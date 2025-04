Channel 4 News: Čína slibuje, že bude bojovat až do konce

8. 4. 2025

čas čtení 21 minut

Moderátor z Washingtonu, Channel 4 News, úterý 8. dubna 2025, 19 hodin: Čína slibuje, že bude bojovat až do konce poté, co Trump pohrozil dalšími cly. Jsou obě ekonomické velmoci na kolizním kurzu? Dobrý večer z Bílého domu ve Washingtonu. V tomto městě se říkalo, že "jde o ekonomiku, blbče". Ale za prezidenta Trumpa se z toho stalo "Jde o politiku, blbče". A pokud se současná tahanice zvrhne v plnohodnotnou obchodní válku, někteří by dokonce mohli říct, že to je jen hloupá politika. I když trhy si dnes oddechly a snížily část svých obrovských ztrát z minulého týdne. Nebezpečí však ještě zdaleka není zažehnáno. Zítra začíná nejnovější vlna amerických cel, kdy většině čínského dovozu hrozí ohromující 104% daň. Obchod se stal zkouškou síly mezi dvěma nejbohatšími zeměmi světa. Pro mnoho Američanů, a to nejen pro Trumpovy věrné, šlo vždy o zadržování vzestupu Číny. Pro Si Ťin-pchinga a čínský národ jde o to, aby se s nimi zacházelo s respektem, který si ta velmoc zaslouží.Nyní se trhy po celém světě po několika posledních dnech velmi těžkých ztrát mírně zvedly, i když se jim podařilo obnovit jen zlomek částky, která byla vymazána, hodnoty akcií od doby, kdy Donald Trump rozpoutal celní vřavu. To vše na základě nadějí, že jednání s některými hlavními americkými obchodními partnery by jim mohla umožnit vyhnout se nejtrestnějším clům. Čína však stále usiluje o to, aby bojovala až do konce. Reportáž přináší naše ekonomická zpravodajka Helia Ebrahimi.

Trhy se po celém světě po několika posledních dnech velmi těžkých ztrát mírně zvedly, i když se jim podařilo obnovit jen zlomek částky, která byla vymazána, hodnoty akcií od doby, kdy Donald Trump rozpoutal celní vřavu. To vše na základě nadějí, že jednání s některými hlavními americkými obchodními partnery by jim mohla umožnit vyhnout se nejtrestnějším clům. Čína však stále usiluje o to, aby bojovala až do konce. Reportáž přináší naše ekonomická zpravodajka Helia Ebrahimi.







Reportérka: Bitva o světovou nadvládu, kterou svádějí Donald Trump a prezident Si, se odehrává v podobě krachů na trzích, lodních linek a měnových válek. Prezident Trump nyní rozbíjí světový řád. Rozpadne se však světová ekonomika, nebo bude reformována do jiné podoby? Společnost Black Rock je největším světovým správcem fondů, který drží aktiva v hodnotě 11 bilionů dolarů. Jak tedy vidí vývoj na trhu jedna z jejich evropských šéfek?





Helen Jewellová, BlackRock: „V tuto chvíli to není vyřešeno. Nacházíme se v období nejistoty a v období volatility na trhu. Myslím si, že velkou nejistotou je samozřejmě to, kam tato cla dopadnou a jak dlouho bude trvat, než se to skutečně projeví.“





Reportérka: Trhy se dnes všechny přiklonily k zelené barvě naděje a vzpamatovávají se z některých bolestí posledních dní. Propast finančních ztrát postavená proti ostatním nedávným prezidentským obdobím však pro Trumpa stále nevypadá dobře.





Helen Jewellová, BlackRock: „Rozhodnutí Spojených států zavést cla mělo a bude mít i nadále obrovské důsledky pro světovou ekonomiku. Tyto důsledky se odrazily v reakci, kterou jsme na světových trzích pozorně sledovali.“





Reportérka: Čína slíbila, že bude bojovat až do konce, zatímco Trump zvýšil své hrozby, že uvalí další clo, které by mohlo Číně způsobit 104% daňové sazby. Čínský jüan klesl na nejnižší úroveň od roku 2023. Paradoxně tak pomohl čínskému vývozu. Před zítřejším zahájením recipročních cel ministr financí Scott Besson vystoupil, aby naznačil, že by mohlo dojít k dohodě.





„Myslím, že až 70 zemí kontaktuje Bílý dům, jak přijít a vyjednávat.“





Americký obchodní zástupce však veškeré naděje trhu na pozastavení obchodu zlehčoval.





