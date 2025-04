Channel 4 News: Izrael vyvraždil v Gaze dalších 39 lidí

24. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

„Měl jsem tam kamaráda. Byl jako mumie. Byl spálený zaživa. On a můj bratranec měli spoustu kamarádů, kteří tam také uhořeli. Byla tam ještě jedna paní a její dítě. Viděl jsem jen kosti, jen skvrny od krve a kosti, žádná těla.“

Moderátor, Channel 4 News, středa 23. dubna, 19 hodin: Nejméně 39 lidí zahynulo při izraelském leteckém útoku na školu, která poskytuje útočiště vysídleným rodinám ve městě Gaza, a při dalším útoku na dětskou nemocnici zemřelo několik dalších lidí. Palestinští lékaři a civilisté tvrdí, že dochází zdravotnické zásoby a potraviny, ale izraelské ministerstvo zahraničí popřelo, že by byl nedostatek pomoci. Izrael také důrazně odsoudil společné prohlášení Velké Británie, Německa a Francie, které označilo jeho blokádu pomoci za nepřijatelnou, a varujeme, tato reportáž od Harryho Fawcetta obsahuje znepokojivé záběry a podrobnosti.







Reportér: Ve městě Gaza je další škola, kterou tato válka proměnila nejprve v útočiště a nyní ve spálenou ruinu. Vysídlené rodiny zde spaly, když dopadly rakety, jen v této místnosti jich podle přeživších spalo 70.





Izraelská armáda uvedla, že cílem byl velitelský a kontrolní komplex patřící Hamásu a palestinskému Islámskému džihádu. Prostor za školou byl přeplněn stany. Tato žena říká, že se s nadšením vrátila do svého poničeného domu v severním Betamonu, když začalo platit příměří, jen aby byla znovu vyhnána a nyní byla bombardována zde ve městě Gaza.





„Naše děti chtějí jen žít v míru. Moje dcera mi říká, že cítí jen krev.“





O pár kroků dál na školním dvoře se zvedá vlna smutku. "Bratrovy děti," říká. "Byli to teroristé? Jsou to ti, kteří vás ohrožují? Netanjahu? To jsou ti, co střílejí rakety?"









Podle zdravotnických úřadů v Gaze zabily izraelské údery od jejich obnovení před více než měsícem více než 1600 lidí.





Británie, Německo a Francie dnes označily souběžnou izraelskou blokádu pomoci za nepřijatelnou a dodaly, že palestinské území nesmí být zmenšeno ani podrobeno demografickým změnám.





Izrael však pokračuje ve vytváření tzv. nárazníkové zóny uvnitř Gazy a demoluje další budovy v jižním Rafáhu, satelitní společnost Planet Labs zveřejnila nové snímky oblasti, které ukazují, kolik toho bylo během několika týdnů zničeno.





„Zastavte izraelskou genocidní válku v pásmu Gazy. Tohle musí opravdu přestat, každý den tam umírají stovky lidí. Proč prostě nechceme vydat americká rukojmí? Prostě předejte rukojmí a pojďme se z téhle šlamastyky dostat. Zahoďte výmluvy.“





Očekává se také, že Mahmúd Abbás tento týden ve svých 89 letech poprvé jmenuje svého nástupce. To vše je považováno za pokus ujistit potenciální partnery o připravenosti palestinských orgánů převzít řízení poválečné Gazy, ale Gaza zůstává v zajetí nové války, nového utrpení.





Mezi těmi, kteří zahynuli při dnešním ranním úderu, dvojčata Sabah a Sana. Pro ně z pro více než 51 000 dalších žádná poválečná nebude. Gaza.

Palestinský prezident dnes z okupovaného Západního břehu Jordánu odsuzuje Izrael, ale zároveň se ostře vyjadřuje na adresu Hamásu a požaduje, aby složil zbraně a propustil rukojmí.