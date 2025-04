Zajatci touhy

9. 4. 2025

čas čtení 44 minut

1. Klasická liberální společnost participativních institucí, konkurenčních trhů a sociální mobility, která dříve spolu s lidovou samosprávou živila a udržovala americkou víru v individuální svobodu a příležitosti, je dnes stěží vzpomínkou. Na její místo nastoupila korporativní organizace společnosti – rozšiřující se po 150 let se svými všeobjímajícími hierarchiemi a koncentrací moci – a přetvořila americkou společnost i její populární praktiky a očekávání. Uprostřed nekonečného zrychlování výroby a technologických inovací všudypřítomní obchodníci a nepřetržité digitální stimulanty přemlouvají a přesvědčují jednotlivce, aby usilovali o bezprecedentní lákadla: Oddávání se neomezenému apetitivnímu usilování a pseudocelebritám neustálého sebenafukování. Tváří v tvář stále více omezující sociální realitě a pokušením, která jsou stále méně slučitelná se základními liberálními ctnostmi, jako je umírněnost a zdrženlivost, se Američané mohou ptát, co je na jejich axiomaticky liberální společnosti ještě liberálního. Pokud je odpověď varovná, kam nás zavede? A jaké možnosti máme?, ptá se politolog James E. Block.

2. Sílící sekularismus v posledních desetiletích 19. století byl doprovázen úpadkem protestantské religiozity. Výsledný vznik liberálního zřízení, jak jej pojímal John Dewey, přední myslitel té doby, zahrnoval přesun konečné autority nad společnými cíli národa z božství na společnost. Tento přechod doprovázel posun v povaze lidské role ve světě: Namísto protestantské "svobody" sloužit Bohu a zbožnému plánu podle vlastní volby, pokud je autoritativně schválena, byla "svoboda" rekonstituována tak, aby se spojila s liberálními předpisy. Jednotlivci, kteří jsou nyní primárně definováni jako členové společnosti, mohou sloužit způsoby, které si zvolí, pokud jsou v mezích liberálních cílů a norem, stejně jako určených společenských praktik.

3. Stále liberálnější politické zřízení zpočátku rozšířilo ideál kultury demokratické, občanské a politické participace z 19. století do moderní éry sílícího industrialismu a urbanismu. Korporátní sektor, klíčový prvek expandující soukromé a veřejné organizační společnosti, se stával stále dominantnějším, když liberalismus konce století čelil dilematu: Dalekosáhlý úspěch americké ekonomiky byl průmyslovými a obchodními elitami považován za realizaci organizačních priorit prosazovaných prostřednictvím úspor z rozsahu a implementovaných koordinovaným plánováním a administrativními hierarchiemi. Ve stejné době byla masová politická hnutí, včetně militantních odborů, Socialistické strany a hnutí sociálního evangelia, vedená požadavkem většího veřejného dohledu, aby se omezila rozšiřující se ekonomická a politická moc korporací, považována za akutní hrozbu pro systémovou efektivitu a manažerský dohled. To vedlo ke koordinovanému přerozdělení politické a ekonomické moci soukromými elitami a veřejnými správci: Systémová kontrola a rozhodování – nejen týkající se veřejných záležitostí, ale nevyhnutelně, vzhledem k jejich širšímu dopadu, také individuálních voleb – se přesunula od demokratického volebního procesu k elitním správním orgánům a soukromému vlastnictví.

4. Problémem, který toto řešení představovalo, byla viditelná eliminace veřejného dohledu a významné institucionální role občanů, o nichž se předpokládá, že jsou v centru moderního liberálního projektu. Aby mohl být liberální nárok na svobodnou společnost zachován, musel být uznán a alespoň přesvědčivě naznačen jeho revoluční ideál svobody jednotlivce, zakotvený v lidové demokracii a efektivním rozhodování občanů.

5. Na konci 19. století si organizační sociologové vedení průkopnickými akademiky, jako byli Lester Ward, Albion Small, Franklin Giddings a Simon Patten, a volnotržní ekonomové vedení Johnem Batesem Clarkem, ve svém záměru poskytnout konceptuální paradigma adekvátní modernímu organizačnímu věku uvědomili nutnost rekonceptualizace svobody. Plně si vědomi probíhajících strukturálních konsolidací vyvinuli novou a časem široce paradigma měnící koncepci, která by podpořila organizační dominanci americké společnosti. Obrátili se k novému akademickému diskursu vyvinutému zakladateli sociální psychologie a tvrdili, že touha je předpokládaným zdrojem lidské motivace. Coby pramen primárních přání a potřeb člověka touha fungovala jako základ vůle a jejího uplatňování v podobě individuální volby. Navíc, podle liberálního pojetí lidského subjektu, touhy se vynořují zevnitř jako projev vlastních osobních preferencí a priorit, takže život zaměřený na sledování osobních potřeb a zájmů byl proto ze své podstaty dobrovolný. V důsledku tohoto vyvracení rostoucích pochybností o přetrvávající schopnosti jednotlivců řídit svůj vlastní životní běh byla liberální společnost oddaná vyjadřování tužeb z definice svobodnou společností.

