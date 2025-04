Na Velikonoční pondělí zemřel papež, který byl kontroverzní, protože plnil Ježíšovo poselství

21. 4. 2025

Jeho kritici se o něm rozpačitě vyjadřují hezky...



(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům...)



Papež František bohužel zemřel ve věku 88 let na Velikonoční pondělí ráno.



Tento papež byl kontroverzní postavou, protože měl nepříjemný zvyk dělat správné věci. To bylo pro politické představitele, kteří se hlásí k Ježíšovým následovníkům, hluboce trapné. Představte si, že budujete svou kariéru na tom, že váš fanatismus a sobectví jsou Boží vůlí, a pak přijde František a podkopává vaše kecy. Někdo ho za to měl opravdu ukřižovat. Papež František bohužel zemřel ve věku 88 let na Velikonoční pondělí ráno.Tento papež byl kontroverzní postavou, protože měl nepříjemný zvyk dělat správné věci. To bylo pro politické představitele, kteří se hlásí k Ježíšovým následovníkům, hluboce trapné. Představte si, že budujete svou kariéru na tom, že váš fanatismus a sobectví jsou Boží vůlí, a pak přijde František a podkopává vaše kecy. Někdo ho za to měl opravdu ukřižovat.



Papež František způsobil velké potíže politikům, kteří obviňují uprchlíky ze svých vlastních selhání, protože se uprchlíků neustále zastával a připomínal, že jsou to lidé. Ježíšovo poselství bral nepochopitelně velmi vážně a kontroverzně následoval jeho příkladu. To vedlo mnoho prominentních katolíků, například Billa O'Reillyho, k rozhodnutí, že papež dělá křesťanství špatně.



Když papež poukázal na to, že Marie a Josef byli uprchlíci, kteří utíkali před brutalitou krále Heroda, O'Reilly řekl, že „papež František a zastánci neomezené migrace nedomysleli závažné nezamýšlené důsledky svého volání po soucitu“. Skutečně, Bill O'Reilly by měl být Božím poslem na zemi. Proto bych ráda hodila jeho klobouk do ringu, aby se stal příštím papežem.



Papež František byl mnohými odsuzován za svou „levicovost“, protože mu záleželo na ostatních lidech. Vystupoval proti výstřelkům kapitalismu a zastával se dělnické třídy, když říkal: „Není odborů bez dělníků a není svobodných dělníků bez odborů“. Když se označil za „komunistu“, přitáhl na sebe vztek nezištných kazatelů, kteří jezdí ve sportovních autech.



Všichni dobří kazatelé vědí, že Ježíš chodil bos a říkal „blahoslavení tiší“, protože chtěl svět drsného individualismu, kde zbožňujeme bohatství. To, jak zbičoval bankéře, byl humbuk a je lepší na to zapomenout.



Znepokojivé je, že papež bojoval za svobodu Assangeho, protože věřil levicovým myšlenkám, jako je „svoboda tisku“. Věřil také ve zrušení trestu smrti, volal po všeobecném základním příjmu, umýval a líbal nohy vězňům, omluvil se domorodým národům za kulturní genocidu páchanou katolickou církví, a dokonce se přiblížil k homosexuálům s tím, že mu nepřísluší je soudit. Mluvíme o tom, že v každém problému stojí na špatné straně.



Papež František pravidelně telefonoval kněžím i farníkům v Gaze, i když se blížil smrti. Izraelskou ušlechtilou sebeobrannou válku označil za „terorismus“ jen proto, že IDF neustále vyhazuje do povětří civilisty jako teroristy.



Papež František strávil své poslední dny výzvou k příměří v Gaze, takže my, v mainstreamových médiích, se o Gaze během svých neupřímných poklon ani jednou nezmíníme. Budeme co nejmlhavější, abychom o něm mohli říkat hezké věci, aniž bychom propagovali myšlenky typu „Čiň druhým to, co chceš, aby oni činili tobě“.



Kdybychom se řídili tímto zlatým pravidlem, náš současný politický systém by se přes noc zhroutil, že?

