Vezme Babiš do vlády přátele Íránské islámské republiky a silniční gaunery?

22. 4. 2025 / Bohumil Kartous

Vzdělání nemají, nemají ani pocit odpovědnosti. Mají chování adolescentních “rebelů”, ale zároveň chtějí vést stát. A protože plní zadání svých pánů, neváhají se přátelit s teroristickými státy, jako je Írán a Rusko. Vezme je Babiš do vlády?

Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že Babišovo Ano vyhraje volby před koalicí Spolu. Do sněmovny by se dostal s jistotou ještě STAN, ultrapopulistická koalice SPD, Svobodní a Trikolora. Pak už začíná pole nejistoty, v němž se pohybují Piráti, další hrubě populistický a otevřeně prokremelský projekt Stačilo! a ještě tzv. Motoristé, tedy “jednička Václava Klause” slovy jeho vlastního zaměstnance a předsedy této strany Petra Macinky. Dokládá to i poslední zveřejněný průzkum agentury NMS Market Research i pár dnů před tím zveřejněný průzkum renomované agentury STEM.

Byť dochází k pohybům preferencí, v poslední době zejména na úkor Ano, celkové rozložení a šance na poslanecké mandáty se příliš nemění nominálně, tedy co do počtu jednotlivých stran a hnutí, která budou příští sněmovnu tvořit.

I když se nedá nikdy předvídat, co se stane, o některých stranách můžeme mluvit s vysokou mírou jistoty. Patří sem Ano, Spolu, STAN i SPD koalice nahnědlého sňatku z rozumu. Jejich preference pohybují stabilně na vysoké nebo na dostatečně vysoké hladině nad pětiprocentním prahem vstupu do dolní komory českého parlamentu.

Strany kolem pěti procent, které mohou fatálně zpřeházet politickou situaci v Česku

Pak je tu ale trojice projektů, které účast ve sněmovně jistou nemají. Jsou to určitě Piráti, kteří po výměně dredů za věšák na sako hledají svou vlastní identitu, přičemž přišli o mnoho členů i příznivců, kteří se nedokáží smířit s tím, že Piráti mají být nějaký technokratický projekt, jehož hlavním programem je nyní vymezovat se proti čemukoliv levicovému. Vzhledem k tomu, že demokraticky orientovaní voliči nebudou mít tolik na výběr, Piráti se pravděpodobně ve sněmovně udrží, protože sesbírají dostatek hlasů těch, kteří nechtějí z různých volit Spolu či STAN (ostatní strany v tomto spektru reálnou šanci na zvolení v současnosti nemají).

Pak je tu ten podivný pokus, který si říká Stačilo! Původně jde o projekt, který měl pomoci obhájit komunistce Konečné europoslanecký mandát, což se s přispěním neobvyklého mediálního výskytu skutečně podařilo. Transparentní je, že Konečná často navštěvuje Zemana (jedna z mnoha návštěv) a že pravděpodobně v kruzích blízkých se zjevně našlo dost finančních podporovatelů. Za Zemanem chodí také současný leader Stačilo! do sněmovních voleb, Daniel Sterzik, který si pod pseudonymem Vidlák získal přízeň publika dlouhodobě zpracovávaného prokremelsky laděnými dezinformacemi.

Mezi populistickými projekty, jako je SPD nebo Stačilo!, neexistují funkční rozdíly, byť SPD svou prvoplánově antiimigrantskou rétorikou vychází z pravicově orientované populistické množiny a Konečné kampaň by měla být v něčem komunistická. Pomyslná podkova politického spektra se už na svých koncích spojila v nepřehlednou změť nacionalismu, xenofobie, šovinismu a zdánlivě “prosociálních” výkřiků, které mají nadbíhat nespokojeným voličům. Stačilo! nemá - stejně jako SPD - žádný smysluplný program a žije pouze z antisystémových nálad, ostatně proto je nevzdělaný dezinformator jeho leaderem. S SPD se tahají o podobnou voličskou skupinu a jde o to, kdo více zaujme společensky deklasované (skutečně, nebo jen pocitově) a sociálními sítěmi excitované voliče.

