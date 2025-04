Poslední oběť papeže Františka v jeho životě obětí: udělení audience JD Vanceovi

23. 4. 2025

čas čtení 3 minuty



Představte si, že byste některé ze svých zbývajících hodin na Zemi strávili s americkým viceprezidentem - nebo jako královna Alžběta - s krátkodobou šílenou britskou premiérkou Liz Trussovou



Co mají Liz Trussová a JD Vance proti starším lidem? Konkrétně těm, kteří jsou milí, slušní a soucitní, ptá se John Crace.



Třeba Liz. V září 2022 letmo navštívila skotský zámek Balmoral, aby složila královskou přísahu jako premiérka. Na poslední fotografii, která byla pořízena s královnou Alžbětou, stála královna před krbem vedle Trussové. Zoufalství v jejích očích se nedá uniknout. Prosím, prosím, zdá se, že prosí, dostaňte mě od ní pryč.



Jen se vžijte do královniny situace. Celý život jste sloužila národu. Vaším vůbec prvním premiérem byl Winston Churchill, ještě v dobách, kdy politici byli skutečnými politiky. A pak, zrovna když byste se měla začít uklidňovat, se na vás nabalí David Cameron, Theresa Mayová a Boris Johnson. A pak, když už si myslíte, že jste v pohodě, přijde Truss. Doslova nejtemnější premiérka všech dob. Dokonce i 49 dní ve funkci Liz Trussové bylo příliš mnoho.

Na Velikonoční neděli se do téhož pustil americký viceprezident. Vnutil se do Vatikánu v jeden z nejposvátnějších dnů v roce, aby získal audienci u papeže, kterému zjevně nebylo dobře. To musela být pořádná zpověď, kterou musel učinit. Jeho odpor k migrantům, lidem Františkovi drahým. I tam byl papež velmi shovívavý. Takže možná neměl pocit, že by mohl říct ne.



Představte si to. Ze všech viceprezidentů, s nimiž se papežové mohli za poslední dvě a půl století setkat, se František musel spokojit s Vancem. Mužem, s nímž se ve většině otázek hluboce rozcházel. Tížilo ho, že s Vancem promarnil část svého posledního dne na Zemi. Jeho poslední oběť v životě plném obětí.



I když to asi mohlo být horší. Mohl strávit odpoledne s Donaldem Trumpem. Agent Orange se musel spokojit s improvizovanou smuteční řečí. „Papež byl dobrý chlap,“ řekl. „Tvrdě pracoval.“ Nějak se dá vždycky spolehnout na to, že Donald přijde se špatnými slovy ve špatnou chvíli. Naprosté nepochopení významu Františkova pontifikátu. Člověk má z toho pocit, že Trump počítal s tím, že by byl mnohem lepším papežem. Však víte, papež. Uměl by papežovat lépe než kdokoli jiný, kdo to kdy dělal. Bigly.



Člověk si říká, kam by se Liz a JD mohli vydat příště. Možná by bylo možné je nasměrovat pryč od lidí, kteří dělají svět lepším místem. Postavit je před muže a ženy, bez kterých se všichni obejdeme.



Možná by byla na místě návštěva Kremlu. Svět by potřeboval méně Vladimira Putina. Pokud by to fungovalo, mohli by se z nich stát hrdinové.





Takže ... v den, kdy více než miliarda katolíků truchlila nad smrtí papeže a britská ekonomika dostala další kopanec, se většina politiků ve Westminsteru ptala, kdo smí chodit na který záchod. Transsexuální ženy musejí používat mužské toalety, prohlásila Bridget Phillipsonová, ministryně pro rovnost. Což pravděpodobně znamená, že trans muži musejí používat ženské toalety. Mám pocit, že tohle teprve začíná.





Zdroj v angličtině ZDE

