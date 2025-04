STEM: V roce 2024 se narodilo historicky nejméně dětí

23. 4. 2025

Volební preference v březnu 2025: ANO vede, ale postupně oslabuje



Kdyby se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by s velkým náskokem hnutí ANO se ziskem kolem 31 % hlasů. Hnutí však v průběhu března postupně oslabuje. Koalice SPOLU naopak v březnu roste a s 20 % by získala druhé místo. Situace dalších subjektů se rovněž proměňuje. Hnutí STAN v březnu znovu mírně posílilo a je těsně pod 12 %. Čtvrtá SPD stabilizovala zisk pod 9 %, přičemž v aktuálním modelu ještě nezohledňujeme spojení SPD s Trikolorou, PRO a Svobodnými. Motoristé sobě v posledních týdnech posílili nad 5% hranici nutnou pro vstup do Sněmovny a obecně budují svou voličskou základnu. Nad pětiprocentní hranicí se pohybuje také hnutí STAČILO!, jehož zisky zůstávají spíše stabilní. Podpora Pirátů od začátku roku osciluje mezi 5 a 7 %, nyní by dosáhli na necelých 6 %.



