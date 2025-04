Role Ruska při obchodování s lidmi a převaděčství migrantů z Libye do EU

23. 4. 2025

Robustní libyjská infrastruktura pro pašeráky lidí slouží domácím i ruským podnikům, říkají pozorovatelé. Co může Evropská unie udělat, aby převzala kontrolu?, ptá se Kersten Knipp.

Od prosincového svržení Bašára Asada v Sýrii si Rusko není jisté, zda jeho ozbrojené síly budou schopny udržet svou námořní základnu ve středomořském přístavu Tartús a leteckou základnu Hmejmím dále na severu.

Tato nejistota přiměla Rusko přesunout svou pozornost na Libyi.

"Bezprostředně po pádu Asadova režimu [...] bylo tam mnoho letů a nákladních lodí, které vezly ruský materiál ze základen v Sýrii do Libye," řekl DW Tarek Megerisi, analytik think-tanku Evropská rada pro zahraniční vztahy a autor nedávné studie o ruském vlivu v Libyi.

"Takže v tu chvíli bylo jasné, že v očích Moskvy je pro ni Libye bezpečným prostorem ve Středomoří," dodal.

Podle zprávy zveřejněné v březnu newyorským think-tankem The Soufan Center to není poprvé, co ruské lodě zastavily na námořní základně Tobrúk ve východní Libyi.

Strategický přístav je pod kontrolou Chalífy Haftara, válečného magnáta a velitele milicí Libyjské národní armády, který ovládá velké části území na východě rozdělené země.

"V červnu 2024 navštívily Haftarem kontrolovanou námořní základnu Tobrúk dva ruské torpédoborce. Návštěva válečných lodí byla prezentována jako výcviková mise, ale pravděpodobně šlo o pokračování dodávek dělostřelectva Libyjské národní armádě pro potenciální použití proti jejím rivalům v Tripolisu nebo pro export protizápadním vojenským silám v sousedních zemích," zdůraznila studie.

Moskva vzhlíží k Libyi, aby posílila své zájmy

Zájmy Moskvy v Libyi zastupují také žoldnéřské milice, jako je bývalá Wagnerova skupina, která nyní působí pod názvem "Africké sbory".

Podle Megerisiho Moskva sleduje v Libyi, která je zmítána roky občanské války, několik zájmů.

V zásadě se Rusko snaží zřídit vojenskou přítomnost ve Středomoří, řekl expert DW. Až dosud se to soustředilo hlavně v Sýrii. Megerisi také poukázal na to, že Moskva má zájem na komercializaci místních přírodních zdrojů, zejména energetických ložisek.

Pod tlakem západních sankcí se Rusko také snaží najít spotřebitele pro svůj export. Jak poznamenal Megerisi, Libye je důležitým odběratelem ruských zbraní.

Haftarův syn rozšiřuje roli Libye jako "horkého místa pro pašování"

V libyjském konfliktu Rusko po léta podporovalo odpadlického velitele Haftara. "Zůstává nejdůležitějším partnerem Moskvy," řekl DW Ulf Laessing, šéf regionálního programu Sahelu německé politické nadace Konrad Adenauer Stiftung v Mali.

"Rusové mají také diplomatické vazby na západní část země a na její hlavní město Tripolis, ale pozornost je jasně zaměřena na Haftara," dodal.

To se však stává stále riskantnějším, protože Haftarovi je nyní 81 let a jeho vláda může být křehká tváří v tvář politickému tlaku ze strany USA. Jeden z jeho synů, Saddám Haftar – na kterého Španělsko v roce 2024 vydalo zatykač pro podezření z pašování zbraní – se v posledních letech etabloval jako styčný bod Ruska v Libyi, jak zdůraznil Megerisi ve své studii. Poskytl Rusku síť libyjských vojenských základen, vysvětlil tento expert.

"Rusko to všechno využilo, aby pomohlo Haftarovu údajnému nástupci, Saddámu Haftarovi, rozšířit roli Libye jako horkého místa pro pašování zbraní, drog, paliva – a lidí," uvedl Megerisi.

Po léta byly lety ze Sýrie do východní Libye provozovány hlavně soukromou syrskou leteckou společností, jak poznamenal Laessing. "Přivezli migranty z Asie, jako je Pákistán a Bangladéš, do východní Libye. Odtud byli převezeni na lodě, které se vydaly do Itálie."

Podnikání založené na utrpení

Podle Megerisiho se obchodování s lidmi řídí pevně daným vzorcem.

"Po příjezdu migranti předávají svá neformální víza [Haftarovým silám], které [lidi] zadržují, dokud nedostanou platbu od sítě. Poté jsou zadržováni několik dní až několik týdnů, obvykle v nelidských podmínkách, než jsou převezeni na "startovací místa", kde se nalodí na lodě směřující do Evropy. V tomto okamžiku je Saddám [Haftar] opět placen za své jednotky pobřežní stráže, aby umožnily lodím proplout: 100 dolarů za migranta za "menší čluny"... nebo paušální poplatek 80 000 dolarů za větší lodě," napsal ve své studii.

Další jsou převezeni do západní Libye, dodal Megerisi: "To ukazuje, jak libyjské ozbrojené skupiny překračují politické rozdíly v honbě za ziskem."

Trasy, které si migranti vybírají pro cestu do Libye, se liší v závislosti na tom, odkud přišli. Zatímco Afričané většinou přijíždějí po zemi, lidé z Asie cestují letadlem. Poté obvykle procházejí různými styčnými body, dokud se nedostanou do východní Libye, kde jsou předáni Haftarově síti.

"Migrace jako zbraň"

A právě zde vstupují do hry zájmy Moskvy vůči Evropě. "Kreml udělal z migrace zbraň," uvedl Megerisi.

Podle něj tomu tak bylo již během války v Sýrii, kdy ruská letadla přivážela migranty z Damašku do Minsku, kteří pak cestovali dál do západní Evropy.

V té době zvýšila tlak na vnější hranice EU, řekl a dodal, že v současné době není jisté, zda se tyto lety stále uskutečňují.

Od Asadova pádu se migrace soustředila na oblast Sahelu, řekl Megerisi. Zatímco ruské milice pomáhají zajistit, aby více lidí z tohoto regionu našlo cestu do Evropy, pracují také ruku v ruce se Saddámem Haftarem, řekl.

Podle jeho názoru může Evropa nejlépe bojovat proti pašování lidí tím, že migrantům nabídne bezpečné trasy a po příjezdu je zkontroluje. To by migrantům nabídlo bezpečnější cesty a vzalo by to byznys z rukou pašeráků, poznamenal.

