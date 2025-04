Babiš najednou Trumpovi nefandí? No samozřejmě, bere mu to politické body

8. 4. 2025 / Bohumil Kartous

Andrej Babiš už si nemyslí, že je Trump řešení pro Evropu a svět. Trump znenadání není tím vzorem, podle nějž se je třeba jít cestou “MEGA”, jak ještě před pár týdny skandovali evropští populisté na setkání Patriotů v Madridu. Takhle prý dokonce ani “nevypadá demokracie”, míní předseda.





Inu, Donald Trump se v ničem neodchýlil od svého programu. Každý, kdo ho chválil a podporoval, chválil a podporoval přesně to, co Trump dělá: destrukci globálního bezpečnostního a ekonomickéhořádu včetně cel, oslabování NATO a vyjebávání s partnery (nejde o překlep). Takže divit se a nesouhlasit teď je úplně, úplně, úplně pokrytecké (úplně).





Ale nějaký důvod tento “neobrat” (podle vzoru “nevýhra”) mít musí, a ten důvod je velmi prozaický: červené čepice totiž začaly dráždit tykadla nemalé části voličů, kterým sice nevadí útoky na LGBTQ+ nebo imigranty, ale kteří zároveň mají strach o své majetečky a pocit bezpečné hobití nory. A do toho Trump svou - předvídatelnou a čitelnou - politikou s chutí hází vidle, mohutně podporován svou suitou, která okázale nenávidí Evropu. A co udělá podrážděné tykadlo? Hledá nějaký jiný, chutnější politický “salát”. Nadávat na buzny, ženy, Green Deal a imigranty umějí dobře i v ODS, takže v důsledku výše uvedené dynamiky se najednou začalo ukazovat, že oranžové neštěstí působí blahodárně na preference největší vládní strany. No a Andrej se to prostě dozvěděl..

