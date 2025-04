Demokracie umírá za denního světla. Velké instituce liberální Ameriky padají pod Trumpem jako domino, jedna po druhé

8. 4. 2025 / Derek Sayer

Nepolitická státní správa, programy pro rozmanitost, rovnost a začlenění (DEI), USAID, Národní nadace pro humanitní vědy, Fulbrightova stipendia, federální financování vědeckého a lékařského výzkumu - Washington Post, Kennedyho centrum, Národní galerie umění, Smithsonův institut, univerzity Ivy League, „velké právo“ - velké instituce liberální Ameriky padají Trumpovi jako domino, jedna po druhé. Ti s největší reputací až příliš často kapitulují, počínaje čtvrtou mocí. Nepolitická státní správa, programy pro rozmanitost, rovnost a začlenění (DEI), USAID, Národní nadace pro humanitní vědy, Fulbrightova stipendia, federální financování vědeckého a lékařského výzkumu - Washington Post, Kennedyho centrum, Národní galerie umění, Smithsonův institut, univerzity Ivy League, „velké právo“ - velké instituce liberální Ameriky padají Trumpovi jako domino, jedna po druhé. Ti s největší reputací až příliš často kapitulují, počínaje čtvrtou mocí.

Předběžná poslušnost začala dávno před Trumpovou inaugurací 15. ledna. Loni v říjnu majitel deníku Washington Post Jeff Bezos, miliardář, zakladatel a bývalý generální ředitel společnosti Amazon, vycítil, odkud vítr vane, a zasáhl a zrušil redakcí navrhovanou podporu Kamaly Harrisové v nadcházejících prezidentských volbách.



Majitelův zásah do redakční nezávislosti slavného listu, jehož novináři ukončili prezidentství Richarda Nixona, vyvolal rezignaci šéfredaktora Roberta Kagana a ztrátu více než 250 000 předplatitelů. Kagana následovali členové redakční rady David Hoffman a Molly Robertsová a komentátorka Michele Norrisová, první černošská moderátorka National Public Radio (NPR).



Také Los Angeles Times na příkaz miliardáře Patricka Soon-Shionga ustoupily od podpory jakéhokoli kandidáta, což vedlo k odchodu redaktorky Mariel Garzové a členů redakční rady Karin Kleinové a Roberta Greena. Když jednatřicetiletá Soon-Shiongova dcera Nika Soon-Shiongová prohlásila, že rodina odmítla podpořit Harrisovou, „aby odmítla ospravedlnění rozsáhlých útoků na novináře a pokračující války proti dětem“ v Gaze, její otec přispěchal s popřením jakýchkoli podobných náznaků.



Začátkem ledna deník Washington Post odmítl zveřejnit karikaturu držitelky Pulitzerovy ceny Ann Telnaesové, která zobrazovala Bezose, Soon-Shionga a technologické miliardáře Marka Zuckerberga (zakladatele a generálního ředitele společnosti Meta) a Sama Altmana (spoluzakladatele a generálního ředitele společnosti OpenAI), jak nabízejí „pytle peněz soše Trumpa v nadživotní velikosti stojící na zdobeném podstavci s hlavou těsně mimo dohled“. Telneisová na protest proti tomuto zjevnému aktu politické cenzury odešla z Postu, kde pracovala od roku 2008.



Zuckerberg a Bezos měli s Trumpem neshody již v minulosti. Spolu s dalšími miliardáři však byli oba významně přítomni na jeho inauguraci. Stejně tak Elon Musk. Dávno předtím, než rozkvetla jejich láska k Trumpovi, se Musk pokusil Trumpovi vlichotit tím, že obnovil jeho účet na X (dříve Twitter). Jeho latinský výrok „Vox populi, vox dei“ (hlas lidu je hlasem Božím) zní při zpětném pohledu zlověstně.



Meta si pospíšila zaplatit 25 milionů dolarů za urovnání žaloby, kterou Trump podal po svém zákazu na Facebooku po útoku na Kapitol 6. ledna 2020, a úslužně nahradila nezávislé ověřovatele faktů na Facebooku a Instagramu „komunitními poznámkami“ ve stylu X. Nezávislí fact-checkers byli „příliš politicky zaujatí“, vysvětlil Zuckerberg, a bylo „načase vrátit se k našim kořenům kolem svobody projevu“.



Dne 26. února Bezos nařídil redakci Washington Post, že od nynějška budou na názorové stránky listu přijímány pouze názory podporující „osobní svobody“ a „volný trh“ a že „názory odporující těmto pilířům budou ponechány k publikování jiným“. Šéfredaktor názorových rubrik listu The Post David Shipley okamžitě rezignoval. Bezos tvrdí, že se Shipleyho zeptal, zda chce zůstat, a naznačil, že „pokud odpověď nebyla ‚sakra ano‘, pak musela být ‚ne‘“. Není svoboda projevu skvělá?