6. Tento akademický a přesto vysoce zpolitizovaný diskurs o úloze touhy – který se stal přesvědčivějším s růstem konzumní společnosti, se stále narcističtější kulturou a šířením impulzivního a návykového chování – vždy obsahoval základní rozpor. I když byly pro širokou veřejnost umlčeny kvůli svým škodlivým politickým důsledkům, nebyly impulsy a motivace akademiky a výzkumníky považovány za zcela nebo dokonce primárně odlišné nebo jedinečné. Vzhledem k individuální sugestibilitě a tvárnosti, zejména v raném věku, byly touhy jasně předmětem vnějšího ovlivňování, usměrňování a dokonce formování. Liberální myslitelé tak směle a beze strachu z rozporů trvali na tom, že potvrzení individuálního zdroje tužeb v nastupujícím věku nesmírně rostoucí masové výroby a organizačních žebříčků zaměstnanosti nebude představovat žádnou hrozbu pro společenský řád. Vzhledem k rostoucí poptávce po statusu a spotřebě by spotřebitelské chování a sociální mobilita – byť jsou definovány jako záležitost individuální volby – mohly být účinně nasměrovány k systematickému usilování o dostupné tržní možnosti a priority. Navíc údajně sebestředné a dokonce sobecké chování bylo strukturováno tak, aby sloužilo institucionálním cílům jako v podstatě soukromé a oddělené od významné institucionální účasti nebo politických zájmů. Taková činnost by tedy mohla být nejen povolena, nýbrž přímo a silně podporována. Taková společnost, pravděpodobně složená z mocných jedinců a dále posílená liberální inflací spotřebitelské volby jako určujícího faktoru ve výrobním systému, by byla současně otevřená a izolovaná od změn.

7. Toto přeformátování jedince a jeho vztahu ke společnosti představovalo významnou rekonfiguraci liberálního paradigmatu. Výsledek, osobitý systém 20. století zvaný organizační liberalismus, představoval dramaticky oslabené spojení s přetrvávajícími liberálními institucemi a hodnotami. Za prvé, tento posun účinně redukoval aktivní demokratické občany na spotřebitele a kariéristy podléhající elitnímu ovládání a řízení. Tím že americký liberalismus přeorientoval individuální priority od nábožensky skloňovaného ovládnutí touhy ve službě vyšším cílům směrem k naplnění snadno dostupných choutek, nepřímo přiznával odklon od novátorských dějin společenských změn a kulturních experimentů. Nový důraz na stabilitu, společenskou pravidelnost, privatismus a politickou samolibost odváděl lidi od uskutečňování nových osobních a kolektivních aspirací, které by mohly zpochybnit stávající systém.

8. Tím že liberalismus založil platnost moderního amerického projektu na přístupu k osobnímu uspokojení, spojil své argumenty pro individualitu a svobodu s neustálým rozšiřováním cest k získávání a naplnění. Současně se mnoho liberálních myslitelů a politiků obávalo takto zrychlujícího sledování osobních cílů, i když je odkláněno od veřejné participace, jako nestabilního a potenciálně nebezpečného základu individualistického společenského řádu. Historie politických režimů a politického myšlení zdůrazňovala – a znovu potvrdila Federalistou #10 – hrozbu anarchie a chaosu, kterou představovala pro politickou stabilitu. Omezené chápání liberalismu před 2. světovou válkou, jak později tvrdil sociolog Robert Nisbet, částečně pramenilo z jeho předpokladu, že dřívější kulturní normy protestantské sociální etiky zůstaly trvalými zdroji sociální regulace. Věřilo se, že závazek k širšímu společenskému blahu spolu se stávajícími omezeními materiální produkce bude i nadále představovat účinná omezení apetitivních sklonů. Navíc jak liberální rámec v tomto období nabýval na významu a američtí intelektuálové si začali osvojovat starší anglické liberální myšlenky, klíčoví myslitelé jako John Dewey ve své klasické knize Demokracie a vzdělávání zdůrazňovali Lockovo pojetí důležitosti formování v raném dětství při výchově adaptivních a regulovaných jedinců.

9. Americký liberalismus sužovaný ideologickými klapkami na očích nemohl předvídat ničivý dopad svého obratu k jinému sekulárnímu anglickému liberálnímu předpokladu: Postnáboženskému ideálu svobody, který přijali Locke a Smith i Jefferson v Deklaraci. Ve stále konkurenčnější a na výrobě založené společnosti tento vynořující se kulturní ideál osvobození od vnějších omezení oslabil již tak roztříštěný kulturní a institucionální nesouhlas s okázalou spotřebou, získáváním a usilováním o postavení. Tváří v tvář konjunktuře ekonomiky a kulturním experimentům ve 20. letech 20. století začali organizační liberálové cítit, že bude zapotřebí účinnější kontroly chování jednotlivců. Aby byl zachován liberální rámec, musely se tyto kontroly jevit v souladu nejen s populárním vnímáním takových omezení, ale také s pozdějším organizačně liberálním ztotožněním svobody jak s uspokojením tužeb, tak s možností podílet se na rozšiřování spotřeby a získávání.

9.2 Aby potvrdil tuto psychokulturní zkušenost svobody a zároveň omezil její skutečnou realitu, vyvinul organizační liberalismus v období mezi lety 1915 a 1950 několik diskursů, které byly sice zdánlivě akademické, ale navržené tak, aby poskytovaly protokoly pro sociální adaptaci. Tyto komplementární diskursy v oblasti sociální psychologie, dětské psychologie, pedagogické psychologie, vzdělávání a kurikula, sociologie, politiky a dokonce i ekonomie byly vyvinuty, aby demonstrovaly, že jednotlivci mají přirozeně adaptivní charakter založený na vnitřní touze usilovat o dobrovolnou sociální integraci. V přímém rozporu s liberálními předpoklady tito zastánci, kteří vycházeli z Tocquevillovy psychosociální analýzy, cítili, že za oficiálním názorem nezávislého a sebeřídícího občanstva se skrývá hluboká úzkost z odloučení a vykořenění. Strach z marginalizace a izolace zase vyvolal intenzivní, ale nepřiznanou touhu někam patřit. I když převládala v rané republice, zdálo se, že tato snaha – jak zdůraznili Karen Horney, Harry Stack Sullivan a Erich Fromm – byla zesílena v mobilní, dramaticky se modernizující a vysoce konkurenční společnosti, která postrádá podporu sociální záchranné sítě a živých komunálních sítí.

