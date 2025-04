Harvard žaluje Trumpovu administrativu

22. 4. 2025

Žaloba konstatuje, že se Trumpova administrativa snaží „získat kontrolu nad akademickým rozhodováním na Harvardu“



Harvardská univerzita v nové žalobě poukazuje na to, že se Trumpova administrativa snaží „získat kontrolu nad akademickým rozhodováním na Harvardu“, informuje několik zpravodajských serverů.



Univerzita se brání hrozbě administrativy, že přezkoumá federální financování ve výši zhruba 9 miliard dolarů poté, co představitelé Harvardu odmítli vyhovět seznamu požadavků, který zahrnoval jmenování externího dohlížitele, jenž by zajistil, že názory vyučované na univerzitě budou „rozmanité“.



V dopise oznamujícím rozhodnutí univerzity odmítnout Trumpovy požadavky rektor Harvardu Alan Garber napsal: „Žádná vláda - bez ohledu na to, která strana je u moci - by neměla diktovat, co mohou soukromé univerzity vyučovat, koho mohou přijímat a zaměstnávat a jakým oblastem studia a bádání se mohou věnovat“. Harvardská univerzita v nové žalobě poukazuje na to, že se Trumpova administrativa snaží „získat kontrolu nad akademickým rozhodováním na Harvardu“, informuje několik zpravodajských serverů.Univerzita se brání hrozbě administrativy, že přezkoumá federální financování ve výši zhruba 9 miliard dolarů poté, co představitelé Harvardu odmítli vyhovět seznamu požadavků, který zahrnoval jmenování externího dohlížitele, jenž by zajistil, že názory vyučované na univerzitě budou „rozmanité“.





Harvard ve své žalobě konstatuje, že vláda porušuje první dodatek americké ústavy a také několik federálních zákonů a nařízení. A že přerušení federálního financování těchto výzkumných snah by mělo „vážné a dlouhodobé“ důsledky.



„Výzkum, který vláda ohrozila, zahrnuje snahy o zlepšení vyhlídek dětí, které přežijí rakovinu, o pochopení na molekulární úrovni, jak se rakovina šíří v těle, o předvídání šíření epidemií infekčních chorob a o zmírnění bolesti vojáků zraněných na bojišti,“ napsal Garber v prohlášení.



Harvard ve své žalobě uvádí, že univerzita „odmítá antisemitismus a diskriminaci ve všech jejich podobách a aktivně provádí strukturální reformy k vymýcení antisemitismu na akademické půdě“, ale že vláda „oznámila rozsáhlé zmrazení financování lékařského, vědeckého, technologického a dalšího výzkumu, který nemá vůbec nic společného s antisemitismem a dodržováním hlavy VI“.



„Kongres navíc v hlavě VI stanovil podrobné postupy, které vláda 'musí' splnit před zrušením federálního financování na základě obav z diskriminace,“ uvádí se ve stížnosti.



Rektor Harvardu Alan Garber zopakoval, že Trumpova administrativa zdvojnásobila svou reakci na odmítnutí univerzity vyhovět požadavkům administrativy, a to navzdory tvrzení, že dopis uvádějící, že federální financování výzkumu Harvardu je ohroženo, byl zaslán omylem.



„Vláda kromě původního zmrazení financování ve výši 2,2 miliardy dolarů zvažuje podniknout kroky ke zmrazení další miliardy dolarů v grantech, zahájila četná vyšetřování činnosti Harvardu, ohrozila vzdělávání zahraničních studentů a oznámila, že zvažuje zrušení statusu Harvardu jako osvobozeného od daní 501(c)(3),“ napsal Garber. „Tyto kroky mají závažné reálné důsledky pro pacienty, studenty, fakulty, zaměstnance, výzkumné pracovníky a postavení amerického vysokého školství ve světě.“







