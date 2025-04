Carole Cadwalladr: Ještě není pozdě zabránit Trumpovi a technologické broligarchii v ovládnutí našich životů, ale musíme jednat hned

21. 4. 2025

čas čtení 17 minut

Vynikající investigativní novinářku Carole Cadwalladr vyhodili, stejně jako celou řadu dalších novinářů po dvaceti letech , z týdeníku Observer, protože ho vlastník Guardian předal - navzdory protestům soukromé firmě.

Ve své předchozím příspěvku upozornila Carole Cadwalladr, že jí Observer ani nedovolil publikovat její poslední článek varující před broligarchy a jimi zneužívanou umělou inteligencí. O tomto víkendu však přece jenom tento "poslední" článek Carole Cadwalladr v Observeru vyšel. No, je to blbost jeho majitelů, že se zbavili jedné z nejlepších investigativních novinářek v Británii. Nicméně zde je shrnutí tohoto jejího důležitého článku.





Vstoupit jednou do jámy lvové by mohlo být považováno za bláznovství. Udělat to znovu poté, co mě lev rozdrásal? To je... nerozumné? Bezohledné? Sebevražedné? Před šesti lety jsem měla přednášku na konferenci Ted, přední světové konferenci o technologiích a nových myšlenkách. Vedlo to k vyčerpávajícímu soudnímu procesu a řadě následků, které se v mém životě odrážejí dodnes.



A minulý týden jsem se tam vrátila. Abych přednesla další přednášku, která by zahrnovala některé z mých zkušeností: Byl to Ted Talk o tom, že jsem byla zažalována za přednášku Ted Talk, a o tom, že lekce, které jsem si z toho všeho odnesla, jsou vzorem pro to, jak přežít „broligarchii“ - to je pojem, o kterém jsem poprvé psala v Observeru loni v červenci: jde o spojení Silicon Valley a autokracie a druhu moci, který svět ještě neviděl. Klíčovou myšlenkou, kterou jsem chtěl tomuto mocnému a důležitému publiku sdělit, je, že politika je nyní technologií. A technologie je politika.



Ale když jsem si v týdnu před přednáškou v kanadském Vancouveru napsala několik konceptů, měla jsem pocit, že mě pomalu přepadá záchvat úzkosti. Jedna neodbytná otázka pulzovala jako bolest zubů: proč? Proč se po tom všem, co se stalo minule, vystavovat tomu všemu znovu?



V roce 2019 můj první Ted Talk s názvem „Role Facebooku v brexitu - a hrozba pro demokracii“ vyvolal šokovou vlnu na konferenci, pak na internetu a následně i v mém životě. Nakonec jsem kvůli devatenácti slovům v něm obsaženým čelil žalobě za pomluvu, která mi sežrala čas, energii a postupem času i duševní zdraví.



A teď jsme tady. V prvních týdnech druhého Trumpova prezidentství, kdy Elon Musk ničí americkou vládu. Moc technologických titánů - téma, které jsem zkoumala, o kterém jsem psala a mluvila posledních devět let - je nyní konečně v centru pozornosti. Ale teď se mi zdá, že je už příliš pozdě. Mé tehdejší varování - že demokracie nemusí přežít technologie - nebylo vyslyšeno.



Znovu bych se obrátila přímo na Silicon Valley, na muže - protože jsou to muži -, kteří vytvářejí zatím nejnovější nejmocnější technologii - umělou inteligenci - rozjetý vlak, který se řítí na životy nás všech. Muži, kteří, což je rozhodující, nyní pochodují v souladu s Donaldem Trumpem, hlavou toho, co stále více vypadá jako darebácký stát.



A co na to říct ? Jak bych se mohla v deseti až dvanácti minutách, které mi byly vyhrazeny, vyjádřit ke kolapsu poválečného mezinárodního řádu a k roli, kterou v něm hrají technologie? Bylo to absurdní. Většina Ted Talks se píše a učí měsíce dopředu, ale já jsem se do té sestavy dostal pozdě a den před odjezdem jsem neměla ani hotový scénář.

Cítil jsem, jak se na mě z jedné malé části publika valí vlna nepřátelství

Věci vyvrcholily na schůzce na Zoomu se dvěma hlavními kurátory a šéfem Tedu, britským mediálním podnikatelem a filantropem Chrisem Andersonem, který jemně rozebral můj nejnovější návrh, založený na virálním sloupku, který jsem napsala pro Observer: Jak přežít broligarchii, 20 lekcí pro postpravdivý svět. Je to něco mezi manifestem a příručkou o tom, co pro nás všechny bude znamenat technoautoritářství.



