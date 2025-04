Humanitární organizace odmítají tvrzení izraelské armády, že vyvraždění zdravotníků bylo způsobeno „profesionálním selháním"

22. 4. 2025

OSN, palestinský Červený půlměsíc a civilní obrana odsuzují nedostatek odpovědnosti po izraelském vyšetřování



Humanitární agentura OSN, Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) a civilní obrana Gazy odmítly závěry izraelského vojenského vyšetřování, které dospělo k závěru, že zabití 15 palestinských zdravotníků a záchranářů v Rafáhu minulý měsíc bylo způsobeno „profesionálním selháním“.



Osm zdravotníků PRCS, šest členů záchranné agentury civilní obrany a jeden zaměstnanec Unrwy, agentury OSN pro palestinské uprchlíky, prováděli dvě záchranné mise, když je 23. března v časných ranních hodinách zastřelili izraelští vojáci v jižní Gaze.



Izraelské obranné síly (IDF) nejprve tvrdily, že vozidla zdravotníků nepoužívala nouzové signály, když vojáci zahájili palbu, ale ustoupily od svého tvrzení poté, co se objevily záběry z mobilních telefonů, které toto tvrzení vyvracely. V neděli uvedla, že interní vyšetřování „odhalilo několik profesionálních selhání, porušení rozkazů a neúplné ohlášení incidentu“.



Agentura civilní obrany Gazy, která zachraňuje oběti leteckých útoků, zprávu izraelské armády odmítla a obvinila armádu ze lži ve snaze ospravedlnit útoky na záchranné konvoje.



„Video natočené jedním ze záchranářů dokazuje, že verze izraelské okupační armády je lživá, a dokazuje, že prováděla hromadné popravy,“ řekl v pondělí agentuře Agence-France Presse Mohammed al-Mughair, představitel civilní obrany, a obvinil Izrael ze snahy ‚obejít‘ své závazky podle mezinárodního práva.



Jonathan Whittall, šéf humanitární mise OSN v Gaze, uvedl, že vyšetřování nezachází dostatečně daleko. „Nedostatek skutečné odpovědnosti podkopává mezinárodní právo a činí svět nebezpečnějším místem,“ řekl.



„Bez odpovědnosti riskujeme, že budeme i nadále sledovat, jak se odehrávají zvěrstva, a že normy, které nás mají všechny chránit, budou erodovat.“



Nebal Farsakh, mluvčí PRCS, řekl: „Zpráva je plná lží. Je neplatná a nepřijatelná, protože ospravedlňuje zabíjení a přesouvá odpovědnost na osobní chybu polního velení, zatímco pravda je zcela jiná.“



PRCS již dříve vyzvala k mezinárodnímu vyšetřování incidentu.



V nedělní zprávě IDF se uvádí, že zástupce velitele brigády Golani bude odvolán vzhledem ke svým povinnostem v poli a za „poskytnutí neúplné a nepřesné zprávy během hlášení“. Další velitel, jehož jednotka rovněž působila v oblasti, bude potrestán za „celkovou odpovědnost za incident“, uvedla armáda.



Podle IDF vojáci stříleli na humanitární pracovníky cestující v sanitkách a hasičském voze kvůli „špatné noční viditelnosti“ a vojáci poté porušili rozkaz a stříleli na vozidlo OSN, které o 15 minut později projíždělo kolem, což mělo za následek smrt řidiče.



Těla a vozidla byla uložena do písečného masového hrobu, ke kterému se tým OSN pro vyzvednutí mohl dostat až o několik dní později, načež OSN uvedla, že zdravotníci byli zabíjeni „jeden po druhém“, a dva svědci tvrdili, že nejméně jedna oběť měla svázané ruce a nohy.



Výsledky pitvy zveřejněné minulý týden ukázaly, že muži byli většinou zabiti „střelnými ranami do hlavy a trupu“ a také zraněními způsobenými výbušninami a žádná z obětí neměla viditelné známky spoutání.



Armáda ve své zprávě popřela, že by došlo k „nerozlišující palbě“, a tvrdila, že šest ze zabitých mužů byli bojovníci Hamásu, což zúčastněné humanitární agentury popírají. Žádný ze zabitých nebyl ozbrojen.



Během 18 měsíců války zabily izraelské síly v Gaze stovky zdravotníků a pracovníků humanitárních agentur a organizací OSN. V dubnu loňského roku zahynulo sedm členů charitativní organizace World Central Kitchen při trvalém izraelském útoku na jejich jasně označená vozidla.



Organizace na ochranu lidských práv dlouhodobě obviňují izraelskou armádu z kultury beztrestnosti, kdy jen málo vojáků čelí spravedlnosti. Podle poslední výroční zprávy amerického ministerstva zahraničí o dodržování lidských práv skončilo v roce 2023 odsouzením méně než 1 % stížností podaných proti izraelským vojákům na okupovaných palestinských územích.



Dan Owen, výzkumník, který analyzuje armádní údaje pro izraelskou organizaci na ochranu lidských práv Ješ Din, uvedl, že naprostá většina incidentů zůstává neoznámená.

Naši humanitární pracovníci byli brutálně zabiti a naházeni do masového hrobu v Gaze. To se už nikdy nesmí opakovat



IDF dosud neodpověděla na žádost Ješ Din podanou v červnu 2024 na základě zákona o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu vyšetřování a obvinění v případech, kdy jsou vojáci podezřelí z ublížení civilistům ve válce v Gaze.





V srpnu loňského roku armáda uvedla, že obdržela přibližně 1 000 stížností podaných právníky a lidskoprávními skupinami v souvislosti s válkou v Gaze a zahájila 74 vyšetřování. Čtyři se týkaly úmrtí Palestinců zadržovaných v izraelských vazbách, osm se týkalo obvinění z mučení ve věznicích a zbytek se týkal poškození majetku a krádeží.