Miliardáři mohou z přitulení k Trumpovi hodně získat - například snížení daní o 4,5 bilionu dolarů a likvidaci ekologických a jiných regulací - a ještě více ztratit, pokud to neudělají. Pro ty, kteří jsou méně ochotní políbit prsten, má administrativa jiné přesvědčovací prostředky.



Umlčování médií





Ve svém projevu na konferenci Conservative Policy Action Conference (CPAC) 23. února 2024 roztleskávač MAGA Kash Patel vyzval:



Musíme [kolektivně] spojit síly, abychom se postavili nejmocnějšímu nepříteli, jakého kdy Spojené státy viděly, a ne, není to Washington, DC, jsou to mainstreamová média a tito lidé z falešných zpráv. To je naše mise!

O rok později zuří válka MAGA proti médiím na všech frontách.



Kromě jiných „zastrašovacích taktik“ (jak je správně popisuje deník New York Times ), jejichž cílem je ovládat zpravodajství, Trumpova administrativa odstranila reportéry agentury Associated Press z tiskového střediska Bílého domu; zbavila Asociaci korespondentů Bílého domu její historické role při rozhodování o tom, kteří novináři mají přístup k prezidentovi; a pokusila se zrušit Hlas Ameriky, Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svobodná Asie, které Trump obviňuje z „levicové zaujatosti“ a z toho, že nepředkládají „proamerické“ hodnoty.



Deník New York Times si může stěžovat na Trumpovo očerňování svých hvězdných zpravodajů, ale není nad autocenzuru, když na tom záleží. Podle CNN, 5. dubna se „1400 masových protestů“ Ruce pryč! „konalo u státních kapitol, federálních budov, úřadů Kongresu, sídla sociálního zabezpečení, parků a radnic po celé zemi“ a zapojily se do nich „miliony lidí“. Jedena z největších demonstrací se táhla přes 20 bloků po newyorské Páté avenue. Deník The New York Times o tom informoval na straně 18 svého nedělního tištěného vydání.



Podvýbor DOGE Kongresu, v jehož čele stojí Trumpova spojenkyně Marjorie Taylorová Greeneová, pohrozil veřejnoprávním televizním stanicím NPR a PBS, jejichž generální ředitele si 26. března předvolal, „aby vysvětlili, proč by prokazatelně neobjektivní zpravodajství, které produkují pro stále užší a elitářské publikum, mělo být nadále financováno širokou veřejností platící daně“.



Trump mezitím vymohl na ABC News 15 milionů dolarů v rámci mimosoudního vyrovnání v kauze pomluvy kvůli jejímu informování o procesech s E. Jean Carrollovou a jeho kampaň žaluje Daily Beast za pomluvu v „průhledném pokusu zastrašit The Beast a umlčet nezávislý tisk“. Další zastrašovací soudní spory probíhají proti CBS News, Des Moines Register a Pulitzerově radě.

Obtěžování právníků





Trump využil exekutivních příkazů k tomu, aby šel po několika špičkových advokátních kancelářích, které se ujaly případů a zastupovaly klienty, kteří se mu nelíbí. Příkazem proti advokátní kanceláři Jenner & Block ji například potrestal za pro bono zastupování transsexuálů a imigrantů. Sankce uvalené na tuto a další praxe zahrnují odebrání bezpečnostních prověrek jejich právníkům, zákaz federálním úřadům s nimi obchodovat a vyloučení z budov federální vlády - včetně soudů.



Výkonné memorandum z 22. března, zaměřené zejména na imigrační právníky, nařizuje „generální prokurátorce, aby usilovala o sankce proti advokátům a právnickým firmám, které vedou frivolní, nepřiměřené a šikanózní soudní spory proti Spojeným státům“, čímž se stává riskantní vést jakékoli soudní spory proti jakémukoli vládnímu úřadu.



Zatímco Jenner & Block a dvě další firmy tyto příkazy napadají u soudu, čtyři další „velké právnické“ firmy - Paul Weiss, Skadden Arps, Milbank a Willkie Farr - nejenže ustoupily Trumpovým požadavkům, ale souhlasily s tím, že věnují miliony dolarů na bezplatnou právní práci ve prospěch věcí, které Trump podporuje, aby se vyhnuly sankcím. Nejlepší je stát na správné straně šéfa, i když je šéf zjevně na špatné straně zákona.



Na obranu „všech firem a právníků, kteří bojují proti nezákonným exekutivním opatřením tohoto prezidenta“, napsali vedoucí partneři advokátní kanceláře Keker, Van Nest & Peters :



Soucítíme s vámi. Bereme vážně své závazky vůči našim klientům, spolupracovníkům, zaměstnancům a jejich rodinám. V této klíčové chvíli však musí najít odvahu i klienti. A partneři velkých firem - kteří často vydělávají miliony ročně - musí být ochotni finančně riskovat, když je v sázce osud našeho národa, budoucnost naší profese a samotný právní stát.



