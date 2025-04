Channel 4 News: Amerika zradila Evropu, je nutno porazit Rusko, nebo bude konec

Moderátor, Channel 4 News, středa 23. dubna 2025, 19 hodin: Trump obnovil své pohrdání pro Zelenského a Amerika znovu pohrozila, že se na to vykašle, pokud rychle nedojde k dohodě s Ruskem.



Ruský útok na město ve východní Ukrajině usmrtil devět lidí a zranil více než čtyřicet. Trump vzkázal Zelenskému, že to je právě on, který tak silně ztěžuje dohodu o míru. Dobrý večer. Tak blízko, a přece tak daleko, zní refrén z Ameriky, kterou zjevně rozčiluje, že Ukrajina prostě nesouhlasí s předáním území Rusku. Plánované rozhovory klíčových ministrů zahraničí v Londýně byly dnes zrušeny poté, co se z nich stáhl americký ministr zahraničí. Poté prezident Trump opět vypustil jednu ze svých tirád na sociálních sítích, v níž tvrdí, že Zelenskyj je mužem bez karet, obviňuje ho z provokativních výroků a ptá se, proč když chce Ukrajina Krym zpět, nebojovala o něj, když ji Rusko v roce 2014 napadlo. Dnes večer. kam se poděje britská politika vůči Ukrajině, když se americké chvástání o nastolení míru vypaří?



Moderátor: Podráždění Donalda Trumpa přišlo poté, co se ukrajinský prezident odmítl vzdát nároků své země na Krym. Americký prezident tvrdí, že dohoda je velmi blízko, ale vyžaduje, aby ji obě strany přijaly, a tomu dnešní zabíjení nenasvědčuje, Tato reportáž našeho zahraničního zpravodaje Paraica O'Briena O'Brienové obsahuje znepokojivé záběry od samého začátku.









Reportér: Je tu prý Trumpovo Umění dohody. Pak je tu krvavý detail útoku bezpilotního letounu, v noci byl zasažen autobus převážející dělníky v centrálním ukrajinském městě Marhanec. Zahynulo devět lidí. Byla to součást celé vlny útoků.





Takže to je jedna z oněch velkých, krásných dohod Donalda Trumpa, která ukončí válku na Ukrajině za 24 hodin. A jak se svět blíží k 2400 hodinám Trumpovy vlády číslo 2, tohle byla scéna v autobuse včera večer.





J. D. Vance na cestě do Indie hovořil o americkém návrhu zahrnujícím zmrazení frontových linií a výměnu území, ale také o více než jen náznaku hrozícího rozčilení.





Vance: Vydali jsme velmi jasný návrh jak Rusům, tak Ukrajincům, a je čas, aby buď řekli ano, nebo aby od toho Spojené státy odstoupily.“





Reportér: Financial Times a další noviny uvádějí, že Putinova nabídka Trumpovi zahrnuje překreslení ukrajinské mapy podél současných frontových linií a vzdání se územních nároků na území, které ještě nebylo obsazeno. Tuto nabídku, jejímž cílem je zajistit si uznání ruské anexe Krymu ze strany USA, dnes na Twitteru odmítl ukrajinský vicepremiér:





„Ukrajina je připravena jednat, ale ne se vzdát. Náš lid nepřijme zamrzlý konflikt vydávaný za mír. Nikdy neuznáme okupaci Krymu.“





Reportér: To vše se děje v době, kdy se Trumpův tým nejvyšších diplomatů dnes v Londýně nedostavil na jednání, jehož cílem bylo zajistit příměří. Americký ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec Steve Witkoff se ze schůzky pořádané ministrem zahraničí stáhli. Důvody nejsou jasné. Výsledkem je však trapas pro Londýn a vnímání toho, že USA odsunuly evropské vlády na vedlejší kolej.





„Jedna věc, která mezi mnoha vlastně v těchto dnech, že Washington a Moskva mají společné je, že oba věří v dělá nějakou formu mocenské dohody mezi velkými hráči a Evropa není považována za velkého hráče a Ukrajina je považována za neposlušného hráče. Takže to do značné míry zapadá do jejich světonázoru.“





Pro podtržení této myšlenky se Steve Witkoff tento týden setká s Putinem, což bude jejich čtvrté zásadní jednání o ukončení války.





Trump: „Hazardujete s životy milionů lidí, hazardujete s třetí světovou válkou.“





Reportér: Názor Donalda Trumpa na Zelenského jako člověka a vyjednavače není žádným tajemstvím.





Trump: „Nikdy by k tomu nedošlo. Tahle válka by skončila do dvou týdnů, jasné?“





Zelenskyj: „Zajímavé. Slyšel jsem od Putin, že za tři dny.“





Reportér: V posledních hodinách ho Trump na sociálních sítích znovu pokáral, řekl, že odmítnutí ukrajinského prezidenta uznat ruskou okupaci Krymu je, cituji, provokativní prohlášení člověka, který nemá žádné karty.





Zdá se, že Trumpův tým ztrácí s tímto procesem trpělivost. Možná ztrácí pozornost a soustředění.