„Ano, tarify jsou naplánovány tak, aby vstoupily v platnost. V současné době vedeme jednání s nejrůznějšími zeměmi. Prezident je ve svém postoji pevný.“





Společnost Black Rock je významným investorem do těžce postižených amerických společností, jako je Apple, i do odolnějších britských akcií, jako je Next. Snaží se zjistit, jak hluboko budou tyto obchodní bariéry zakořeněny.





Helen Jewellová, BlackRock: „Pokud se nedočkáme řešení, nebo pokud se skutečně cla nepohnou z místa, kde jsou v tuto chvíli, a uvidíme, že se projeví skutečná inflace, a to samozřejmě začne hrát na mysl spotřebitelů, od vašeho telefonu přes auto až po letadla na obloze, vše je vyrobeno z různých komponentů z celého světa.“





Reportérka: A to je ten problém - snažíme se přepsat mezinárodní obchod. Letadlo Boeing 737 má asi 2000 dílů pocházejících od 700 různých dodavatelů, kteří několikrát křižují zeměkouli. Podívejte se na křídla Boeingu. Pocházejí z Japonska. Zatímco trup je z Itálie, některé díly dveří jsou z Kanady a motor je od britského Rolls Royce. Snaha to všechno předělat by trvala roky, ne-li desetiletí, a mezitím budou nyní čelit mnohem vyšším clům. Pro společnosti jako Ryanair, které mají objednáno 30 Boeingů 737, by to mohlo znamenat dodatečné dovozní poplatky ve výši více než 400 milionů liber, které budou nakonec přeneseny na cestující, kteří si rezervují dovolenou.





Helen Jewellová, BlackRock: „Největší obavy v tuto chvíli vzbuzuje to, že se všichni z pohledu investic, z pohledu firem prostě zastavují. Všichni teď zadržují dech. Když se lidé nadechují, nedělají nic. Firmy neinvestují do nových závodů, lidé nepřesouvají pracovní místa, neberou práci. A to je vlastně to, co je z investičního hlediska nejvíce znepokojující. Potřebujete tu jistotu, jak se věci budou vyvíjet.“





Reportérka: To, jak se dříve ekonomika řídila, bylo v roce 1944 celkem jasné. Velmoci vytvořily brettonwoodský systém, jehož základem byl dolar. Jaká dohoda o utváření světového řádu bude uzavřena v období po Pax Americana a po nadvládě dolaru?





Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Nazak Nikakhtar. Během prvního prezidentství Donalda Trumpa působila jako asistentka ministra na ministerstvu obchodu. Moc vám děkuji, že jste přišla do našeho pořadu. Chci jen znát vaši reakci na to, co říkají Číňané v reakci na hrozící zvýšení cel ze strany Donalda Trumpa. Řekli, že proti tomu budou bojovat až do konce, jaká je vaše reakce na to? A co Amerika? Budete v této věci bojovat až do konce?





Nazak Nikakhtar: Si Ťin-pching napíná svaly. Si Ťin-pching už není ten samý vůdce jako v roce 2018, kdy, víte, prezident Trump vyjednal dohodu o první fázi. Si Ťin-pching si upevnil moc. Zdomácnil dodavatelské řetězce špičkových technologií. V podstatě nechal některé klíčové globální dodavatelské řetězce sedět přímo a výhradně v Číně. Z jeho pohledu jsem přesvědčena, že je ochoten bojovat až do hořkého konce, protože už nechce políbit prsten. Jde mu o zachování tváře a má příliš velkou moc. Bude dál napínat svaly. A víte, musíme si uvědomit, že prezident Trump je Newyorčan. Když mu to vrátíte, vrátí vám to dvakrát tak tvrdě. Takže si myslím, že rukavice jsou nyní hozeny a čeká nás období, kdy si Čína a USA budou vracet údery dost tvrdě.









Nazak Nikakhtar: Ano, chci říct, že je opravdu důležité mít na paměti, že je to něco, co začala Čína. Máme tu dumping, máme tu subvencování, máme tu manipulaci s trhem, kartelové chování ohledně kapacity, překážky přístupu na trh a seznam pokračuje. Takže to, co si my ve Spojených státech skutečně myslíme, co si myslí politická komunita a co si určitě myslí administrativa, je, že status quo nemůže pokračovat. Rozhodně. Samozřejmě, že to poškodí spotřebitele nyní a ve střednědobém horizontu. Ale co uděláme, co se stane, pokud bude status quo pokračovat a nezmění se? Opravdu potřebujeme dostat některé z těchto kritických dodavatelských řetězců ven z Číny.