Můžete podpořit právo právníků zastupovat nepopulární klienty a kauzy proti mocným silám - v podstatě přísahu, kterou jsme všichni složili, když jsme se stali členy advokátní komory. Nebo můžete sedět, kontrolovat svůj bankovní zůstatek a sledovat, jak se vaše svobody spolu s právním systémem a trojstranným systémem vlády, který bychom neměli považovat za samozřejmost, řítí do záhuby.



Hra na strunu terorismu





S odvoláním na ustanovení zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti z roku 1952, které vládu opravňuje k deportaci osob, pokud existují „rozumné důvody“ domnívat se, že jejich přítomnost v zemi „by mohla mít potenciálně závažné nepříznivé zahraničněpolitické důsledky pro Spojené státy“, zadrželi agenti ICE Mahmouda Khalila, trvalého obyvatele USA a nedávného postgraduálního studenta Kolumbijské univerzity, před očima jeho osm měsíců těhotné manželky - která je americkou občankou - a od té doby ho zadržují nejprve v New Jersey a poté v Louisianě. Jediné, co brání jeho deportaci, je soudní spor.



Khalilovým proviněním je vedoucí úloha, kterou sehrál při loňských protestech na Kolumbijské univerzitě proti izraelské genocidě v Gaze. Jak však zdůrazňují jeho právníci:



Khalil nebyl nikdy obviněn, obžalován ani odsouzen za žádný trestný čin. Byl vytržen ze svého domova, zadržen a hrozilo mu vyhoštění jako odplata za jeho politické přesvědčení. Jeho případ představuje jasný pokus Trumpovy administrativy umlčet disent, zastrašit naše univerzity a zaútočit na naši svobodu.

Khalilův případ je prvním z mnoha. Mezi další (o kterých víme) patří Badar Khan Suri, Yunseo Chung, Ranjani Srinivasan, Alireza Doroudi a Momodou Taal.



Doktorandka Tuftsovy univerzity Rümeysa Öztürk, která je v USA na vízum F-1, byla maskovanými a anonymními agenty ICE unesena z ulice, převezena do 2400 kml vzdáleného detenčního zařízení bez přístupu k právníkovi a bylo jí vyhrožováno deportací pouze za to, že se stala spoluautorkou článku pro školní studentské noviny, jehož obsah se nelíbí ministru zahraničí Marcu Rubiovi.



Podle jeho vlastního svědectví, Rubio od té doby zpětně zrušil víza stovkám dalších zahraničních studentů „šílenců“ na základě toho, že jejich příspěvky na sociálních sítích ukazují, že představují hrozbu pro národní bezpečnost, takže jim hrozí deportace bez řádného procesu, „potenciálně do jiných zemí než do studentovy vlasti“ (můj důraz).



Přesně to se stalo 238 venezuelským migrantům, kteří byli deportováni do Salvadoru a bez soudu uvězněni v notoricky známém brutálním centru pro zadržování teroristů v Tecoluce. Údajně byli členy „teroristického“ zločineckého gangu Tren de Aragua, což však nikdy nebylo soudně prokázáno. V tomto případě Trump překroutil zákon o nepřátelích cizinců z roku 1798 a definoval Tren de Aragua jako „vetřelce“ do Spojených států. Jediným „důkazem“ spojujícím homosexuálního holiče Andryho José Hernándeze Romera s gangem bylo jeho tetování korunkou - které je v jeho venezuelském rodném městě tradiční.



Poselství zní: drž hlavu dole, nos čistý a pusu zavřenou a budeš v pořádku. Neříkejte, že jste nebyli varováni.



Na tomto pozadí Trumpovo jmenování Kashe Patela ředitelem FBI vyvolalo mnoho znepoikojení. Patelův životopis je dlouhý na „boj proti terorismu“ a chlubí se tím, že „spolupracuje s jednotkami speciálních sil naší země první úrovně na provádění společných globálních cílených operací téměř ve všech bojištích po celém světě“. Nyní se vrací domů. Specifické asociace „terorismu“ jsou využívány k zahájení skutečné hrůzovlády.



Trumpovo Kennedyho centrum





Dne 7. února zveřejnil Trump na sociální síti Truth Social překvapivé oznámení týkající se Centra Johna F. Kennedyho pro múzická umění, jehož každoročnímu udílení cen se během svého prvního funkčního období v Bílém domě ostentativně vyhýbal:



Na můj pokyn uděláme Kennedyho centrum ve Washingtonu D.C. zase VELKÉ. Rozhodl jsem se okamžitě propustit několik osob ze správní rady, včetně jejího předsedy, které nesdílejí naši vizi Zlatého věku v umění a kultuře.