A pak je tu spolek příznivců motorismu, založený tajemníkem Institutu Václava Klause, jehož duchovním otcem je.. Václav Klaus. A nejviditelnějším reprezentantem je europoslanec Filip Turek. I tento projekt má významné překryvy s SPD a Stačilo! (předchozí odkaz), nicméně je od nich částečně vzdálen, protože v postavě opět nevzdělaného, zato určité části českých - mužských - voličů imponujícího bývalého závodníka našel nejlepší reprezentaci rádoby maskulinní politiky “jsem buran a vy mě budete poslouchat”. Politiky, která nápadně připomíná současnou americkou vládu. Však se taky pan Turek hrdě hlásí k Elonu Muskovi a sám připomíná, že mají společnou minimálně zálibu v hajlování. Pro jistotu ale také navštívil Miloše Zemana, protože překryv je překryv. Tento fenoménn poslední doby je někdy překládán také jako potřeba ukazovat světu úplný despekt a pohrdání ve smyslu “fuck around and don’t find out”, což by se dalo nejlépe přeložit pomocí českého přísloví “tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne”. Jenže v tomto případě se chodí a počítá se s tím, že se ucho neutrhne. A Turek je katalyzátor těchto toxických postojů ke světu. Jeho “kluci” mu za to budou donekonečna fandit, takže ať už chodí leštit s “taťkou” Klausem kliky na velvyslanectví Íránské islámské republiky, aby domlouvali úsluhy Rusku, nebo se fotí a natáčí při porušování zákona, za které se nejen bere řidičák, ale mohl by si v určitém okamžiku jít sednout, nic mu reputačně neublíží. Pro incely (vesměs mladí muži setrvávající nedobrovolně v celibátu) a muže v krizi středního věku, kteří by chtěli být “chlapi”, ale nemají na to, bude Turek vždy velký frajer a vzor. A s tím velmi dobře kalkuluje “taťka” Klaus, protože se tihle relativně naivní a nenároční lidé dají prostřednictvím podobného média, tedy Turka, dovést do pozic blízkých Kremlu. A to je zadání, kterému “taťka” slouž už dlouho.

Babiš může vytáhnout extremisty do vlády. Udělá to?

Proč je to důležité? Motoristé ani Stačilo nemohou sami o sobě dosáhnout na vládu, mohou ale do vlády vstoupit. Zatímco plus minus pětiprocentní Piráti mohou sehrát roli pouze za dnes nepravděpodobné situace, kdy by se vláda skládala na podobném půdorysu, jak ta současná (ano, s novým předsedou by to nepochybně bylo možné, co jsme si, to jsme si), Motoristé a Stačilo mohou být za jistých okolností vhodnými koaličními partnery Babišova hnutí Ano. Jako politický plebs se mohou roky schovávat v opozici, jako to se svým podnikatelsko - politickými projekt (Úsvit, SPD) dělal Okamura, ale “taťkův” tajemník Macinka, jinak též předseda Motoristů před sebou vidí “dvoukoalici s Andrejem Babišem”, a neříká to poprvé.





Co říká Macinka není zase tak důležité. Jak v případě Motoristů, tak v případě Stačilo jde o destrukční projekty, přičemž v pozadí jednoho stojí Klaus a v pozadí druhého Zeman. Tak jako tak prokremelské politické entity, jejichž cílem je Česku uškodit, ačkoliv své voliče bude - jeden i druhý - levným způsobem přesvědčovat o opaku. Ale vždy bude za nepřítele označena EU a předtsvitelé liberální demokracie a vždy se bude nadbíhat Rusku, což je dopředu čitelné a stane se. Při svém zadání nemohou jinak. Ostatně na velvyslanectví Íránské islámské republiky chodí kromě Klausových “synků” také Konečná a ještě se chce soudit za nactiutrhání, když někdo poukáže, jaké služby Kremlu odvádí. Groteskní třešničkou na dortu je fakt, že se v této věci nechá obhajovat ruským advokátem. I tohle ale může být vcelku bezvýznamné, pokud Stačilo zůstane tam, kde má být, tedy na úplné politické periferii a bez koaličního potenciálu.





