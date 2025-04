Haaretz: Izraelská armáda od obnovení bojů již nevymezuje humanitární zóny v Gaze

22. 4. 2025

Od ledna přestaly IDF na mapách označovat bezpečné oblasti a za poslední měsíc zasáhly zónu, která byla kdysi považována za bezpečnou, více než dvacetkrát. Nadále IDF vydává časově neomezené příkazy k evakuaci, které činí většinu pásma Gazy nepřístupnou.



Od obnovení bojů minulý měsíc přestala izraelská armáda označovat humanitární zóny v Gaze a 23krát zasáhla oblast Muwasi, která byla dříve definována jako bezpečná zóna.



Humanitární zóna v Gaze byla poprvé vymezena 6. května 2024. Od tohoto data až do lednového příměří se objevovala na mapách, které civilnímu obyvatelstvu Gazy distribuoval Avichay Adraee, mluvčí armády v arabštině. Zatímco její hranice se čas od času posouvaly, samotné pásmo zůstalo na svém místě - jedná se o oblast o rozloze 62 km2 , která zahrnuje 16 % území pásma Gazy.



Tato oblast, písečný otevřený prostor u moře, je využívána především pro zemědělství a nachází se na jihozápadě Gazy. V průběhu války Adraee a další mluvčí IDF opakovaně vyzývali obyvatele Gazy, aby se do oblasti evakuovali „kvůli své bezpečnosti". IDF označily oblast žlutou barvou. Humanitární zóna v Gaze byla poprvé vymezena 6. května 2024. Od tohoto data až do lednového příměří se objevovala na mapách, které civilnímu obyvatelstvu Gazy distribuoval Avichay Adraee, mluvčí armády v arabštině. Zatímco její hranice se čas od času posouvaly, samotné pásmo zůstalo na svém místě - jedná se o oblast o rozloze 62 km2 , která zahrnuje 16 % území pásma Gazy.



Naposledy armáda zveřejnila mapu s vyznačením humanitární zóny 12. ledna. Dne 15. ledna, čtyři dny předtím, než mělo vstoupit v platnost příměří mezi Izraelem a Hamásem, armáda vytiskla mapu s příkazy k evakuaci a humanitární zónu již nezahrnovala. Mapy zůstaly stejné od doby, kdy je IDF začala znovu vydávat po ukončení příměří.



Během příměří opustily humanitární zónu statisíce Palestinců a vydaly se do svých domovů v severní Gaze. S rozšířením bojů, zejména v oblasti Rafáhu, se však desetitisíce vysídlených lidí vrátily do Muwásí a znovu zaplnily oblast stany. Obyvatelé a humanitární organizace sdělují, že tuto oblast považují za relativně bezpečnou, protože byla dříve označena jako humanitární zóna a nejsou v ní téměř žádné budovy ani infrastruktura.



Přesto byla podle OSN tato oblast předmětem 23 izraelských útoků. Podle palestinských představitelů většinu mrtvých při těchto útocích tvořily ženy a děti. Minulou středu bylo podle organizace Palestinská civilní obrana zabito 37 Gazanů poté, co se při útoku rozšířil požár stanů v Muwasi.



Od obnovení bojů vydaly IDF více než 20 příkazů k evakuaci z různých částí pásma Gazy. Humanitární zdroje uvádějí, že platnost těchto příkazů není nijak omezena a není jasné, zda se lidé budou moci po skončení bojů vrátit do oblastí určených k evakuaci.



Nedávná zpráva OSN odhaduje, že 69 % území Gazy je označeno jako zóny se zákazem vstupu, které omezují palestinský provoz buď kvůli vymezení nárazníkových zón, nebo kvůli příkazům k evakuaci.



Prof. Yaakov Garb z Ben-Gurionovy univerzity zkoumal zánik humanitární zóny v reakci na otázky, které vznesla skupina odborníků a humanitárních organizací působících v Gaze.



Garb, odborník na změny životního prostředí a krajiny, pomáhá od začátku války skupině organizací a jednotlivců v Gaze tím, že převádí mapy IDF do otevřených souborů, které lze stáhnout a používat v mapovacích a navigačních aplikacích. Tyto mapy a jejich analýzy zveřejňuje na internetových stránkách Harvardovy univerzity.



Tvrdí, že mapy zveřejňované IDF jsou pro civilní obyvatelstvo v pásmu Gazy obtížně efektivně použitelné, což zpochybňuje jejich zamýšlený účel chránit civilisty před útoky.



„Existuje celá doktrína týkající se mapování v mimořádných situacích - lidé potřebují jednat rychle a potřebují mapu, podle které se mohou orientovat,“ poznamenává.



„Především je problém s orientací, takže můžete využít mapy na Twitteru. Takže je otáčejí tak, že sever není nahoře. Byly chvíle, kdy rozkaz zněl utíkat na jih, ale na mapě to šlo doleva, na západ,“ říká.



„Zadruhé zablokovali možnost přiblížit si mapu až na doraz. Pokud někdo hledá dům nebo únikovou cestu, těžko pozná, zda je uvnitř zakázané oblasti, nebo ne. Zatřetí, IDF používá OSM (OpenStreetMap, bezplatný mapový server) a není zde žádná možnost mapy s podkladem od Googlu nebo mapy se satelitními snímky.



„Silnice jsou méně podrobné, a to je obtížné. Za čtvrté existují vnitřní rozpory - například oblasti, které jsou zároveň označeny jako evakuační zóna a v místě, které je prohlášeno za bezpečné.





„Na té nejzákladnější úrovni lidé v Gaze většinou nemají internet, zejména když probíhá útok. Používají tedy statickou mapu, kterou zveřejňuje armáda a v níž se těžko orientuje. Pokud chcete lidi opravdu varovat, udělejte pořádnou práci. Víme, že armádě nechybí technika. Když chtějí vytvořit trojrozměrnou simulaci tunelů pod Šifou, vědí, jak na to.“