Brzy oznámíme složení nové správní rady s úžasným předsedou DONALDEM J. TRUMPEM!





Trump dále vyhodil dvě desítky členů tradičně dvoustranické správní rady a nahradil je loajalisty MAGA, včetně manželek viceprezidenta J. D. Vance a ministra obchodu Howarda Lutnicka, personální šéfky Bílého domu Susie Wilesové (a její matky Cheri Summerallové), megadonátorky Patricie Dugganové, osobností Fox News Laury Ingrahamové a Marie Bartilomo a manželek několika obchodních spojenců.



Trump poté nechal správce zvolit předsedou místo miliardáře a filantropa Davida Rubensteina, odvolal dlouholetou ředitelku centra Deborah Sutterovou a další vedoucí pracovníky a do funkce dočasného prezidenta dosadil Richarda Grenella, bývalého zastupujícího ředitele národní zpravodajské služby. Grenell na konferenci CPAC řekl, že jeho vizí pro centrum je „učinit umění opět velkým“ a „o Vánocích uspořádat velkou, obrovskou oslavu narození Krista“.



Trump svým příznivcům slíbil, že „právě v loňském roce se v Kennedyho centru konaly Drag Shows zaměřené speciálně na naši mládež - TOHLE PŘESTANE“. Místo toho chce, aby centrum uvádělo Kamelot, Hello Dolly!, Šumaře na střeše, Kočky a Fantoma opery. Zdá se, že ho neodradil ani fakt, že v Severní Americe se v současné době hraje pouze Fantom - ty ostatní hry měly premiéru v letech 1960, 1963, 1964, 1981 a 1986.



Mezitím, v jednom z těch bohatě symbolických detailů, kde čert rád číhá, zmizely z webových stránek centra záznamy o představení 1776, v němž si multirasové obsazení složené z ženských, trans a nebinárních umělkyň obléklo bryndáky, boty s přezkami a paruky, aby ztvárnilo výhradně bílé Otce zakladatele Ameriky.



Desítka zaměstnanců centra, včetně Ellen Palmerové, viceprezidentky pro firemní angažovanost, a Leslie Millerové, senior viceprezidentky pro rozvoj, dala kvůli převzetí aktivisty MAGA výpověď. Herečka Issa Rae, televizní producentka (známá ze seriálů Skandál a Bridgerton ) Shonda Rhimes, operní pěvkyně Renée Fleming, hudebníci Rhiannon Giddens a Ben Folds a další umělci přerušili styky s centrem nebo zrušili nadcházející vystoupení.



Muzikálový hit Lina-Manuela Mirandy Hamilton, který se měl hrát několik týdnů v roce 2026 a pravděpodobně by byl nejvýdělečnější událostí sezóny, byl stažen svým producentem. Miranda to vysvětlil: „Kennedyho centrum nebylo vytvořeno v tomto duchu a my nebudeme jeho součástí, dokud je to Trumpovo Kennedyho centrum.“



Dary vysychají, prodej vstupenek prudce klesl a příjmy se propadly. Na tom nezáleží. Velká americká kulturní revoluce musí pokračovat.



Uvnitř muzeí jde diverzita k soudu





Už v roce 2021 Národní galerie umění ve Washingtonu oznámila, že její „strategickou prioritou“ je „zaměřit se na rozmanitost, rovnost, přístup a inkluzi v celé naší práci s cílem diverzifikovat příběhy, které vyprávíme, způsoby, jakými je vyprávíme, a naše zaměstnance“.



Metriky pro měření úspěšnosti plánu zahrnovaly zvýšení genderové, rasové a etnické rozmanitosti v akvizicích a také „pokrok směrem ke speciálním výstavám a instalacím stálé sbírky ... které vyprávějí neevropské umělecké příběhy ... [a] zahrnují významné procento nebílých umělců a umělkyň“.



Během následujících tří let muzeum „přijalo svého prvního kurátora afroamerického umění, přijalo barevné správce do správní rady a začalo pořádat více výstav žen a barevných umělců“. Tento proces liberální osvěty se nyní náhle zastavil.



V reakci na Trumpův exekutivní příkaz z 20. ledna, který zakazuje „nezákonné a nemorální diskriminační programy vystupující pod názvem ‚diverzita, rovnost a inkluze‘ (DEI)“ ve všech agenturách a subjektech federální vlády, NGA oznámila, že „uzavřela svou kancelář pro sounáležitost a inkluzi a odstranila související jazyk z našich webových stránek“.



