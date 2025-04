Izraelský krajně pravicový ministr bezpečnosti navštíví Yale den po večeři v Mar-a-Lago

24. 4. 2025

Itamar Ben-Gvir, který byl v minulosti odsouzen za podporu terorismu, se v Trumpově letovisku zúčastnil akce na získání finančních prostředků



Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir měl vystoupit na setkání na Yaleově univerzitě den poté, co byl poctěn na opulentní večeři v letovisku Mar-a-Lago Donalda Trumpa.



Ben-Gvir, který byl v minulosti odsouzen za podporu terorismu a za Bidenovy vlády byl považován za personu non grata, se v úterý zúčastnil fundraisingové akce ve floridském letovisku, kde účastníkům vyprávěl o nových tvrdých opatřeních zavedených vůči palestinským vězňům.



Sám Trump nebyl přítomen a neočekávalo se, že by se ministr s americkým prezidentem setkal, ale Ben-Gvirův mluvčí podle listu Times of Israel uvedl, že se ministr setkal s „desítkami vysoce postavených podnikatelů z Miami“ a republikánským šéfem sněmovny reprezentantů Tomem Emmerem.



Emmer na žádost o komentář nereagoval.



Ben-Gvir na Twitteru napsal, že „měl tu čest a privilegium setkat se s vysokými představiteli Republikánské strany v Trumpově sídle Mar-a-Lago“, ačkoli není jasné, o které představitele se jednalo.



„Vyjádřili podporu mému velmi jasnému postoji k tomu, jak postupovat v Gaze, a že je třeba bombardovat sklady potravin a pomoci, aby se vytvořil vojenský a politický tlak na bezpečné přivedení našich rukojmích domů.“



Ben-Gvir, tvrdý židovský osadník z okupovaného Západního břehu Jordánu, který se zasazuje o deportaci všech arabských občanů, je od roku 2022 nedílnou součástí koalice premiéra Benjamina Netanjahua a pohrozil, že v případě ukončení války v Gaze opustí jeho stranu.



Jeho přítomnost v izraelské vládě vyvolala mezinárodní znepokojení; velké americké židovské organizace se od jeho nynější návštěvy distancovaly a demonstranti spříznění s Yaleovými Studenty za spravedlnost v Palestině uspořádali na půdě univerzity protesty před jeho plánovaným vystoupením na setkání židovského spolku Šabtaj, který na univerzitě sídlí.



Yale University neodpověděla na žádost o komentář.



Khaled Elgindy, hostující vědecký pracovník Centra pro současná arabská studia na Georgetownské univerzitě, vyjádřil znepokojení nad přijetím Ben-Gvira ve Spojených státech.



„Skutečnost, že někoho jako Ben-Gvir ... vůbec hostí americké instituce, je sama o sobě hluboce znepokojující,“ řekl Elgindy. „To, že se Republikánská strana spojuje s nejfanatičtějšími prvky izraelské politiky, sice možná není překvapivé, ale je to krajně znepokojivé a nevěstí to nic dobrého pro stabilitu regionu.“



Ben-Gvir byl v roce 2007 odsouzen za podněcování k rasismu a podporu skupin na černé listině teroristů. Po léta si ve svém obývacím pokoji viditelně vystavoval fotografii Barucha Goldsteina, který v roce 1994 zmasakroval 29 muslimských věřících v Hebronu.



V roce 2022 Bidenova administrativa odsoudila Ben-Gvirovu návštěvu památníku násilně rasistického a protipalestinského rabína Meira Kahaneho, jehož byl ministr národní bezpečnosti v mládí stoupencem.



„Oslavovat odkaz teroristické organizace je odporné. Jiné slovo pro to neexistuje,“ uvedl tehdy mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. „Naléhavě vyzýváme všechny strany, aby zachovaly klid, zachovaly zdrženlivost a zdržely se akcí, které slouží pouze ke zvyšování napětí, a to i v Jeruzalémě.“



Od svého vstupu do Netanjahuovy koaliční vlády však Ben-Gvir pokračoval ve svých provokacích, včetně loňské pobuřující návštěvy areálu mešity Al-Aksá - rovněž historicky významného a v judaismu velmi uctívaného svatého místa -, která vyvolala mezinárodní pobouření a pokárání od samotného Netanjahua loni v létě. Ben-Gvir znovu navštívil mešitu Al-Aksá na začátku tohoto měsíce, což vyvolalo další pobouření v regionu.



Bílý dům na žádost o komentář nereagoval.





Očekávalo se, že Ben Gvir po Yale vystoupí na shromáždění v newyorské Upper East Side, kde se zaměří na „zajištění Izraele po 7. říjnu“.





