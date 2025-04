Patrušev obvinil Evropu z plánů na námořní blokádu Ruska

23. 4. 2025

Spojené království a řada zemí EU chtějí zablokovat přístup Ruska k mořím, řekl Nikolaj Patrušev, asistent prezidenta Ruské federace, předseda Námořní rady. Podle něj se takové "hrozby a výzvy" každým dnem zvyšují. "Kolektivní Západ se již nestydí otevřeně mluvit o svých záměrech vyhnat odtamtud naše lodě a sankční plány, které hlásají například Britové a někteří členové EU, obecně začínají připomínat námořní blokádu," řekl Patrušev v rozhovoru pro Kommersant.

Varoval, že takové pokusy se setkají s "adekvátním a přiměřeným odmítnutím". "Pokud nebudou mít diplomatické nebo právní nástroje účinek, pak bude naše námořnictvo připraveno zajistit bezpečnost ruské lodní dopravy. Horké hlavy v Londýně nebo Bruselu to musí jasně pochopit," řekl Patrušev. Dříve obvinil NATO, že se snaží odepřít Rusku přístup k Baltskému moři a paralyzovat práci přístavů v Leningradské a Kaliningradské oblasti.

Patrušev tvrdil, že Západ používá "teroristické metody" a jako příklad uvedl incident s ruskou nákladní lodí Ursa Major, která se potopila ve Středozemním moři po sérii explozí na palubě, stejně jako zatčení tankeru Eagle S z kremelské "stínové flotily" ve Finsku, což prý ohrožuje bezpečnost nákladní a osobní dopravy a podkopává stabilitu globálního systému obchodní přepravy.

Není to poprvé, co Patrušev učinil taková prohlášení. V srpnu 2024 prohlásil, že NATO má v úmyslu přeměnit Baltské moře na "vnitřní vody aliance" s využitím nových členů – Švédska a Finska. Kromě toho obvinil západní země ze snahy posílit vojenskou přítomnost Severoatlantické aliance v Černém moři v rozporu s ustanoveními úmluvy z Montreux, jakož i z "revize a ignorování" mezinárodních námořních dohod s cílem zvýšit svůj vlastní vliv ve světových oceánech.

V únoru náměstek tajemníka ruské bezpečnostní rady Grigorij Molčanov oznámil zvýšení hrozby ze strany NATO vůči ruské přístavní infrastruktuře. Stalo se tak po výbuchu na palubě tankeru Koala v leningradském přístavu Usť-Luga, v jehož důsledku plavidlo převážející topný olej najelo na mělčinu. Molčanov tvrdil, že blok považuje za cíle námořní dopravu, ropné terminály a železniční zařízení pro dodávky paliva.

Zároveň v září američtí představitelé řekli CNN, že to bylo Rusko, kdo vyvíjel specializovanou jednotku k provádění sabotáží zaměřených na námořní infrastrukturu. Zákazníkem je podle nich Hlavní ředitelství hlubinného výzkumu (GUGI) Ministerstva obrany. Poté došlo v Baltském moři k mnoha incidentům souvisejícím s přerušením podmořských kabelů. Řada evropských zemí začala být vůči Rusku podezřívavá. V reakci na to NATO posílilo svou vojenskou přítomnost v regionu a Estonsko zašlo ještě dále a dovolilo potopení podezřelých plavidel, která by mohla představovat hrozbu pro národní bezpečnost.

Zdroj v ruštině: ZDE

0