V roce 2019 jsem si myslela, že „bohy Silicon Valley“, jak jsem je popsala, lze přesvědčit, aby přijali opatření, která zabrání škodám, které působí jejich platformy. „Ale tato loď už odplula.“ V roce 2019 se lidé v Silicon Valley mohli odvolávat na nevědomost. Nyní se vedoucí představitelé firem v Silicon Valley rozhodli jasně a jednoznačně.



Anderson kontroval tím, že lidé, kteří v těchto firmách pracují a kteří budou v místnosti, „mají stále největší šanci dosáhnout změny“.



„Podívejte,“ řekl na konci hovoru. „Pozvali jsme vás. Je na vás, abyste si sama zvolila, co chcete říct.“Tíha, svoboda a zodpovědnost z toho plynoucí ležela na mně, když jsem si během dlouhého letu přes Atlantik donekonečna pohrávala se svým textem.

O dva dny později jsem stála na pódiu Tedu a přednesla úvodní řeč konference. Začalo to nečekaným jásotem, když jsem vyvěsil obrázek s nápisem: „Je to puč“. Nemůžeme proti němu bojovat, když ho nevidíme, řekla jsem, a nemůžeme ho vidět, když ho nedokážeme pojmenovat. Nečekala jsem spontánní reakci. Ani mi to nepřipadalo kontroverzní. (Celý týden, ve dnech následujících po přednášce, mi lidé říkali, jaké to bylo „uvolnění“, když někdo ta slova řekl nahlas. „Zasáhlo mě to někde pod solar plexus,“ řekl jeden z řečníků. „Nedokážu vysvětlit, jakou sílu to mělo, když to někdo řekl, obzvlášť tady.")



Ale jak jsem pokračovala, uvědomila jsem si jiný proud v místnosti. Cítila jsem vlnu nepřátelství, která přicházela z jedné malé části publika. Ozýval se jásot a výskot, ale viděla jsem i založené ruce a nepřátelské pohledy.



„V roce 2019 jsem vzývala bohy Silicon Valley. Sama Altmana, Marka Zuckerberga a Elona Muska,“ řekla jsem ve svém závěrečném prohlášení. „Mýlila jsem se. Nejste žádní bohové. Jste lidé a jste nemáte vůbec žádnou odpovědnost... Jste kolaboranti. Jste spoluviníky režimu strachu a krutosti.“



Když jsem odcházela z pódia, hlasitě jsem si mimovolně povzdechla, což je slyšet na filmu z přednášky. Pokusila jsem se o to. Zkusila jsem to v roce 2019 a zkusila jsem to i teď. Je to moje nejlepší snaha sdělit, proč čelíme tak hlubokému riziku. A to je emoce, která je viditelná, slyšitelná, po celou dobu přednášky. To je důvod, proč jsem se tam znovu postavila.



Protože to, co se stalo mně, teď přichází pro mnoho dalších lidí. Nejen žaloby proti jiným novinářům a online kampaně obtěžování a týrání - i když i to přichází -, ale každodenní sledování a sběr dat, kterému jsme všichni vystaveni. V nových politických podmínkách to s sebou nese nová rizika. Sama jsem se s tím setkala. Vím, jaké to je. Děsivé. Ale je to také obchodní model Silicon Valley, a proto musíme jako jednotlivci podniknout kroky na svou ochranu.



Nemohu dostatečně zdůraznit, o kolik horší je situace nyní, po šesti letech.



Většina z nás - a mezi ně počítám i sebe - nemá ani tušení, jak rychle se tato technologie zrychluje a jak velké moci se dobrovolně vzdáváme, jak jsme vystaveni a zranitelní.



Podívejte se na přednášku Carole Cadwalladr z roku 2025 s názvem This Is What a Digital Coup Looks Like.



Nyní jsem zpátky doma. S Andersonem jsem udělala následný rozhovor, ve kterém přednášku označil za „absolutní trhák“. A nyní žije i mimo konferenci; přistála na YouTube, kde za necelý týden získala téměř 1 milion zhlédnutí.