9.3 S tímto neklidem posíleným zjevně nerealizovatelným a sebeizolujícím kulturním tlakem na soběstačnost zakoušel moderní jedinec zesílenou potřebu sociálních vazeb. S hodnověrnou popiratelností sledoval zaujetí tím, jak zapadnout, když se podřídí skupinovým očekáváním a přijme schválené sociální praktiky a postoje, a nyní byl Američan v disciplínách identifikován jako přirozený konformista. Konformita, účast na široce přijímaném životním stylu a postojích bez nutnosti zapojení se do přímého spojení s ostatními, byla dokonalým řešením sociální integrace ve společnosti omezující členství na individuální spotřebu a získávání. Navíc splnila organizačně liberální cíl devalvace sociálních vazeb, které by usnadnily příležitosti k organizování a kolektivnímu jednání.

9.4 Současně bylo toto smělé tvrzení postaveno vedle opačného trvání na tom, že liberální instituce mají trvalou odpovědnost formovat jednotlivce k sociální adaptaci, počínaje raným dětstvím. Lze z toho vyvodit jasný závěr, že prototyp přirozeného konformisty byl navržen tak, aby tuto kampaň skryl za zavádějící tvrzení o svobodně integrované společnosti: Pomoc poskytnutá k zajištění sociální asimilace by nyní mohla být ospravedlněna jako prostředek k uspokojení hluboké touhy jednotlivce někam patřit – a ke zmírnění rozšířených obav z integrace. Komplexní mechanismy zajišťující, že touha přizpůsobit se byla internalizována od raného věku, byly vyvinuty v rodinných socializačních praktikách, vzdělávání, poradenství a marketingu a propagovány jako pouhá příprava na fungování ve svobodné společnosti. Toto rané formování do konformních praktik internalizované bez vědomí jednotlivce bylo pro subjekt nepřístupné: Člověk byl tak povzbuzován k víře (podpořené silnou kulturní sugescí), že tyto volby a cíle vznikly bez vnějších zásahů jako produkt vlastních priorit jedince.

10. Američané přijali vzestup národa k mezinárodní nadvládě po 2. světové válce jako konečné potvrzení liberálního projektu. Země byla koncem 40. a v 50. letech 20. století prohlášena za ideální moderní "svobodnou společnost svobodných jedinců" a velký produktivní motor pozdního průmyslového věku a byla prohlášena nejen za vrchol, ale i za uzavření svého národního experimentu. Tvrdilo se, že technologická revoluce a organizační inovace podporované velkými korporacemi spolu s dynamickým vládním partnerstvím nasměrovaly národ k bezprecedentní globální kombinaci bohatství a moci. Občané zase široce potvrzovali kvality a schopnosti, do nichž byli socializováni, což sociolog David Riesman nazval "z vnějšku řízenou osobností", jako vlastní zvolenou identitou. Výsledkem byla rostoucí důvěra, že poválečná socializace občanů uskutečnila historickou syntézu bezprecedentní svobody a nekonfliktní sociální adaptace. Organizační liberálové, kteří si všimli všeobecného pocitu národního triumfu spolu s rostoucím přístupem k pobídkám a odměnám, nyní považovali za samozřejmé, že společnost dosažením svého očekávaného završení porazila systémové výzvy dřívějších ér. Mnozí intelektuálové, včetně Louise Hartze, Lionela Trillinga a Daniela Bella, dospěli k závěru, že procesy sociální integrace dnes mohou fungovat prakticky na autopilota, a vyhlásili konsolidaci liberálního konsensu.

10.2 Během unášení větrem v zádech rostoucího blahobytu a příležitostí, stejně jako všudypřítomnými idealizacemi americké společnosti, bylo jen málo lidí ochotno zabývat se varovnými signály, které se vynořovaly, nebo je dokonce uznat. Dokonce i ti, kteří věnovali pozornost hlubším složitostem a rozporům – jako Erich Fromm, Riesman, Hartz a občas kritičtí analytici jako Daniel Boorstin, Richard Hofstadter, Lionel Trilling a David Potter – si uvědomovali, že jejich znepokojivé postřehy získají jen malou pozornost. A přesto bylo v 50. letech zpochybněno předpokládané sloučení osobních aspirací a sociálních požadavků, které Američanům poskytovalo výhody svobody bez komplikací. Tolik medializované tvrzení o národní realizaci představovalo z pohledu těchto kritiků jen o málo víc než zbožné přání, přikrášlené vyobrazení jakoby svobodných jedinců v jakoby svobodně se organizující a spravedlivé společnosti. Při bližším zkoumání se vynořoval konvenční a potlačovaný jedinec, který se ustavoval, a přesto byl jen okrajově spojen se vzdáleným a osamělým davem. Výcvik k usilování o výhody spotřeby a postavení prostřednictvím hyperkonkurence a sociální konformity na oplátku produkoval prací posedlé a automatizované hráče, neschopné řešit vnitřní neklid a potlačované touhy. Výsledné zanedbávání těchto rýsujících se komplikací spolu s mnoha formami sociální nespravedlnosti a stratifikace, marginalizace, předsudků a elitářství naznačovalo společnost bez ideálů a morálního účelu. Pronikavé úvahy nejsilnějších sociálních kritiků místo toho zachytily sílící pocit, že liberální předpoklady se oddělují od pozdně industriální a postindustriální reality: Znepokojivý rozpor mezi převládajícími individuálními předpoklady a chápáním na jedné straně a strukturálně transformovanou sociální realitou rekonstituující povahu a funkci svých členů na straně druhé.

