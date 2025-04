Byty přece u nás nejsou k bydlení

23. 4. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Podle článku na Seznamu cena bytů v Praze stoupla z 60 tisíc za metr čtvereční v roce 2014 na 160 tisíc za metr čtvereční dnes. A jde to dále. Už chápete? Nepotřebujete nájemníky, stačí ty byty kupovat jako komoditu, mít je prázdné. Jako zlato nebo akcie. Byty přece u nás nejsou k bydlení. Kdeže! Daně jsou minimální, z nabytí nemovitosti dokonce nulové. Naprostou většinu trhu s novými byty v Praze tvoří malé byty: 2+kk (40 procent) a jednopokojové byty (třetina). Rodiny s dětmi se asi časem přesunou do zemljanek.

K tomu vláda, která nás dlouho přesvědčovala, že klíčem ke změně k lepšímu je digitalizace stavebního řízení, tuto digitalizaci odložila do roku 2028. Z neznámých důvodů. Prostě osmička na konci, to dává logiku, ne? A kdo ví, co bude pak. Asi to zase odloží. Je to totiž priorita.

Zřejmě jde o chrabré budování větší obranyschopnosti našeho státu a loajality obyvatelstva k demokracii. Vláda takto postupuje systematicky, nejen v oblasti bydlení. Zdá se, že řešením nedostatku pediatrů ve vládním podání je cesta k nulové porodnosti. Určitě geniální nápad, jak porazit Putina.

Menší a ještě menší. Drahota žene Čechy do garsonek a 2+kk