Američtí přátelé i úplně cizí lidé mi poslali srdečné vzkazy. A dva poslanci, jeden labourista, jeden konzervativec, a dva členové Sněmovny lordů mi poslali zprávy o konkrétní zmínce, kterou jsem učinila o návrhu zákona britské vlády, který se snaží rozbít naše 300 let staré zákony o autorských právech, aby usnadnil firmám zabývajícím se umělou inteligencí využívat duševní vlastnictví umělců k výcviku svých modelů. Jmenuje se návrh zákona o používání a přístupu k datům a v současné době prochází Dolní sněmovnou navzdory protestům tisíců lidí z celého britského tvůrčího průmyslu, včetně takových osobností, jako jsou Elton John a Paul McCartney.



Nic z toho však nebylo samozřejmostí. Málem jsem do toho nešela. Několik hodin před mou přednáškou mě vyvedl z míry rozhovor s Tamsin Allenovou, britskou právničkou zabývající se pomluvami. Když vás někdo chce napadnout, najde si způsob.



„Podívejte se na její pět let starý projev,“ stojí v jednom z tisíců komentářů na YouTube. „Byla mnohem živější, mnohem optimističtější a energičtější. Teď vypadá a zní naprosto vyděšeně, sklesle, vyčerpaně a se zlomeným srdcem.“

Umělá inteligence je v rukou malé skupiny bezohledných a neodpovědných mužů, kteří nemají pochopení pro společnost.

Internet, který jsme vytvořili, v zajetí velkých korporací a postavený na sledování dat, nebyl nevyhnutelný. Ani to, co přijde dál. A to je důvod, proč jsem chtěla napsat tento článek. Protože jakkoli je situace beznadějná, to, co přijde dál, není nevyhnutelné. Proto jsem tak zděšena naivitou britské vlády, která právě ve chvíli, kdy by se měla snažit posílit národní suverenitu Spojeného království vůči technologické moci USA, dělá pravý opak. Toto není stranickopolitická záležitost. Konzervativní poslanec David Davis mi nechává hlasovou zprávu, v níž mi sděluje, že „navrhované změny v autorském právu považuje za něco mezi krádeží a intelektuálním otroctvím“. Je to podle něj převrácení vlastnického práva.



Velký rozdíl mezi Tedem před šesti lety a Tedem v roce 2025 je umělá inteligence. Ta dominuje téměř každému rozhovoru. Rozsah a tempo pokroku v této technologii je v pravém slova smyslu ohromující. Nadvláda umělé inteligence v TEDu je jen předobrazem její nadvlády nad každým nadcházejícím aspektem našeho života.



Podívejte se na rozhovor se Samem Altmanem na webu Ted.



Odstřelí celá průmyslová odvětví, soustředí ještě větší moc v ještě menší skupině lidí, ještě více vyčerpá zdroje planety a je v rukou bezohledných, neodpovědných a lehkomyslných lidí, kteří nemají pochopení pro společnost. Pro ně je to jen závod; soutěž, v níž vítěz bere vše. Přitom svět vypadá stále stejně - stejné ulice, stejné domy, stejní politici hovořící ve stejných televizích. Proto je tak těžké se v tom vyznat.



Ve své přednášce jsem se snažila kritizovat Sama Altmana, dalšího řečníka Tedu a šéfa společnosti OpenAI, která v roce 2022 otřásla světem, když představila ChatGPT. A na konci minulého týdne s ním Anderson dělal rozhovor přímo na pódiu a moje slova mu přímo přednesl: „V našem úvodním sezení Carole Cadwalladr ukázala, jak ChatGPT přednáší Ted Talk ve stylu Carole Cadwalladr, a jistě, přednesla přednášku, která sice nebyla tak dobrá jako její přednáška, ale byla docela působivá. A ona řekla: „Dobře, je to skvělé, ale já jsem tomu nedala svolení.“ Přesto se to uskutečnilo.

Měla by OpenAI používat práci lidí, kteří k tomu nedali souhlas, zeptal se. Neměli by dostat zaplaceno?



Altman se této otázce jednoduše vyhnul. „Takže právě teď, když použijete naši věc na generování obrázků, když řeknete, že chci něco ve stylu žijícího umělce, tak to neudělá,“ řekl s odkazem na nový nástroj na generování obrázků a pohodlně se vyhnul skutečnosti, že přesně to ale dělá pro spisovatele a novináře.



Místo toho hovořil o „tvůrčím duchu lidstva“, který nyní umělá inteligence „zdemokratizuje“. Nové nástroje, které by umožnily „novým lidem vytvářet lepší umění, lepší romány, lepší obsah, který nás všechny bude bavit“.