11. Koncem 50. a začátkem 60. let 20. století obrovské úspěchy kanonizované jako "americké století" podnítily přehřátou produkci (jako na počátku Velké deprese, ale tentokrát postihly dobře připravenou populaci s přístupem k zajištěnému příjmu) a rostoucí spotřebu. Mnozí Američané, včetně velké kohorty mladších lidí, postrádající jakékoli trvalé cíle kromě hospodářského růstu a osobní akumulace ve vlastním zájmu, začali vyjadřovat obavy o budoucnost národa. V celé společnosti již nebylo možné jednoduše zatemňovat nebo ignorovat úzkost z přetrvávající sociální nespravedlnosti a nepohodlí z rutinizovaného života v bohaté a sebevědomé společnosti. Rozmanitost hodnot a životního stylu, včetně zapojení do nemateriálních forem osobního a kolektivního závazku, stále více zpochybňovala společenskou konformitu s jejím zaměřením na práci a spotřebu a standardizovanou kulturou sebeuzavření. Rostoucí očekávání umožnila mnoha marginalizovaným skupinám požadovat přehodnocení zakořeněných vzorců sociálního začleňování a vylučování, které jsou zakódovány v organizačně liberálních strukturách a prioritách. Výsledkem bylo šíření kritiky americké sociální reality, která odhalila rétoriku organizačního liberalismu jako neupřímnou a vypočítavou obranu statu quo.

11.2 K těmto silnými výzvám adresovaným organizačně liberálnímu uspořádání patřilo odhodlání po americkém vítězství ve 2. světové válce dosáhnout globální nadvlády spojené s šířením liberálních institucí a hodnot. Ostatní národy byly pověřeny přijetím a implementací stejných explicitních názorů na nevyhnutelnost "svobodné" společnosti, což vytvořilo údajné americké krédo. Bez uvědomění si hlubších zdrojů americké soudržnosti, které se skrývají za ideologickými předpoklady, byly tyto snahy o replikaci americké dynamiky ve společnostech, které neměly s individualismem žádné předchozí spojení, do značné míry neúspěšné. A především nedokázaly vysvětlit skryté obavy a tlaky, které mobilizovaly americkou touhu někam patřit. V důsledku toho nebylo možné jiným společnostem nabídnout žádné mechanismy, které by působily proti destabilizujícímu dopadu nedonucovací a sebeintegrující ideologie, aniž by podkopaly liberální nárok na svobodu. V tomto procesu byly rané psychosociální přípravy na konformní a asimilační očekávání vyžadovaná americkou socializací postupně rozpoznávány jako důležité předpoklady liberálního individualismu, což učinilo širší globální projekt nerealistickým.

11.3 Mnohem větší dopad měly důsledky obrovského zrychlení výroby po válce. Ekonomický růst, který vytvářel historicky bezprecedentní, i když nerovnoměrně rozdělenou úroveň hojnosti a blahobytu, poskytoval zaručený příjem a stále se rozšiřující možnosti, které zasahovaly daleko do střední třídy a dělnické společnosti. Všeobecná očekávání nevyhnutelného strádání, živená odvěkým ekonomickým nedostatkem a kulturními omezeními, byla z velké části opuštěna nebo odmítnuta. Liberální tvrzení o přetrvávajících omezeních apetitu – dokonce i ve svobodné společnosti, a ještě více ve společnosti založené na touze – se již nezdálo samozřejmé. Organizační liberalismus, zbavený zdůvodnění étosu umírněnosti a limitů, zjistil, že jeho ústřední rámec je místo toho zapleten do zrychlující se fragmentace normativních omezení.

11.4 V souvislosti s předchozími výzvami studentské hnutí i sociální hnutí doprovázející Novou levici trénovala svou kritiku liberální socializace. Americká společnost, navzdory své údajné "přípravě na svobodu", byla obviňována z toho, že dusí mladé lidi v jejich snaze s obrovským nárůstem postindustriálních možností najít nové významy a formy vyjádření. Široká generační výzva odhalila, jak výchova dětí vytvořila soubor bariér a kanálů, které nasměrovaly aspirace a priority ke společenským očekáváním a institucionálním požadavkům. Včasný výcvik ohledně formování návyků a postojů, stejně jako využívání zdrojů a ukazatelů úspěchu k vynucení autorizovaných aktivit a priorit, identifikovaly americkou společnost jako zakořeněnou v občanské formaci a sociální disciplíně. Americká socializace si sice nárokovala větší kultivaci nezávislosti než jiné společnosti, ale ukázalo se, že jednoduše zaváděla jen jiný rámec nařízených výsledků. Jedním z významných výsledků této kritiky americké socializace bylo široké kulturní hnutí za rekonceptualizaci povahy touhy: Věřilo se, že za liberalismu byla touha okleštěná a svedená, ale nyní by se pěstovala, aby se usnadnil její rozkvět do autentických forem objevování, seberealizace, angažovanosti a závazku. S tímto stále se rozšiřujícím zaměřením na individuální možnosti a cíle liberální konsensus, který je založen na protestantsko-liberálních kulturních jistotách, ustupoval normativnímu zmatku.

