl oprávněn mluvit veřejně. To přichází v době, kdy se Hegseth opět utápí v kontroverzi ohledně sdílení vojenských operačních podrobností ve skupinovém chatu,

Ministr obrany je pod palbou kritiky po odhalení, že sdílel utajované informace ve skupinovém chatu se svou manželkou, bratrem a právníkem.

Zdroj uvedl, že Hegseth používal aplikaci pro zasílání zpráv Signal na svém osobním smartphonu, kde minutu po minutě podrobně popisoval utajované informace o náletech na cíle Húsiů v Jemenu. Stalo se to přibližně ve stejnou dobu v březnu, kdy Hegseth sdílel podobné podrobnosti s nejvyššími úředníky Bílého domu v jiné chatovací skupině Signal, která náhodou zahrnovala novináře. Tento únik, několik hodin před leteckými údery, mohl ohrozit americké piloty, pokud by informace o načasování úderů byla zachycena americkými protivníky. Húsiové již dvakrát sestřelili americké bezpilotní letouny.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt popřela, že by existovala snaha Hegsetha nahradit, a na X napsala, že prezident Trump za ním "stojí silně". V rozhovoru s novináři v Bílém domě Trump podpořil Hegsetha a řekl, že obavy z chatů Signal jsou "ztrátou času".

"Odvádí skvělou práci – zeptejte se Húsiů, jak se mu daří," řekl Trump.

Hegseth popřel pochybení na velikonoční akci v Bílém domě v pondělí.

"To je to, co dělají média, berou si anonymní zdroje od nespokojených bývalých zaměstnanců a pak se snaží lidi podřezat a upálit, zničit jejich pověst. Se mnou to nebude fungovat," řekl.

Hegseth měl pravděpodobně na mysli čtyři hlavní poradce, kteří minulý týden náhle opustili Pentagon. Bývalý mluvčí ministerstva obrany John Ullyot rezignoval a poté publikoval názorový článek, v němž označil minulý měsíc v Pentagonu za "totální zhroucení" v důsledku vnitřních bojů, které poškozují prezidenta Trumpa.

Tři další poradci Pentagonu – Dan Caldwell, Colin Carroll a Darin Selnick – byli vyvedeni z Pentagonu a obviněni z úniku informací do tisku. Trojice pak vydala společné prohlášení k X, ve kterém označila své propuštění za "nehorázné" a uvedla, že jim nebylo ani řečeno, z čeho jsou obviněni.

"Všichni tři jsme čestně sloužili naší zemi v uniformě - pro dva z nás to zahrnovalo nasazení ve válkách v Iráku a Afghánistánu. A na základě naší kolektivní služby chápeme důležitost informační bezpečnosti a každý den pracujeme na její ochraně," napsali.

Caldwell a Selnik jsou dlouholetými spolupracovníky Hegsetha a pracovali s ním v pravicové politické skupině Concerned Veterans for America.

Senátorka za New Hampshire Jeanne Shaheen, demokratka ve Výboru pro ozbrojené služby, ve svém prohlášení uvedla, že Hegseth by měl přijmout odpovědnost.

"Nesmíme však zapomínat, že konečná odpovědnost zde leží na prezidentu Trumpovi za výběr bývalého víkendového televizního moderátora, bez jakýchkoli zkušeností s úspěšným vedením velké a složité organizace, aby řídil největší ministerstvo naší vlády a činil rozhodnutí o životě a smrti pro naši armádu a zemi," řekla.

