Channel 4 News: Jak papež František pořád telefonoval do Gazy

22. 4. 2025

čas čtení 4 minuty

Moderátor, Channel 4 News, úterý 22. dubna 2025, 19 hodin: Jak jste právě slyšeli, papež František mluvil téměř každý den s jediným katolickým kostelem v Gaze. Mluvil jsem s otcem Gabrielem Romanellim z města Gaza a zeptal jsem se ho, jak důležité byly tyto každodenní rozhovory s papežem pro jeho církev.

Gabriel Romanelli: Řekneme, že to byl jedinečný dar, protože papež František od začátku této války volal denně, dokonce i v posledním období, kdy nastoupil do nemocnice. Možná ne každý den, ale když mohl, volal nám. A bohužel, jak válka běží, v areálu malého katolického kostela je 500 uprchlíků. Bylo velmi důležité cítit blízkost církve a ostatních lidí.







Moderátor: Kdy s vámi naposledy mluvil?





Gabriel Romanelli: V sobotu před začátkem mše svaté poslal můj vikář otec Yosef malou zprávu. Svatý otče, dávejte pozor, protože v sobotu v 8:00 jsme uvnitř kostela, takže můžeme zvednout telefon. Takže volal před sedmou kolem sedmé zavolal tentokrát velmi krátce a pak se zeptal, jaká je celková situace lidí. Takže tentokrát to bylo velmi, velmi krátké, možná jen dvě minuty.





Moderátor: Ale že teď odešel, to musí ve vašich životech zanechat strašnou díru, protože jste se na ty telefonáty spoléhali téměř denně, že?





Gabriel Romanelli: Ano, takže náš život tady není jednoduchý. Ani před říjnem 2023 nebyl život tady snadný, ale teď je to nepředstavitelná situace. Snažíme se pomáhat i nadále sousedům a našim uprchlíkům s jídlem. Je velmi těžké získat pomoc, protože hranice jsou zavřené.





Moderátor: Izraelci asi před měsícem nebo tak nějak porušili příměří. Od té doby se situace výrazně zhoršila, víc, než byla na začátku války?





Gabriel Romanelli:Ano, takže začátek války byl velmi těžký. Také říjen, listopad, prosinec. Bylo to velmi těžké, zejména pro město Gaza. Sídlíme ve městě Gaza. Ale ano, po příměří to je ještě těžší. V současné době jsou například noci velmi těžké. Bombardování je velmi blízko nás, celý dům se otřásá a dokonce je tu i kouř. A to není to nejhorší. Nejhorší je, že umírají lidé. Lidé umírají dál. Doufáme, že výzva papeže, aby se tato válka zastavila, aby se udělal nový krok k míru, bude vzata vážně. Není to snadné, ale není to nemožné.





Moderátor: Papež v neděli velmi zaníceně apeloval na mír v Gaze a apeloval po celou dobu války. Tyto výzvy však Hamás a také izraelská vláda ignorovaly. Co se tedy stane nyní?





Gabriel Romanelli:Modleme se k Pánu, aby se dotkl srdce a vůle lidí, kteří mají odpovědnost, moc to zastavit. V tomto období, v této válce, jsme ztratili 5 % křesťanské komunity. Zemřeli. Dvacet z nich bylo zabito a ostatní umírají kvůli nedostatku léků nebo z jiných důvodů.





Moderátor: Kdybyste mohli zítra odejít, odešli byste všichni? Odešli byste?





Gabriel Romanelli:Pastýř musí být blízko stádu, takže já jsem misionář, takže já -







Moderátor: Ale co vaše stádo? Chci říct, chtěli by všichni odejít?





Gabriel Romanelli:Mnozí z nich, většina z nich, se rozhodli být tady, protože je to jejich země, dokonce i pro některé lidi, kteří mají vízum na cestu. Ale není možnost odejít.





Moderátor: Jako vězení.





Gabriel Romanelli:Jako vězení, jako klec.





Moderátor: Otče Romanelli, opravdu vám moc děkuji a přeji vám hodně štěstí. Držte se!





Děkuji. Bůh vám žehnej. Bůh vám žehnej.