11.5 Stejně významné byly i historicky vyloučené a sociálně a ekonomicky znevýhodněné skupiny, které začaly požadovat podíl na šíření příležitostí a zdrojů. Představa národního konsensu vytvořeného manažerskými elitami byla zpochybněna spolu s převládajícími předpoklady o nárocích a systémové distribuci bohatství, moci a postavení. Vzhledem k tomu, že celá společnost se svými sebeospravedlňujícími politickými a morálními zdůvodněními o rovnosti a příležitostech byla zapletena do strukturální nespravedlnosti, byly požadovány podstatné změny.

11.6 Vzhledem k tomu, že tento rozsáhlý soubor obvinění dal v 70. letech 20. století vzniknout široké škále kritických diskursů, rozsáhlá krize liberální legitimity vytlačila konsensuální model napříč spektrem politických perspektiv. Organizační liberalismus, neschopný znovu ustavit své ústřední premisy, se nikdy nevzpamatoval.

12. Organizační liberalismus již nemohl doložit svá ústřední tvrzení: Při absenci konzistentní internalizace konvenčních tužeb a postojů, které podporují tvrzení o "přirozené" uniformitě voleb, již nemohl být zajištěn předpoklad předvídatelného chování mezi členy povzbuzovanými k důvěře ve své individuální sklony; se stále protichůdnějšími pohledy na společnost, které prokazují nepravdivost teze o "přirozené" touze po začlenění, již nebyla zaručena nominálně dobrovolná sociální integrace. Aby se vypořádaly s krizí, byly politické elity nuceny restrukturalizovat rámec předpokladů potvrzujících sociální soudržnost. Současně nebylo možné vzít zpět systematický souhlas s rozšiřující se ústřední rolí apetitivního uvolnění a vyjádření: Touha byla nyní zbývajícím pojítkem liberalismu, který zakládal jak individuální volbu, tak individuální cíle ve společnosti.

12.2 Další revize organizační společnosti by byla nazvána neoliberalismem, navzdory jejímu slabému vztahu k historickému liberalismu. Abychom pochopili, co je na neoliberalismu charakteristické, musíme pochopit, že posuny v raném 20. století realizované organizačním liberalismem již eliminovaly nebo oslabily klasický liberální význam participace, svobody, rovnosti a individuálního jednání s cílem poskytnout strukturální kontrolu korporacím a veřejné byrokracii. Tyto revize ponechaly jen tu nejnahodilejší souvislost s individuální rolí prostřednictvím identifikace spotřebitelské volby jako arény pro vyjádření individuálních priorit a "občanské" angažovanosti. A přesto, jako jediný zbývající článek systémové autorizace, i toto vyčerpané ospravedlnění muselo být přivlastněno v neoliberální éře otevřené korporátní dominance a jejího kontrolního vlivu na veřejné rozhodování. I když však neoliberalismus toto ospravedlnění prosazoval, musel uznat selhání organizačně liberálních revizí jako nedostatečných: Stejně jako spotřebitelská volba neposkytla žádnou významnou cestu k individualitě nebo posílení jedince, pokusy obejít se bez vyvažujících sociálně integračních hranic a limitů nedokázaly zajistit široké příležitosti. Skličující výzvou pro neoliberalismus čelící rychle se zužujícím volbám a příležitostem ve společnosti, která odmítala restrukturalizaci, bylo poskytnout nové liberální zdůvodnění, které by posílilo organizačně liberální tvrzení o sebeusnadňující volbě a neomezených příležitostech.

13. Pokud velké organizační kombinace učinily roli jednotlivce prakticky zanedbatelnou, individuální jednání muselo být přeformulováno v explicitně korporátně kontrolovanou ekonomiku. To znamenalo vydobýt si roli pro individuální touhy, preference a aspirace v souladu s rozsáhlými výrobními a distribučními entitami, které měly, řečeno slovy ekonoma Johna Kennetha Galbraitha, moc určovat a specifikovat spotřebitelské volby i možnosti zaměstnání a navíc utvářet individuální touhy, pobídky a možnosti již od raného věku. Tyto větší strukturální konsolidace, bez nepředvídaných forem populistické reakce, tím že poskytovaly rostoucí kontrolu nad uvolňováním tužeb, zjevně hrozily podkopat zbývající organizačně liberální nároky na osobní volbu a společenský vzestup. Výzvou pro tento stále hierarchičtější a rutinizovanější systém by tedy bylo obhájit přítomnost vylepšených individuálních vyhlídek tváří v tvář zužujícím se systémovým příležitostem.

13.2 Jedním z populárních přínosů vznikajícího neoliberálního systému (na rozdíl od snížení nemandatorního příjmu pro většinu lidí v pozdějších desetiletích) byla neustálá eskalace materiálního výstupu zaměřeného na uspokojení volitelných tužeb a choutek. Přesvědčování jednotlivců ve stále standardizovanější společnosti, že tyto volby jsou jejich vlastní, zejména poté, co byli vycvičeni k přijetí systémových priorit, zahrnovalo stále transparentnější doublethink, který vedl organizační systém k vytvoření konečné obrany voluntaristické společnosti: Že bez ohledu na klesající shodu na preferencích nebo rozsahu možností existuje prakticky jednomyslná shoda v tom, že větší naplnění je lepší než menší a mnohem větší naplnění je mnohem lepší.