Moderátor: Jdete na to ale správným způsobem? Protože rizika, že to uděláte špatně, jsou obrovská a zajímalo by mě, jestli to vůbec přinese zpět taková pracovní místa, v jaká doufáte, že v Americe v rezavém pásu vzniknou.





Nazak Nikakhtar: To je velká otázka, že? Žádná administrativa předtím, a budu k vám upřímná, žádná země nebyla schopna zkrotit čínskou bestii. A americká vláda se snažila s Čínou vyjednávat, snažila se jí zajistit přístup do WTO. Nejrůznější preferenční zacházení, nejrůznější technologické výhody, bude investovat v Číně atd. a Čína své chování nezměnila, situace se skutečně zhoršila. Takže si myslím, že opravdu nikdo nemá křišťálovou kouli, jak to bude probíhat a jestli se dodavatelské řetězce budou, jak moc se budou pohybovat určitě s tím. Ale chci to zdůraznit. Nikdo, žádná země to ještě nezvládla. Takže si myslím, že Trump zkusí tenhle přístup, aby opravdu tvrdě udeřil a uvidíme, kam ho to zavede.





Moderátor: Ale zajímalo by mě, jestli jde o něco mnohem víc než o ekonomiku. Zajímalo by mě, jestli jde skutečně o zadržování vzestupu Číny, zejména Číny, která, ačkoli je nominálně komunistická, poráží Ameriku v její vlastní kapitalistické hře, a pokud to na konci obchodní války dovedete příliš daleko, jak víme z historie, dojde ke skutečné vojenské válce.





Nazak Nikakhtar: Podívejte, to je určitě riziko a na to se komunita národní bezpečnosti skutečně zaměřuje a o tom skutečně mluví. Ale nemyslím si, že to americká vláda skutečně vidí. Abych k vám byla upřímná a poctivá, zadržování Číny, ve skutečnosti to vidí jako ekonomickou soutěž s Čínou. A technologickou konkurenci a americká vláda se opravdu snaží odtrhnout od toho, aby byla subjektem, který podporuje a přispívá k růstu Číny. Pokaždé, když předáváme technologie Číně, čínská vláda je využívá k podpoře Lidové osvobozenecké armády a všech těchto dalších schopností. To americkému průmyslu velmi ubližuje. A skutečně to představuje riziko pro národní bezpečnost. A já si prostě nemyslím, že by americká vláda chtěla, aby se na tom americké společnosti nadále podílely. Nejde tedy o zadržování Číny. Jde jen o to, že USA k tomu nechtějí nadále přispívat a nechtějí být poškozovány tím, že Čína obchází i Mexiko, aby poškodila i náš průmysl. Proto žádáme Mexiko a Kanadu o více.





Moderátor: Nyní se ke mně z Londýna připojuje doktorka Yu Jie, která je vedoucím výzkumnou pracovnicí pro Čínu v Chatham House. Paní doktorko, děkuji, že jste přišel do našeho pořadu. Slyšela jste, jaký je právě americký pohled na věc. Ale chci se vás jako odbornici na Čínu zeptat, když Číňané říkají, že jsou připraveni bojovat až do konce. Jak pro ně ten konec vypadá a co tím myslí?





Dr. Yu Jie: No, konec, nevíme kdy, jak, tato obchodní válka skončí. Ale určitě si myslím, že to, o co se Čína nyní snaží, nemá nic společného s ekonomickou racionalitou, ale spíše s politikou. Chci říct, že to, kde jsme se dnes ocitli, pokud jde o obchodní válku, je skutečně do značné míry odrazem nesmírně složitých vztahů mezi. Pekingem a Washingtonem. Takže si myslím, že jak už řekla předchozí řečnice, je to součást strategie zadržování Číny a Peking nyní hledá řešení, jak se z tohoto pocitu zadržování ze strany Spojených států vymanit. A také jsem si všimla, že celkový čínský vývozu z Číny do Spojených států se skutečně výrazně snížil oproti předchozímu kolu obchodní války. Takže z 20 % celkového čínského vývozu se nyní snižuje na 13 %, to, co vyváží pouze do Spojených států. Takže si myslím, že Peking začal s touto diverzifikací už během prvního kola obchodní války a že to vidí už delší dobu.