NGA není agenturou ani subjektem federální vlády a USA nejsou Sovětský svaz ani Severní Korea. Prezident nemůže (zatím) jednoduše nařídit, co smí NGA a další muzea vystavovat. NGA však dostává 80 % svého provozního rozpočtu od federální vlády a těžko mohla argumentovat.



Obavy ze ztráty federálního financování pravděpodobně také vysvětlují, proč Národní nadace pro umění zrušila granty Challenge America určené na „rozšíření dosahu umění na nedostatečně pokryté skupiny/komunity“ a místo toho upřednostnila „projekty, které oslavují bohaté umělecké dědictví a kreativitu národa tím, že uctívají půlstoletí Spojených států amerických (America250)“. Diskrétnost je lepší část odvahy.



Bělení minulosti





Snad nejzlověstnějším kulturním nařízením MAGA je zatím Trumpův exekutivní příkaz z 27. března nazvaný „Obnovení pravdy a zdravého rozumu v americké historii“. Trump začíná:



V uplynulém desetiletí byli Američané svědky soustředěného a rozsáhlého úsilí o přepisování historie našeho národa, kdy byla objektivní fakta nahrazena zkresleným vyprávěním, které se řídilo spíše ideologií než pravdou. Toto revizionistické hnutí se snaží zpochybnit pozoruhodné úspěchy Spojených států tím, že jejich základní principy a historické milníky staví do negativního světla. V rámci této historické revize je bezkonkurenční odkaz našeho národa, který prosazuje svobodu, individuální práva a lidské štěstí, rekonstruován jako rasistický, sexistický, utlačovatelský nebo jinak nenapravitelně chybný.





Pamětlivi snad rozsáhlého výslechu přesně toho, čí historie byla připomínána na veřejných prostranstvích, který následoval po protestech Black Lives Matter v roce 2020, příkaz nařizuje ministru vnitra, aby:



přijmul opatření ... k zajištění toho, aby žádné veřejné památníky, pomníky, sochy, značky nebo podobné objekty v působnosti ministerstva vnitra neobsahovaly popisy, vyobrazení nebo jiný obsah, který nevhodně znevažuje minulé nebo žijící Američany (včetně osob žijících v koloniálních dobách), a místo toho se zaměřovaly na velikost úspěchů a pokroku amerického lidu.

Trump si vyhrazuje nejostřejší palbu na Smithsonian Institution - jejíž 21 muzeí, 21 knihoven a 14 vzdělávacích a výzkumných center ve Washingtonu DC z ní činí jeden z největších a nejvlivnějších znalostních komplexů na planetě. Je zděšen, že:



Smithsonian American Art Museum dnes představuje výstavu „The Shape of Power: Stories of Race and American Sculpture“ (Tvar moci: příběhy rasy a amerického sochařství), která ukazuje, že „společnosti včetně Spojených států využívaly rasu k vytváření a udržování systémů moci, privilegií a zbavení práv“. Výstava dále tvrdí, že „sochařství bylo mocným nástrojem při prosazování vědeckého rasismu“, a prosazuje názor, že rasa není biologickou skutečností, ale sociálním konstruktem, a uvádí, že „rasa je lidský vynález“.





Z toho jasně vyplývá, že pokud běloši dominují americké společnosti, musí důvody spočívat v biologické nadřazenosti bílé „rasy“, nikoli v historii postavené na dvou pilířích - genocidě původních obyvatel Ameriky a zotročení milionů Afričanů. Neskrývané fašistické kořeny Trumpova světonázoru jsou zde všem na očích.



Příkaz dále nařizuje J. D. Vanceovi, aby jako člen regentské rady „odstranil nevhodnou ideologii“ ze Smithsonova institutu a „zajistil, aby budoucí prostředky ... zakazovaly výdaje na exponáty nebo programy, které ... propagují programy nebo ideologie neslučitelné s federálními zákony a politikou“.



Smithsonian dosud oficiálně neodpověděl . Znovu však připomíná, že ačkoli není součástí žádné složky americké vlády, dvě třetiny ročního rozpočtu této instituce ve výši 1,25 miliardy dolarů pocházejí z federálních příspěvků. Ministr Lonnie Bunch, který Národní muzeum afroamerické historie a kultury (NMAAHC) založil, stojí před těžkou volbou.



NMAAHC bylo dalším cílem Trumpova exekutivního příkazu. Básník Kevin Young, Bunchův nástupce ve funkci ředitele NMAAHC, byl 10. března postaven mimo službu na dobu neurčitou. Dne 4. dubna rezignoval, „aby se mohl soustředit na psaní“.



Válka proti vědě a vzdělávání





Administrativa začala oslabovat americké univerzity již na počátku Trumpova druhého funkčního období, kdy škrty ve federálním financování výzkumu způsobily zmrazení náboru zaměstnanců, zavírání laboratoří, propouštění, omezování přijímání absolventů a stahování pracovních nabídek. Mezi postižené školy patřily MIT, Stanford, Johns Hopkins a University of Pennsylvania.