13.3 Rozvíjení zdůvodnění, které se snažilo poskytnout přesvědčivý popis individuální volby a postupu, využilo hojnosti vysoce racionalizované a automatizované postindustriální produktivity. Bez ohledu na složitost zrychlující se koncentrace moci a bohatství a následně se vynořující kastovní společnosti byl systém odhodlán naplnit všeobecná očekávání stále rostoucí spotřeby a akvizic. Neoliberalismus se tak posunul od organizačně liberálního ukotvení v mainstreamových a konvenčních formách touhy k extrémnějšímu a problematičtějšímu ukotvení v jejím excesu. Při vykreslování vznikající společnosti jako prostoru neomezeného naplnění do sebe nový étos včlenil také kontrakulturu bořící hranice s jejím hledáním osobně odvozených způsobů potěšení, sebeprezentace a sebevyjádření. Transformací důrazu na kreativitu a nemateriální praktiky do schválených forem nadbytečné spotřeby a hledání statusu neoliberalismus přeformátoval horizont touhy jako neomezený a zároveň poddajný.

14. Neoliberalismus se tím, že zdvojnásobil organizačně liberální revize, postavil do pozice, kdy hájil dvě zásadně odlišné, ba nesouměřitelné dynamiky: Stále více spravovaný institucionální systém a kulturu slibující nekonečné naplnění. Doufalo se, že pokud by se obojí udrželo v rovnováze, mohlo by to poskytnout věrohodné vyvrácení nekontrolované moci a rozsahu toho druhého. Praktická obhajoba poukázala na bezprecedentní všelidové přínosy vysoce integrovaného systému výroby: Zvýšenou kapacitu pro výzkum a vývoj, optimální inovace a průzkum trhu a obrovský rozsah výstupů. Tento pokročilý organizační komplex by tak mohl uspokojit individuální touhy nad rámec všeho, co si jednotlivci sami dokázali představit, což by ve skutečnosti generovalo nepřetržitý tok nových a stále se rozšiřujících příležitostí k požitkářství a nasycení.

14.2 Problémem stojícím za krátkodobou nepravděpodobností udržení této rovnováhy, která se rychle stala zřejmou, bylo dlouhodobé přijetí dvou vůdčích principů, které byly v rozporu se základními principy liberalismu. Ve snaze udržet své slábnoucí spojení s liberálními principy neoliberalismus zarámoval každou ze svých polárních složek tak, aby naznačovala spojení s ospravedlněními vyvinutými v dřívějších organizačních úpravách. Při řešení otázky individuální volby nebyl ochoten připustit, že rostoucí institucionální dominance přispívá k vážnému úpadku nejen významných, ale i běžných možností. Do značné míry nevyslovený, ale všudypřítomný předpoklad spočíval v tom, že tržní nákupy (obdoba hlasování pro předem určené kandidáty) sice představují jedinou zbývající roli pro jedince, ale představují také ratifikaci korporátní prozíravosti a inovací, což Galbraith označoval jako podnikové plánování, včetně "pečlivého podmiňování", aby se předem zajistilo, že zákazníci "toto požehnání chtějí". Toto ospravedlnění bylo rozvinuto v pozdně liberální politologii, aby se tvrdilo, že pevně ohraničené politické volby zůstávají výrazem individuálního rozhodování. Argumentem bylo, že ti, kteří nejsou spokojeni s kandidáty, měli vždy možnost nevolit – i když tento argument byl v případě každodenní spotřeby rozhodně chatrnější.

14.3 Pokud jde o roli účinné sociální kontroly, neoliberalismus odmítl hodnocení, že absence omezení touhy podkopává životaschopnost systému: Názor, že ekonomická dominance prostřednictvím rostoucí koncentrace moci a zdrojů také poskytuje velký společenský vliv na jiné instituce, kde je nyní vše na prodej, musel být minimalizován. Vzhledem k tomu, že národní trhy už neposkytovaly ani strukturální, ani normativní omezení akvizičního chování nebo neomezené akumulace, byly nyní zdůrazňovány výhody stále asymetričtější moci a informací ve vyspělé korporátní ekonomice. Pokud jde o elity, neomezená schopnost akumulovat a efektivně řídit zdroje byla považována za nezbytný předpoklad pro dosažení globálního úspěchu v silně konkurenčním mezinárodním systému. Tento úspěch, který ve skutečnosti ospravedlňoval nesmírné osobní odměny, údajně zahrnoval nevýslovné výhody pro společnost a její členy. Navíc, navzdory nedostatku omezení uvnitř vnitřní ekonomické soutěže, tvrzení o tržní disciplíně přetrvávalo: Prokazatelně mylným předpokladem – dokonce i ignorováním zděděného bohatství – bylo, že náročný svět korporátní konkurence představuje, na vzácnější úrovni, namáhavou a riskantní arénu omezující přímou moc, která by mohla být uplatňována v jiných institucionálních sférách.

14.4 S ohledem na roli obecné populace se neoliberalismus, který svedl očekávání veřejnosti k zatemnění konsolidujících se společenských hierarchií a rostoucího pocitu, že mnoho věcí již není na dosah, obrátil k vzrušení a potěšení ze sebeperformativity. Nové formy sebeutváření přesahující úzké instrumentální role umožnily prozkoumat a vystavit mnoho dimenzí osobní zkušenosti a přitažlivosti, které vyvolaly náznaky postpracovní kultury. Sebezobrazení, status, vliv, postavení celebrity nebo pozice spojené s celebritou, herní úspěch, popularita na sociálních sítích a citovatelnost byly vykresleny jako neomezené potenciály. Osvobozen od kulturních nebo morálních omezení sebevyvyšujícího chování vyžadoval nový normativ méně zaručeného příjmu než vychytralosti a odhodlání získat publikum a zviditelnění se v mainstreamu nebo subkultuře.

