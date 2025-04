„Cítil naši bolest": Katolická církev v Gaze truchlí nad smrtí papeže Františka

23. 4. 2025

čas čtení 5 minut

Když poprvé mluvil s papežem Františkem během pontifikových nočních telefonátů do katolického kostela Svaté rodiny ve městě Gaza, ocitl se 44letý věřící George Antone na pokraji sil.Bylo to v říjnu 2023, několik týdnů poté, co Hamás útokem na Izrael rozpoutal v pásmu Gazy ničivou válku. Malá křesťanská komunita na palestinském území se uchýlila do tří kostelů v pásmu, ale to neznamenalo, že jsou v bezpečí. Izraelský letecký útok právě zasáhl řecký pravoslavný kostel a zabil 18 lidí; brzy měli odstřelovači a bomby zabíjet civilisty také v kostele Svaté rodiny.„Strašně jsem se styděl, když mi otec Yousef podal telefon a na displeji se na mě dívala jeho svatost. Myslel jsem si: „Zdá se mi to, o čem s ním mám mluvit?“ Byl usměvavý a milý, ptal se mě na to, co jsem ten den jedl, na mou rodinu,“ řekl Antone.