Moderátor: Řekněme, že cla budou skutečně uvalena na mimořádnou úroveň 104 % na toto čínské zboží a a obchod mezi Čínou a Amerikou v podstatě skončí. Jak moc se čínská ekonomika bez tohoto obchodu dokáže obejít?





Dr. Yu Jie: No, je zajímavé to říct, myslím 34 % nebo 50 %, to vůbec nehraje velkou roli, pokud jde o čínskou ekonomiku, protože v podstatě to, co chtěl Si Ťin-pching udělat, je dosáhnout pocitu technologické soběstačnosti, Si chce dosáhnout pocitu ekonomické soběstačnosti. Takže do jisté míry tato obchodní válka přichází téměř jako požehnání v přestrojení pro Si Ťin-pchinga, aby mohl zvýšit domácí spotřebu, o kterou usiluje. Nicméně, řeknu to takto, myslím si, že z krátkodobého hlediska to bude pro čínskou ekonomiku nesmírně bolestivé, aby byla schopna tento přechod uskutečnit. Takže si myslím, že v krátkodobém horizontu to bude i pro čínské obyvatelstvo něco dost skličujícího.





Moderátor: Jak jsme řekli na začátku pořadu, je to politika, blbče, nejen ekonomika. Nakolik je to politický střet mezi Spojenými státy, stávající supervelmocí, která se snaží Čínu zadržet, a Čínou, která napíná svaly, aby ukázala vlastnímu lidu a ostatnímu světu, že se velmi výrazně dostala na scénu?





Dr. Yu Jie: No, rozhodně. Myslím, že na jedné straně to souvisí spíše s domácím veřejným míněním vůči Spojeným státům. Myslím si, že skutečně v průběhu posledních osmi let se čínské veřejné mínění skutečně posunulo od pocitu obdivu vůči Spojeným státům k velmi hlubokému, silnému pocitu úzkosti a rozmrzelosti. Takže Si Ťin-pching bude muset reagovat na tento pocit veřejného mínění, to znamená, že si nemůže dovolit vypadat před prezidentem Trumpem měkce. To je nyní jedna rovina. Myslím, že ta druhá vrstva tady je o politice. Je to také o tom, že Čína se snaží nějakým způsobem udržet ten mezinárodní obchodní systém, že Číňané selhali pro Donalda Trumpa, udělali něco zásadně špatně. Čína chce dál držet ten mezinárodní obchodní systém. Takže si myslím, že to má dvě roviny, Jedna je z domácích důvodů, ale druhá je také z mezinárodních důvodů a samozřejmě ostatní země sledují tyto dvě, aby velmi pečlivě tančily tango a viděly, jak budou zároveň hrát své vlastní karty.





Moderátor: Velmi stručně, než přejdeme k něčemu jinému, myslíte si, že by z toho skutečně mohla být pořádná válka? Víte, mezi Čínou a Spojenými státy, protože to se často stává u obchodních válek?





Dr. Yu Jie: Myslím, že pro Donalda Trumpa je nejpravděpodobnější, že povede obchodní válku proti Číně, než že by vedl skutečnou vojenskou eskalaci vůči Číně. Donald Trump opravdu nemá v hlavě to, že by mu šlo o vojenský konflikt, ale myslím si, že místo toho se snaží řešit ten pocit potíží, které utrpělo americké obyvatelstvo, a pak na druhou stranu si myslím, že Číňané by to také raději řešili ekonomicky než vojensky.





Moderátor: Ještě chvíli zůstaňte, protože se vás chci zeptat i na tohle. Ukrajinští vojáci zajali dva čínské občany, kteří bojují v rámci ruské armády ve východní části Doněcké oblasti na Ukrajině. Prezident Zelenskyj uvedl, že do střetů bylo zapojeno šest čínských vojáků, a dodal, že podle informací jich v ruské armádě slouží podstatně více. Ukrajinský ministr zahraničí si předvolal čínského charge d'affair a požadoval vysvětlení s tím, že to zpochybňuje deklarovaný postoj Pekingu k míru. Vysílá Čína své vojáky, nebo se jedná o žoldáky na volné noze?





Dr. Yu Jie: V tuto chvíli si nejsme jisti. Chci říct, že je teď jasně potvrzeno, že jsou to čínští státní příslušníci, ale za jakým účelem tam jsou? Zatím si nejsme zcela jisti. Je velmi pravděpodobné, že tato skupina lidí by mohla být žoldáky, protože slouží jako pracovní migranti, migranti z Číny do Ruska a pak by možná vstup k žoldákům byl způsob, jak si zvýšit životní úroveň, takže v této fázi zatím opravdu nevíme a čekáme na další objasnění. Řekla bych.