Koaliční potenciál může dát stranám s destruktivním programem (SPD, STačilo, Motoristé) pouze Andrej Babiš. A ten zatím hraje svou hru bohaté nevěsty, která si může hledat své relativně bezvýznamné, ale o to více poddajné ženichy. Babišův zájem pochopitelně bude, aby co nejvíce hlasů těchto potenciálních ženichů sám spolykal (opět jde o voličské překryvy, které pochopitelně s těmito stranami má i Ano). Ale všechny je nepobere, tudíž bude muset následně volit.





Zatím se rozhodně k nikomu nechová odmítavě. Tuhle byl Babišův pobočník Karel Havlíček na srazu Motoristů a dokonce je povzbudil prohlášením, že si spolupráci s nimi dokáže představit. Existují také důvody pro to, aby se koaličním partnerem Ano stalo Stačilo. Ostatně za Zemanem chodí kvůli fotkám Konečná, Turek i Babiš a jeho političtí zaměstnanci (profil Miloše Zemana na sociální síti Facebook je těchto návštěv plný). Vyloučit se nedá ani spojení s SPD. Všechno je pouze otázkou výsledků voleb a toho, jaká koalice bude dávat Babišovi nejlepší možnou pozici.





Určitě bude ale zvažovat ještě jeden faktor: míra rizika v očích vlastních voličů i vlastních “lidí”. Už po vítězných volbách v roce 2017 byla ve hře koalice Ano s radikálně populistickou sešlostí SPD. Tehdy - alespoň ústním podání některých tehdy blízkých spolupracovníků - se část z Babišova týmu postavila proti tomu, aby Babiš přivedl něco tak pochybného do vlády. Nicméně časy se mění. Tam, kde se na to tolik nevidí, nemá Ano s SPD problém, středově populistická a krajně populistá strana mají společné koalice v několika krajích. Je nicméně otázka, zda si Babiš dovolí tuto hranici překročit i na úrovni vlády.





Z preferencí vyplývá, že pokud bude skutečně chtít vládu opět převzít, jedinou šancí mimo dohody s populisty by byla nějaký vysoce nepravděpodobný model společné vlády se Spolu. Je možné, že ODS by prohraných volbách projekt Spolu opustila a že by pod novým vedením, které by mohl reprezentovat například jihočeský hejtman Kuba, do takové koalice vstoupila. Nicméně je velmi pravděpodobné, že by to znamenalo zároveň vnitřní rozpad strany a tedy výraznou labilitu koaličního partnera.





Pro Babiše jednodušší bude vytvořit koalici s někým, kdo nebude zlobit. K tomu jsou populisté vhodní. Bude ale muset zvažovat, zda a do jaké míry si může naštvat své sice nepříliš náročné, ale na některé věci senzitivní voliče. Mezi nimi totiž nejsou pouze ignoranti, kteří schvalují porušování společných pravidel a nadbíhání Iránské islámské republice a Rusku. Jsou mezi nimi často starší lidé, kteří při slovu Rusko cítí stále ten dotyk historie a vědí, že je to krystalické zlo. A lidé, kteří rozhodně neshledávají sexy, když nějaký křupan v silném autě projede nebezpečnou rychlostí tam, kudy sami jezdí či chodí, kudy jezdí či chodí jejich děti nebo vnoučata.





A Babiš to dobře ví. Po nedávném oslavování Trumpa a snaze napodobovat jeho model se najednou staví do pozice člověka, který nejen že nechápe, o co Trumpovi vlastně jde, ale dokonce pochybuje o tom, jestli se Trump chová demokraticky. Nepochybně to dělá proto, že zjistil úbytek preferencí. Tohle se prostě nelíbí ani jeho voličům. Bude tedy krajně riskantní, aby tahal do vlády prokremelské projekty, které svým jednáním vzbuzují oprávněné obavy i u jeho vlastních voličů. Protože jim se většinou nelíbí představa nadstandardních diplomatických vztahů s Íránskou islámskou republikou (a ani s Ruskem) a nelíbí se jim, že oni sami mohou dostat pokutu za bezvýznamný přestupek, zatímco si nějaký Klausův fámulus natáčí na video, kterak jede po dálnici u Ostravy 325 kilometrů za hodinu.





To vše bude muset dokonce i Babiš zvažovat, protože by se i v očích oddaných babiček - voliček mohl stát nevolitelný. A to určitě nechce.













