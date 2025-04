Přichází smrtí papeže Františka Antikrist?

21. 4. 2025 / Fabiano Golgo

Takzvané Proroctví papežů, anonymní dokument zveřejněný v 16. století a připisovaný irskému arcibiskupovi sv. Malachiášovi ze 12. století, obsahuje seznam 112 papežů s tajemnými latinskými motty. Benedikt XVI. měl být podle této interpretace číslo 111. František by tak byl tím posledním. Proroctví končí varováním: „V době posledního pronásledování Svaté římské církve bude sedět Petr Římský, jenž bude pást své stádo uprostřed mnoha soužení. Poté bude zničeno město sedmi pahorků a strašlivý Soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

Jméno Jorge Mario Bergoglio sice není Petr a nenarodil se v Římě, ale symbolika se dá interpretovat různě. Byl přece římským biskupem. Jméno František, jež si zvolil, evokuje návrat k chudobě, pokoře a péči o stvoření - jakýsi duchovní návrat k prvotní církvi. A bylo to právě během jeho pontifikátu, že církev čelila nebývalému množství otřesů: pandemii, válkám, kulturnímu i teologickému štěpení. Mnozí v něm viděli pastýře, který skutečně pásl své stádo „uprostřed mnoha soužení“.



Jeho styl nebyl ani tradicionalistický, ani zcela progresivní - byl to složitý a často nepochopený pokus o udržení jednoty v časech rozkolu. František odmítal palácové byty, nosil jednoduché boty, mluvil o ekologii, o chudých, o soucitu. Milovali ho ti, kteří toužili po církvi blízké lidem, a podezírali ho ti, kteří viděli v jeho přístupu oslabení pravověrnosti. Pro některé byl František prorokem naděje. Pro jiné, znamením odpadlictví.



Myšlenka, že by papež mohl být nějak spojován s příchodem Antikrista, není nová. V protestantské tradici byli papežové často označováni za samotného Antikrista. V rámci katolické mystiky se však rodil jiný obraz - obraz falešného papeže, který jednou usedne na Petrov stolec a povede církev do duchovního klamu. Ve vizích světců a vizionářů se opakuje motiv církve ve zmatku, papeže prchajícího z Říma, chrámu temnoty, který vyrůstá ve Vatikánu, a pronásledování věřících.



Katechismus katolické církve hovoří o „poslední zkoušce“, která otřese vírou mnohých. Zkoušce, která nebude otevřeným pronásledováním, ale náboženským klamem - náhradou pravdy za pohodlnou iluzi. Antikrist, ať už jako osoba nebo duchovní síla, bude tím, kdo nabídne lidem falešné spasení za cenu odvrácení se od Krista. V tomto světle není smrt Františka odpovědí, ale otázkou. Znamená konec éry, ale zároveň otevírá neznámé.



Konkláve, které se nyní připravuje, nebude jen volbou nového papeže. Bude zkouškou směřování celé církve. Bude volbou mezi kontinuitou a zlomem, mezi reformou a návratem. Pro některé bude novým začátkem. Pro jiné - možná naplněním starého proroctví.



Muž, který se nazýval služebníkem služebníků Božích, odešel tiše, v nejsvětější pondělí křesťanského roku. Co přijde teď, zůstává na pomezí mezi nebem a zemí - v prostoru, kde se víra mísí s proroctvím a ticho nese ozvěnu věčnosti.