* * *



Moderátor: Teď tady ve Washingtonu tým Donalda Trumpa tvrdil, že jeho cla jsou jakousi šokovou terapií, která má přenastavit globální ekonomiku ve prospěch Ameriky. Ale okamžitý účinek chaosu už dopadá na lidi po celých Spojených státech, od důchodů až po ceny aut. Dokonce i Trumpova nejlepšího přítele Elona Muska to přivedlo k protestům. Přepojme se nyní živě k naší washingtonské zpravodajce Siobhan Kennedyové.







Reportérka: No, Matte, zdá se, že mezi Elonem Muskem a Bílým domem roste rozkol v otázce cel, a dokonce dochází k otevřené roztržce mezi miliardářem a Trumpovým hlavním obchodním poradcem Peterem Navarrem, kterého dnes Musk označil za hlupáka a řekl, že je hloupější než pytel cihel, pokud jde o obchod. Stalo se tak poté, co Navarro včera Muska otevřeně kritizoval a prohlásil, že je pouhým montérem aut, který dováží levné součástky ze zámoří. Jinými slovy, že Musk a jemu podobní výrobci jsou součástí problému, s nímž se Amerika v oblasti obchodu potýká, to je jen obraz napětí, které už v Bílém domě roste. A další důkaz tohoto napětí se objevil dnes, kdy byl před Kongresem grilován další z Trumpových hlavních poradců. A je zajímavé, byli to pravděpodobně republikáni, kdo si nejostřeji posvítili na problémy, které Trumpova cla vytvářejí. Jeden z nich se zeptal, zda budou existovat výjimky pro průmyslová odvětví, jako je textilní a oděvní, kde Američané prostě nemají žádné výrobce, ale obchodní poradce se vyjádřil zcela jasně: žádné výjimky nebudou a žádné odklady nebudou.







Trumpova cla začínají platit dnes o půlnoci zde v Americe. Nelze udělat omeletu bez rozbití vajec, jak se říká. A nyní se zdá, že Donald Trump je připraven rozbít americkou ekonomiku, údajně proto, aby Američané opět zbohatli. Lidé v tomto bistru ve Virginii jsou však z chaosu na trhu jen znepokojeni, protože sledují, jak jejich úspory na důchod klesají.

Nekalý obchod byl dnes ústředním tématem slyšení na Kapitolu.





"Myslím, že to je pravděpodobně nejhorší hospodářská politika, jakou jsem za svůj život viděl."





Uprostřed protichůdných zpráv z Bílého domu se jeden z demokratů zeptal prezidentova klíčového obchodního úředníka na to, co si mnozí myslí.





„Jaký je vůbec plán? Donald Trump a jeho poradci zatím srozumitelné vysvětlení neposkytli. Nějaké vysvětlení, čeho má jeho zvýšení daní pro Američany dosáhnout?“ ptal se.





„Nebylo o tom nic promyšleného. Byla to nahodilá, nekompetentní snaha a je to na ní vidět.“





Trumpův mluvčí Greer uvedl, že některé země, jako Argentina, Vietnam a Indie, již učinily nabídky na zrušení cel na americké zboží. Proto byl dotázán, zda se cla přesto zítra spustí, jak bylo plánováno.





„Ano, jsou naplánována tak, aby vstoupila v platnost. V současné době vedeme jednání s nejrůznějšími zeměmi. Prezident je pevný ve svém záměru, povaha mimořádné situace je něco, na co už nemůžeme čekat.“





A nebyli to jen demokraté. Dokonce i skeptičtí republikáni zpochybňovali přístup Trumpovy administrativy.





„To, co jsme viděli na trzích, a některé odezvy předpokládám, protože protože je to nový přístup, je třeba ho promyslet. Čí hrdlo se bude škrtit, pokud se ukáže, že to bylo špatně?“ řekl.





0

332

Amerika není jedinou zemí, která se domnívá, že Číňané provádějí nekalé obchodní praktiky. Nehrozí však, že jste rozpoutali něco, co nemůžete zvládnout? A pokud dojde k plnohodnotné obchodní válce mezi nejmocnějšími zeměmi světa, je to špatná zpráva pro všechny, včetně Američanů.Stejnou otázku si možná brzy položí i američtí spotřebitelé. Koho vinit, až ceny porostou a chaotické trhy zničí jejich životní úspory?