V Národních zdravotních ústavech (NIH), které nyní spadají pod jurisdikci skeptika vůči vakcínám Roberta Kennedyho mladšího, byly pozastaveny činnosti grantových komisí, což zablokovalo financování lékařského výzkumu v hodnotě milionů dolarů.



Dne 27. března Kennedy oznámil zrušení 10 000 pracovních míst, včetně vedoucích pracovníků oddělení regulujících potraviny a léky, studujících chronické nemoci a rizika ekologických katastrof a zaměřených na prevenci HIV. Mezi propuštěnými bylo i jedenáct hlavních výzkumných pracovníků, kteří vedou výzkumné týmy. Jeden z vedoucích vědců NIH předpověděl, že výsledkem bude „chaos“, přičemž ohrožen bude zejména špičkový neurologický výzkum.



O mnohém vypovídá, že mezi stovkami „slov, která se nyní federálním agenturám nedoporučuje používat“ (podle kompilace vládních dokumentů v New York Times ), jsou nejen slova jako černoch, postižení, rovnost, gender, historicky, domorodá komunita, transgender a ženy, ale také čistá energie, klimatická krize a klimatická věda.



V noci na 3. dubna začaly státní humanitní rady a příjemci grantů z National Endowment for the Humanities (NEH) dostávat e-maily, v nichž jim bylo sděleno, že jejich financování okamžitě končí, protože agentura bude „nově směřovat přidělování finančních prostředků v rámci podpory prezidentovy agendy“.



Nový úřadující ředitel agentury Michael McDonald, který byl jmenován poté, co jeho předchůdkyně Sally Loweová byla nucena odstoupit „na pokyn prezidenta Trumpa“, sdělil vedoucím pracovníkům NEH, že bude zrušeno až 85 % současných grantů agentury. V budoucnu se NEH zaměří na „vlastenecké programy“. Deník The New York Times již dříve informoval, že DOGE chce snížit počet zaměstnanců NEH o 80 procent ze 180 zaměstnanců.



Ačkoli se NEH nechystá najít lék na rakovinu - tato vyhlídka se právě díky škrtům v NIH značně vzdálila - neměli bychom pochybovat co je zde v sázce. Podle jeho internetových stránek:



NEH je jedinou federální agenturou ve Spojených státech, která se zabývá financováním humanitních věd. Od svého založení v roce 1965 udělila NEH více než 6 miliard dolarů v grantech muzeím, historickým památkám, vysokým školám, univerzitám, výuce K-12, knihovnám, veřejnoprávním televizním a rozhlasovým stanicím, výzkumným institucím, nezávislým vědcům a svým pobočkám v podobě rad pro humanitní vědy v každém z 56 států a jurisdikcí. Skupiny nezávislých externích hodnotitelů posuzují a vybírají nejlépe hodnocené návrhy, které obdrží granty.





Kdo potřebuje odborníky? Stejně jako ve všem ostatním, i v této oblasti ví nejlépe samozvaný stabilní génius v Bílém domě.



Antisemitismus





Vedle těchto škrtů Trumpova administrativa zaútočila na akademickou svobodu pod záminkou boje proti „antisemitismu“, který byl v Trumpově Americe, stejně jako v Bidenově Americe, nově definován tak, aby zahrnoval prakticky jakoukoli kritiku „pravděpodobně genocidních“ akcí Izraele v Gaze, a to i v případě, že kritici jsou židé.



Dne 7. března Trumpova takzvaná Federální pracovní skupina pro boj s antisemitismem oznámila okamžité zrušení federálních grantů a smluv ve výši 400 milionů dolarů Kolumbijské univerzitě v New Yorku „kvůli pokračující nečinnosti školy tváří v tvář přetrvávajícímu obtěžování židovských studentů“. V prohlášení se dále uvádí:



Rozhodný krok ministerstva spravedlnosti, ministerstva zdravotnictví, ministerstva životního prostředí a úřadu GSA ke zrušení grantů a smluv Kolumbijské univerzity slouží jako upozornění pro všechny školy a univerzity, které dostávají federální peníze, že tato administrativa použije všechny nástroje, které má k dispozici, k ochraně židovských studentů a ukončení antisemitismu na univerzitních kampusech.





Ministerstvo školství - orgán, který se Trump zavázal zrušit, ale který má mezitím své využití - 10. března upozornilo šedesát elitních institucí, že jsou vyšetřovány kvůli „antisemitské diskriminaci a obtěžování“.



Ve skutečnosti Columbia pod vedením prezidentky Minouche Shafikové, která pod nátlakem republikánů odstoupila v srpnu 2024, a její nástupkyně Katriny Armstrongové, dělala, co mohla, aby ochránila židovské studenty.