Kanadský redaktor listu Globe and Mail mi řekl, že nyní posílají reportéry do USA jen s vypalovacími telefony a vymazanými notebooky.

Ve své přednášce jsem poukázala na to, že celá tato zlatá horečka kolem umělé inteligence je krádež. Tolik výukového souboru pro celé toto odvětví pochází od nás: je to naše práce, jsou to naše slova. Nejen spisovatelé, ale všichni, kdo kdy něco napsali online, stejně jako fotografové, filmaři, hudebníci. Není to inovace, je to krádež. Ale v jedné přednášce za druhou na konferenci byla pak tato nepříjemná pravda zamlčována.



Poté jsem v zákulisí narazila na samotného Altmana. Jeho ochranka ho hlídala. „Nechci rušit,“ řekla jsem. „Ne, rád odpovím na otázky,“ řekl. Ale na základní otázku, zda si bere cizí dílo bez povolení, prostě odpovědět nedokáže.



„Jaký je rozdíl mezi tím, když čtu vaši práci?“ zeptal se. Všechno je volně k přečtení. Jaký je v tom rozdíl? Vydáváte to potenciálně milionům lidí za účelem komerčního zisku a neplatíte za to autorům, řekla jsem. Je to férové užití, oponoval. To opravdu není, řekla jsem. Pohltil jste celé mé dílo. Je tak snadné to zjistit.



A byl pryč. Zpátky k řízení tanku, který se brzy převalí přes nás všechny.



Nebyla to jen nadvláda umělé inteligence, co Ted změnilo. Moje přednáška byla jediná, která se týkala současného politického okamžiku, a mezi 1700 lidmi, kteří tam byli, dominovala konverzaci za konverzací. Jedna kolegyně na Tedu, vycházející hvězda nové generace, mi řekla, že někteří z její skupiny, kteří jsou v USA na vízech nebo mají tam zelenou kartu, zrušili své cesty v obavách, že by mohli být při návratu domů zadrženi na hranicích. Kanadský redaktor listu Globe and Mail mi řekl, že nyní posílají do USA reportéry jen s vypalovacími telefony a vymazanými notebooky. Historik z neziskové organizace specializující se na černošskou historii mi řekl o zrušených grantech.



Dokonce i Steven Pinker, harvardský profesor a autor populárně-vědeckých knih, který zdokumentoval, co považuje za vzestupnou cestu lidského pokroku, byl nezvykle skleslý. Útoky na univerzity, včetně na tu jeho, jím otřásly.



Setkání s Pinkerem na konferenci bylo dalším osobním mezníkem. Poprvé jsem byla na Tedu před dvaceti lety jako jeho host. Sledovala jsem přednášku Jimmyho Walese o online encyklopedii, kterou může napsat kdokoli a kdokoli ji může upravovat a myslet: „No, to se nikdy neuchytí“, a pak předvedl Wikipedii a ta mi vyrazila dech.



Napsala jsem o této události pro Observer a byla to jiskra, která mě přivedla k psaní o těchto tématech během mé dvacetileté kariéry v novinách. V letech 2011 a 2012 jsme uspořádali vlastní Ted akci TEDxObserver, kterou jsem spoluorganizovala s bývalým redaktorem Observeru Johnem Mulhollandem. Ted a Observer se proplétali mým chápáním tohoto světa od nadšeného tech-utopisty až po to, kde se nacházíme nyní, kdy jsme svědky spojení Silicon Valley s osou autokracie po celém světě.



Tyto obrovské technologické monopoly, které shromažďují data a ovládají náš online svět, nebyly nikdy nevyhnutelné. A existuje i jiná cesta. Můžeme se vrátit do budoucnosti, k demokratickému, inspirativnímu, nekorporativnímu webu, který Wales dokázal, že je možný.



Nejsme bezmocní. Jsou věci, které můžeme udělat kolektivně. To jsem se naučila, když se 30 000 čtenářů Observeru postavilo na mou podporu v mém soudním sporu. Přednáška z minulého týdne je věnována jim, protože bez nich nevím, kde bych teď byla. Ale společně jsme dokázali pohnat moc k odpovědnosti. A v temnotě, která padá, věřím, že obnova našeho informačního systému - společně - je prvním krokem k tomu, abychom se z této šlamastyky dostali. Toto je můj poslední článek pro Observer. Byla to jízda. Děkuji za přečtení.

Carole Cadwalladr nyní najdete na adrese broligarchy.substack.com.



0