Ruská agrese na Ukrajině: Mírové rozhovory v Londýně odloženy

23. 4. 2025

Tento krok následuje po zprávě, že se ministr zahraničí USA Marco Rubio nezúčastní



Mírová jednání o Ukrajině s ministry zahraničí v Londýně odložena



Mírové rozhovory, které se měly konat ve středu v Londýně a které měl hostit britský ministr zahraničí David Lammy, byly sníženy na oficiální jednání a uzavřeny pro média.



Ministerstvo zahraničních věcí Spojeného království potvrdilo, že mírové rozhovory o Ukrajině na ministerské úrovni s americkými a evropskými protějšky, které se měly konat dnes, byly odloženy, a to v souvislosti se spekulacemi, že se Rusko vzdalo svých nároků na ukrajinské území, které neokupuje, a poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že se nemůže zúčastnit.



V krátkém prohlášení ministerstva zahraničí bylo oznámeno, že ministerská jednání, která měla začít dnes ráno, se nyní neuskuteční a budou nahrazena zákulisními rozhovory vedenými úředníky, čímž bylo upřesněno pečlivě formulované prohlášení, které včera pozdě večer učinil ministr zahraničí David Lammy poté, co hovořil s Rubiem.



Těsně před půlnocí Lammy na sociálních sítích uvedl, že jeho rozhovory s Rubiem byly produktivní, ale naznačil, že se budou konat na poněkud nižší úrovni. „Rozhovory pokračují rychlým tempem a zítra se úředníci sejdou v Londýně. Jedná se o kritický okamžik pro Ukrajinu, Británii a euroatlantickou bezpečnost,“ uvedl již dříve.



Ukrajina uvedla, že během noci sestřelila 67 ze 134 dronů použitých při ruských útocích



Suspilne, ukrajinská státní vysílací společnost, s odvoláním na ukrajinské vzdušné síly uvádí, že přes noc Ukrajina prohlásila, že sestřelila 67 ze 134 dronů použitých při ruských útocích.



Kromě toho letectvo oznámilo, že 47 dronů nedosáhlo svého cíle. K útokům podle něj došlo v Charkovské, Poltavské, Doněcké, Oděské, Dněpropetrovské a Záporožské oblasti.



Ve středu brzy ráno zasáhl ruský dron autobus s dělníky v ukrajinském městě Marhanec, podle úřadů zahynulo nejméně devět lidí a dalších 30 bylo zraněno. V Poltavské oblasti bylo hlášeno nejméně šest zraněných.



Místní představitelé v Chersonu informovali o útoku Ruska na energetickou infrastrukturu a varovali před možným přerušením dodávek elektřiny.





Zprávy v deníku Financial Times i v agentuře Axios naznačují, že nástin dohody by mohl zahrnovat příměří podél stávající frontové linie, uznání Krymu ze strany USA jako ruského území a americké veto vstupu Ukrajiny do NATO.





Podle zprávy listu Financial Times Kreml prohlásil, že by zastavil svou invazi na Ukrajinu podél stávající fronty, pokud by USA souhlasily s tím, že Krym patří Rusku. Ukrajina jakékoli ruské nároky na Krym odmítla.



Celkový návrh USA, o němž se předpokládá, že souvisí s Trumpovými hrozbami, že zcela odstoupí od jednacího stolu, je snad poprvé od počátku války, kdy Moskva ustupuje od svých maximalistických požadavků. Kromě „faktického uznání“ většiny okupovaných území zahrnuje plán, o němž informoval Axios, také ujištění Ruska, že se Ukrajina nestane součástí NATO, zrušení sankcí proti Rusku a větší hospodářskou spolupráci mezi Ruskem a USA.



Nejméně devět mrtvých při útoku ruského dronu na autobus v Marhanci



Ruský dron ve středu brzy ráno zasáhl autobus s dělníky v ukrajinském městě Marhanec a zabil devět lidí v rámci vlny útoků, které byly zaměřeny na civilní infrastrukturu na východě, jihu a ve střední části Ukrajiny, uvedli představitelé.



„Rusové zaútočili na autobus se zaměstnanci podniku, kteří byli na cestě do práce v Marhanci,“ uvedl na Telegramu Mykola Lukašuk, předseda Dněpropetrovské oblastní rady.



Serhij Lysak, gubernátor Dněpropetrovské oblasti, do níž patří i Marhanec ve středojižní Ukrajině, uvedl, že při útoku bylo zabito devět lidí a nejméně 30 jich bylo zraněno.



Podle agentury Reuters ukrajinská záchranná služba uvedla, že došlo také k útoku v Synelnykivském okrese v Dněpropetrovské oblasti, při kterém byli zraněni dva lidé a vznikl požár v zemědělském podniku.



Rusko také podniklo „masivní“ útok dronem na středoukrajinskou oblast Poltava, při kterém bylo zraněno nejméně šest lidí, uvedla záchranná služba v příspěvku v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. „Pod nepřátelským útokem byla výhradně civilní infrastruktura města,“ uvedla pohotovostní služba.



Z úniků informací vyplývá, že vznikající americko-ruský plán by předpokládal příměří zhruba podél stávajících frontových linií, přičemž Moskva by upustila od dalších územních požadavků a USA by uznaly ruskou okupaci Krymu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Bílý dům mu žádný takový návrh ohledně Krymu nesdělil a že jeho země jej nemůže schválit.





Ukrajině by americké veto zabránilo v tom, aby se kdy připojila k NATO, což nyní zdráhavý Kyjev do značné míry akceptuje