Univerzita mimo jiné omezila přístup do kampusu pouze těm, kdo mají průkaz Columbia ID; zpřísnila pravidla pro pořádání akcí; přepracovala postupy „pro hlášení obvinění z nenávistných projevů, obtěžování a jiných forem rušivého chování, včetně antisemitského chování“; „posílila kanály pro hlášení ...“. doplnění interních zdrojů prostřednictvím týmu externích vyšetřovatelů“; zřídila pracovní skupinu pro antisemitismus; zakázala studentské spolky, včetně Židovského hlasu pro mír; dvakrát pozvala newyorskou policii k rozehnání protestů, což vedlo k desítkám zatčení; disciplinárně potrestala protestující studenty; odvolala tři děkany za údajně antisemitské textové zprávy; a donutila profesorku práva Katherine Frankeovou odejít do předčasného důchodu za její tvrzení, že „studenti, kteří ‚přišli přímo z vojenské služby‘, ‚jsou známí tím, že obtěžují palestinské a jiné studenty na naší škole‘ - což je narážka na případ, kdy bývalí studenti z Kolumbijské armády postříkali protestující neznámou látkou a několik z nich skončilo v nemocnici.



Těžko říct, co víc mohla univerzita rozumně udělat pro ochranu své židovské komunity - jejíž mnozí členové byli (a jsou) v protestech aktivní. Ale na faktech (a židech) zde nezáleží. Jde o sdělení.



Jak napsali newyorští kongresmani Jerry Nadler a Adriano Espaillat ve společném prohlášení:



Zrušení federálních grantů Kolumbijské univerzitě není o boji proti antisemitismu, ale o válce Trumpovy administrativy proti vzdělávání a vědě... Dnešní oznámení nijak nepřispívá k bezpečnosti židovských studentů a vysílá mrazivý vzkaz, že univerzity se musí přizpůsobit agendě MAGA, jinak jim hrozí finanční krach.





Administrativa od té doby vyhrožuje, že Princetonu, Harvardu, Brownu a dalším elitním univerzitám zruší federální financování v hodnotě miliard dolarů kvůli jejich údajné toleranci antisemitismu, a Pennsylvánské univerzitě pozastavila výzkumné granty ve výši 175 milionů dolarů kvůli transgenderovému plavci, který školu naposledy reprezentoval v roce 2022.



Ustupování





Tváří v tvář hrozbě dalších škrtů ve financování Columbia ustoupila Trumpovu vydírání a souhlasila mimo jiné se zákazem obličejových roušek, najala 36 „speciálních důstojníků“ k zatýkání osob a dosadila „vyššího prorektora“, který převezme vedení katedry blízkovýchodních, jihoasijských a afrických studií a Centra pro palestinská studia s mandátem „přezkoumat všechny aspekty vedení a učebních osnov“.



Desítky škol, včetně UCLA, University of Florida, Georgia Tech, Iowa State University, University of Michigan, Texas A & M, United States Naval Academy, University of Virginia a celého systému University of North Carolina a University of Texas, si pospíšily s uzavřením kanceláří DEI, zrušením programů DEI a vymazáním prohlášení DEI ze svých webových stránek.



Harvard - nejbohatší univerzita na světě s nadačním jměním 53,2 miliardy dolarů - pozastavil své výzkumné partnerství s univerzitou Birzeit na Západním břehu Jordánu a odvolal ředitele a zástupce ředitele svého Centra pro blízkovýchodní studia, Cemala Kafadara a Rosie Bsheerovou. Newyorská univerzita zrušila přednášku Dr. Joanne Liuové, bývalé vedoucí Lékařů bez hranic, o problémech v humanitárních krizích kvůli obsahu některých jejích prezentací. Odvážili se zmínit oběti v Gaze a škrty v USAID.



Yaleova univerzita propustila íránskou právničku Helyeh Doutaghiovou, významnou kritičku izraelské války v Gaze, kvůli jejímu údajnému spojení s palestinskou charitativní organizací, kterou americká vláda označila za sponzora terorismu. Univerzita Johnse Hopkinse vydala pokyn, aby vyučující, zaměstnanci a studenti nepřekáželi příslušníkům ICE, pokud se pokusí zatknout některého člena univerzitní komunity v areálu univerzity, ani nedávali nikomu tip, že je ICE pronásleduje, „ani se nezapojovali do žádného chování ve snaze umožnit jim opustit areál nebo se skrýt“.



Několik statečných zdrženlivců, jako je Brown, Tufts, senát Rutgersovy univerzity a jeden osamělý děkan Michiganské univerzity na Penny W. Stamps School of Art & Design, se nátlaku Trumpovy administrativy postavilo, ale mnoho dalších institucí nikoli.