14.5 Spotřeba tak byla redefinována neoliberálními korporátními a kulturními vlivy: Dřívější dynamika, zakořeněná v konformitě a přání někam patřit dosažením konvenčních cílů společensky přijatelným způsobem, byla přetvořena v mnohem expanzivnější a nekontrolovatelnější snahu o rozmanitost vlastní inflace. Poselstvím marketingového systému bylo, že předchozí požadavky na sebezapření a sebeovládání, spolu s omezeními sebepředvádění, byly rozhodně řízené. Prostřednictvím cíleného a podbízivého reklamního obsahu bylo obyvatelstvo zváno k vyhlídce na bezmezné sebezviditelňování. Každý jednotlivec byl nyní schopen, prostřednictvím důmyslné prezentační kampaně spolu s novátorstvím životního stylu a spotřebitelskou prozíravostí, mobilizovat kulturní přitažlivost a společenský úspěch. Spotřebitelé byli dále povzbuzováni k víře, že tyto ambice lze zdokonalit na hranici technologického pokroku, který je často vyvíjen a využíván za tímto účelem. Rozsáhlé technologické sítě nabízející platformy pro nápadné vyjádření a výkon online, na sociálních médiích a v herním světě, nabízely příslib, že širokého veřejného přijetí a vlivu mohou dosáhnout všichni, kdo "aspirují" nad rámec všednosti.

15. Ať už polarizující síly v centru neoliberalismu mohly nebo nemohly zůstat v rovnováze, ani systémová hyperkontrola, ani psychosociální excesy nebyly liberální. Organizační liberalismus byl už sám v rozporu s klasickými liberálními hodnotami, ale jeho kultura si uchovala silnou investici do větší rovnosti a inkluze, z nichž by se symbolicky čerpalo při mobilizaci spravedlivější politiky, ne-li strukturálních změn. Neoliberalismus naproti tomu představuje etapu společenské formace, která není o nic liberálnější, než je "zaplaťpánbu" formou modlitby.

15.2 Neoliberalismus strukturálně čerpající ze sloganu z 50. let, že "co je dobré pro GM je dobré pro Ameriku", se stal záminkou pro moc elit, která má zastřít konsolidaci korporátní kontroly a obrovské rozdíly v bohatství a příležitostech. Již nekonkurenční tržní systém, který se vyznačoval zmenšujícími se příležitostmi pro vstup na trh, pro sociální mobilitu a pro ekonomickou bezpečnost, byl nyní eufemismem představujícím rozsáhlé elitní řízení spotřebitelské a výrobní sféry, stejně jako formování spotřebitelských a občanských postojů. Dramatický úpadek svobody a volby je evidentní ve zvyšující se marketingové a společenskovědní schopnosti předvídat chování členů společnosti. Neustále rostoucí rozdíly v bohatství zároveň ukazují na sílící kastovní společnost, která má blíže k tradičním stavům. S těmito hromadícími se strukturálními trendy se neoliberalismus stal neliberálním vývojem neslučitelným s klasickými přesvědčeními o ekonomické soutěži, dostupných politických arénách a společenských příležitostech.

15.3 Neoliberalismus, který je nyní psychologicky a kulturně závislý na lidovém úsilí o excesy, rozložil základní dynamiku liberálního projektu. Liberalismus, který se objevil s alarmujícím vzestupem individualismu v 17. století, založil svou varovnou rekonstrukci společenského řádu na řešení této nové výzvy: Úkolem bylo zajistit společenskou jednotu tváří v tvář jednotlivcům, kteří se věnují prosazování svých vlastních agend. Jak by se mohli ti, kteří si přisvojují právo oddávat se několika vnějším omezením svých tužeb a nadřazenému právu prosazovat své priority, vyhnout rozpoutání děsivé války všech proti všem? A zároveň, jak by mohly být zavedeny nezpochybnitelné limity regulující nebezpečí nadměrnosti, aniž by byla porušena vznikající poptávka po samosprávě? Hobbesova genialita spočívala v tom, že identifikoval svobodné občanstvo jako občanstvo, jež si své limity stanovilo samo: Dramatizací katastrofických důsledků, které by následovaly po neregulovaném uvolnění touhy, Hobbes mobilizoval společný závazek k bezpečnosti prostřednictvím ochotného sebeovládání jako kotvy stabilního politického zřízení. Omezování osobních ambicí a choutek v mezích společenské přijatelnosti se tak stalo základem étosu sebeovládání, umírněnosti a sociální přizpůsobivosti. Přesah, i když se skrýval v mandátu sledovat vlastní zájmy v rámci organizačního liberalismu, byl omezen přetrvávajícími materiálními omezeními a společenskými normami. V neoliberalismu však byla nyní oprávněnou aspirací fantazie o trvalém excesu, v podstatě o návratu hobbesovské noční můry. Nepravděpodobným a pošetilým předpokladem, který se projevil v rozšiřujícím se politickém extremismu a etickém nihilismu, bylo, že pokud by se lidem nařídilo používat dané způsoby vyjádření a spotřeby, zůstaly by extrémismus a nihilismus bez následků.