Ukrajinci a vlastně i Rusové na bojišti mezitím dál krvácejí.





Moderátor: Nuže, nyní se ke mně připojil bývalý britský armádní generál sir Richard Shirreff, který byl v letech 2011 až 2014 zástupcem vrchního velitele spojeneckých sil NATO. Kam se podle vás tento mírový proces, pokud se to tak dá nazvat, dostal?





Richard Shirreff: Tohle není mírový proces. Tento takzvaný návrh Američanů, kteří se ho snaží vnutit Ukrajincům, nikdy nepovede k trvalému míru. Jediné, co povede k trvalému míru, bude, když Rusko bude nuceno přijmout, že Ukrajinu nikdy, nikdy nedostane. A toho bude dosaženo jedině tak, že Rusko bude poraženo na bojišti,





Moderátor: Zdá se, že Amerika se skutečně staví do pozice, kdy obviňuje Ukrajinu z neústupnosti a zároveň stále jedná s Putinem.





Richard Shirreff: Jak jsem již řekl, k trvalému míru to nepovede. Pouze to Putinovi umožní, aby se s americkou pomocí díky dohodě o hospodářské spolupráci znovu prosadil, znovu zaútočil na Ukrajinou a pak se přesunul jinam. A to upřímně řečeno signalizuje konec jakýchkoli vyhlídek na transatlantický mír, konec míru v euroatlantickém prostoru na další desetiletí. Pokud to projde.





Moderátor: Co z toho všeho plyne?





Richard Shirreff: Pokud chce Amerika dobře odejít, měla by. Evropa by se teď měla prostě ujmout rozhodování a říct, že tohle nejsme ochotni akceptovat. Evropa by na to měla najít koule a říct, že uděláme všechno pro to, abychom podpořili Ukrajinu.





Moderátor: No a co to znamená převzít to? Dnešní zrušení schůzky čtveřice v Londýně dokázalo, jak je Evropa v tuto chvíli opravdu mimo.





Richard Shirreff: Jak říkám, Evropa musí najít sílu, morální odvahu, vůdcovství, aby upřímně řekla Americe, ať si dělá, co chce, a ať jde, pryč ze scény, a vyslat jasný signál prezidentu Zelenskému. A Ukrajinci jsou v souladu se všemi frázemi, které jsme slyšeli, že jsme s vámi 100 let a nikdy nemůžeme dovolit, aby Rusko na Ukrajině zvítězilo. Teď je třeba, aby tato slova Evropa trochu zúročila a skutečně přiložila rameno k dílu. Nejde jen o ukrajinský mír, jde o evropský mír a bezpečnost na další desetiletí. A pokud to Rusku projde, budeme my všichni v určité fázi bojovat s Ruskem jako kontinent.





Moderátor: Ale pokud jde o praktické kroky britské vlády a dalších, jde podle vás o to, aby se zintenzivnily dodávky zbraní na Ukrajinu, nebo by se mělo stále mluvit o pokračování těch rozhovorů o koalici ochotných a o nasazení vojákůi v nějaké formě, ať už jde o výcvik nebo skutečné válečné boje?





Richard Shirreff: To je ta otázka. A co se týče praktických kroků, tak zaprvé je potřeba mít jasno, ale jediný způsob, jak bude dlouhodobě mír v euroatlantickém prostoru a pro Evropu jako kontinent, je, když, jak jsem řekl, Rusko uzná, že Ukrajinu nikdy nedostane. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, a to vyžaduje určité strategické myšlení evropských vlád, aby uznaly, že je třeba podpořit Ukrajinu v porážce Ruska, a když sestavíte strategii, začnete pak přemýšlet o způsobech a prostředcích potřebných k dosažení této strategie. A součástí toho jsou všechny potřebné zbraně, vybavení a munice. Součástí toho je reforma ukrajinských ozbrojených sil. Součástí je vybudování vlastní vojensko-průmyslové základny a uznání, že musíme demonstrovat sílu, a to bude vyžadovat obrovské úsilí, obrovské oběti a vedení. Ale pokud to neuděláme upřímně, podepíšeme se na budoucnosti nejen Ukrajiny, ale i Evropy.





Moderátor: Pokud Amerika fakticky skončí odchodem, bude také, jak jste zdůraznil, fakticky na jiné straně než Británie, pokud jde o tuto konkrétní otázku, a zajímalo by mě, co si myslíte o současném americkém ministru obrany a všech těch otázkách kolem jeho spolehlivosti a úniku jeho plánů na různých WhatsApp skupinách. Jak se Británie v této současné situaci staví k Americe jako ke spolehlivému vojenskému partnerovi?





No, Amerika už odešla. Amerika odešla na Mnichovské bezpečnostní konferenci, když řekla, že nebude ručit za evropskou bezpečnost. Žijeme v novém světě a Amerika absolutně odešla a nelze jí věřit jako spolehlivému spojenci. A co se týče Hegsetha, jeho narušení bezpečnosti, no, to si musí vyřešit Američané sami. Ale upřímně řečeno, nevysílá to žádný signál spolehlivosti nebo kompetentnosti.