Dokonce i Barack Obama - který stejně jako bývalí prezidenti Bill Clinton, George Bush a Joe Biden o Trumpově útoku na liberální Ameriku ostudně mlčel - byl pohnut k vyjádření:



Pokud jste univerzita, možná si budete muset ujasnit, zda vlastně děláme věci správně. Porušili jsme ve skutečnosti naše vlastní hodnoty, náš vlastní kodex, porušili jsme nějakým způsobem zákon?



Pokud ne a jste jen zastrašováni, no, měli byste být schopni říct, proto jsme dostali tak velkou dotaci.



Slepice se vracejí domů, aby se vyspaly





Až na několik výjimek - z nichž nejvýznamnější jsou Alexandra Ocasio Cortezová, Ilhan Omarová, Rashida Tlaibová, Summer Leeová a další členové „družstva“ - demokraté proti Trumpově bleskovému útoku nepostavili žádnou významnou opozici.



Místo aby bojkotovali - nebo se dokonce dostavili a otočili se zády - Trumpův projev před oběma komorami Kongresu 3. března, vyzval Hakeem Jeffreys své kolegy, aby zachovali „silnou, rozhodnou a důstojnou“ přítomnost. Pod vedením Chucka Schumera hlasoval s republikány dostatečný počet senátních demokratů, aby potvrdili téměř všechna Trumpova jmenování a schválili zákon o financování, který demokraté ze Sněmovny reprezentantů charakterizovali jako „útok na kritické programy pro zranitelné Američany“.



Kamala Harrisová se nechvalně proslavila tím, že během volební kampaně umlčela lidi, kteří se odvážili protestovat proti její politice v Gaze, svou hláškou „Mluvím já“ - což je postoj, který ji dost možná stál volby. Průzkum společnosti YouGov zveřejněný 20. ledna ukázal, že „29 % Američanů, kteří v roce 2020 volili Bidena a v roce 2024 nevolili Harrisovou, uvedlo jako důvod, proč neodevzdali svůj hlas, ‚izraelské násilí v Gaze‘“. To mohlo stačit na zvrácení rovnováhy v klíčových rozhodujících státech Michigan, Wisconsin a Pensylvánie, což by Harrisovou vyneslo do Bílého domu, pokud by hlasování dopadlo opačně. Nyní Harrisová mluví pouze na realitních kongresech v Austrálii (kde je uvedeno, že neposkytuje „žádné rozhovory“ médiím).



Vrcholem „odporu“ demokratů je 25hodinový projev Coreyho Bookera v Senátu, který překonal dosavadní rekord v řerčnění, jenž stanovil arci-segregační Strom Thurmond při obhajobě zákona o občanských právech v roce 1957. Za celou tu dobu se Booker ani jednou nezmínil o genocidě v Gaze - ani o potlačování protestů v USA.



O dva dny později Booker hlasoval proti pokusu Bernieho Sanderse zablokovat prodej nových zbraní Izraeli v hodnotě 8,8 miliardy dolarů, včetně více než 35 000 dvoutisícových bomb, jejichž prodej Bidenova administrativa pozastavila. Jeho dva návrhy byly zamítnuty většinou 83-15 a 82-15 hlasů. Pouze 14 demokratů (ze 45) se odchýlilo od stranické linie.



A zde je v kostce problém. Demokraté nemohou věrohodně vést odpor proti Trumpovu pošlapávání demokratických norem a právního státu v Americe, protože přesně to Bidenova-Harrisova administrativa - spolu s většinou ostatních západních vlád - dělala ve vztahu ke Gaze posledních 18 měsíců.



Slovy aktivistického spisovatele Ta-Nehisiho Coatese, který 21. února promluvil ke studentům na Michiganské univerzitě:



„Proč se Demokratická strana nedokáže bránit tomuto útoku na demokracii?“ ptal se v této chvíli. Ať už považujete stav demokracie v Americe za jakýkoli... Rád bych vám řekl, že pokud nedokážete udělat tlustou čáru za genocidou, pokud nedokážete bojovat za něco, co je tak zjevně a očividně nespravedlivé, pokud se nedokážete postavit proti dvoutisícovým [kilovým] bombám svrženým na školy a nemocnice, co znamená všechno ostatní?





Derek Sayer je emeritním profesorem Albertské univerzity a členem Kanadské královské společnosti. Jeho nejnovější kniha Postcards from Absurdistan( Pohlednice z Absurdistánu): Praha na konci dějin, získala v roce 2023 Kanadskou židovskou literární cenu za vědeckou práci a stala se finalistou ceny PROSE Award asociace amerických nakladatelů v oboru evropských dějin.





Článek vyšel včera v kanadském časopise Canadian Dimension. Zdroj v angličtině je ZDE