16. Bezprostřednější než neoliberální problém s legitimitou, i když nyní spadá pod tuto nálepku, byla křehkost její rovnováhy: Jak systémová hyperkontrola, tak psychosociální excesy se zrychlovaly a stávaly se nekontrolovatelnými. Jak strukturální dynamika organizačních fúzí a diverzifikace sledovala dobře známý kurz pozdně kapitalistické konsolidace, protiváhou kulturního rozptýlení a kooptace bylo vystupňovat odklon ryzí individuality do slepých uliček hypersebeinflace a osobní slávy (byť zakořeněné v konformistických zvycích, které nebyly nikdy překonány). Zastřený kulturním tlakem na sledování vysněných obrazů fantazírované seberealizace a nepodstatných odlišení od uznání zpřísňujících se omezení vznikal hyperkonkurenční trh alfa vítězů a nekonečného počtu rádoby uchazečů o jejich postavení v ekonomickém řádu. Tento všepohlcující trh osobnosti a stylu, který produkuje všudypřítomnou nejistotu, závist a nedostatek naplnění, vytváří stále nadměrnější honbu za proslulostí, stále více destabilizující, sebeubíjející a neudržitelné společenské chování: Sériové záměny osobností za účelem maskování nedostatku přístupu ke skutečně vyvinuté identitě a autentické touze; stupňující se projevy kompenzačního sebezveličování s cílem zamaskovat vnímané nedostatky týkající se sebeúcty a sobectví v pastech nadřazenosti. Elity a celebrity předvádějí své vlastní iluze o úspěšném životě, libují si v obscénním bohatství a předvádění ospravedlňovaném odkazem na populární postoje a aspirace. Dalším důsledkem toho, že se nadměrná kompenzace stala kulturní měnou, je prázdné pózování propojenosti ve stále anomičtější, odpojenější a osamělejší společnosti: Nejen shromažďování online přátel a následovníků, ale i pomíjivá zkušenost přátelství, kterou zkoumá Sherry Turkle v Alone Together (2011) a další, využívají jak skutečné, tak virtuální identity v množících se online komunitách, komunitách virtuální reality, herních komunitách, komunitních platformách a fórech, seznamkách ve virtuální realitě, VR chatu a VR přátelství.

16.2 Toto finální zmenšení amerického snu o nekonečných možnostech v dočasný úprk k toužebné sebeoslavě a popularitě přivedlo populaci k tomu, že současně rozpoznává svůj osud a přitom se mu vyhýbá: Chycena v sociálně psychologické dynamice závislosti a návyku, freneticky vyhledávající světla reflektorů a privilegované postavení k nejnovějším módním výstřelkům nebo zuřivosti, toužící po amnézii s každým výronem iluzí po dávce Morfeovy modré pilulky chtěné nevědomosti užívané ze strachu, třebaže víte, že jste odsouzeni k probuzení.

17. Vzhledem k tomu, že tyto strukturální konsolidace a psychosociální maladaptace odhalují společnost, která již není v kontaktu se svým historickým příslibem, musíme se ptát, kde nás zanechalo selhání neoliberalismu a širší krize liberalismu. Neoliberalismus, symbol útlumu a úpadku liberálního systému, se nyní vynořuje jako krátká fáze v oblouku čtyřstoletí protestantsko-liberálního projektu, jednoho z největších úspěchů v dějinách Západu. Ukázalo se, že obrat k dynamice individuální touhy na počátku 20. století jako náhražka skutečné individuality, spojení a zplnomocnění, chránil populaci před realitou stále se rozšiřující organizační kontroly. Výsledkem bylo to, co historik Daniel Boorstin nazval světem obrazů, které zahalily Američany do zmanipulovaného závoje tržních fantazií, zapomínajících na skutečné problémy a výzvy, kterým čelíme.

18. Abychom znovu uchopili budoucnost, musíme si položit obtížné otázky ohledně toho, co přijde po neoliberalismu (a možná i liberalismu). Jaká je pravděpodobnost záchrany liberálního subjektu a liberálních (spíše než postliberálních) významových komunit, zejména při absenci strukturálních a psychosociálních pilířů jejich klasického základu? Vzhledem k tomu, že liberální spojení touhy a vlastního zájmu ve 20. století vymýtilo sebepodřizující (a sebesublimující) motivace, spočívá jedno nápravné řešení v systémech a kosmologiích povinného sebepotlačení, které předcházely liberálnímu věku? Do jaké míry spočívají odpovědi v přeorientování struktur tužeb, do kterých jsme v současné době akulturováni, a které nám poskytují cesty k novým formám sebeaktualizace a kolektivní aktualizace? Jaké zdroje by mohly být identifikovány v širší kultuře k vytvoření nových norem a ideálů usnadňujících rozšířené formy individuality a kolektivní samosprávy? A jaká jsou možná znamení a předzvěsti takové nadcházející přechodné éry?

19. Vzhledem k tomu, že společnost čelí velké škále perspektiv a hlubokým rozporům ohledně těchto složitých a znepokojivých otázek, promyšlené zhodnocení takových možností leží mimo rámec této eseje. Mnozí liberální komentátoři, oddaní důvěřivému vykreslování Spojených států jako poslední kapitoly západních dějin, se vyhýbají řešení krize společenské obnovy – i když cítí kolaps. Avšak s tím, jak se potýkáme s velkými pokroky moderní a pozdně moderní doby, se budou objevovat řešení, jak tyto bezprecedentní příležitosti polidštit. Výzvou je položit si otázku, jak může společnost obnovit víru a podporu takových tužeb, které slibují skutečný význam pro všechny. Jak dosáhneme osobní aktualizace a posílení, mezilidských vztahů a komunitních vazeb i spravedlivých norem a facilitativních institucí po století vyvlastňování jednotlivců a občanů, po století sociální fragmentace?

Zdroj v angličtině: ZDE

